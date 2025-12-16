У Merriam-Webster объясняют, что современное значение слова "slop" означает цифровой контент низкого качества, который обычно массово генерируется с использованием искусственного интеллекта. В 2025 году подобного контента стало настолько много, что он проник во все сферы онлайн-жизни – от видеоплатформ і стриминговых сервисов до сервисов доставки еды. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт Merriam-Webster.

Почему именно "slop" стал словом года?

AI-сгенерированные фейковые трейлеры фильмов на YouTube, вымышленные музыкальные группы на Spotify и автоматически созданные описания и изображения в сервисах вроде Uber Eats стали привычным явлением. Социальные сети также сыграли значительную роль в распространении такого контента, активно интегрируя автоматически сгенерированные материалы в ленты пользователей.

Как пишет Engadget, в словаре обращают внимание и на эмоциональную окраску термина. Название "slop" имеет пренебрежительный и насмешливый характер. Оно созвучно со словами slime, sludge и muck и ассоциируется с чем-то влажным и неприятным на ощупь. Первоначально, в XVIII веке, "slop" означало мягкую грязь. В XIX веке слово начали использовать для обозначения пищевых отходов, в частности "пищи для свиней", а впоследствии – как синоним мусора или продукта без ценности.

На фоне массового распространения AI slop некоторые платформы начали реагировать. TikTok і Pinterest предоставили пользователям возможность уменьшать количество такого контента в лентах. Spotify также заявила о попытках бороться с проблемой, хотя это не помешало AI-сгенерированному музыкальному клону оставаться незамеченным на сервисе в течение нескольких недель. В то же время другие компании, в частности Google, пошли другим путем, интегрировав видео, созданные моделью Veo 3, в YouTube Shorts.

В Merriam-Webster отмечают, что только со временем станет понятно, был ли 2025 год пиком распространения AI slop. Пока же признаков спада этой тенденции не наблюдается.

Какое слово года назвал Оксфордский словарь?

Оксфордский словарь уже назвал слово 2025 года. Это словосочетание rage bait. Дословный перевод – приманка для гнева.

Это словосочетание означает онлайн-контент, созданный, чтобы вызвать возмущение и агрессию у пользователей соцсетей, чтобы увеличить просмотры, клики и взаимодействие с сообщением или страницей. Впервые "rage bait" использовали в интернете еще в 2002 году, чтобы обозначить определенную реакцию водителя на мигание фарами другого водителя, просящего его пропустить. Впоследствии это слово стало сленговым. Его начали употреблять для описания вирусных твитов, часто с целью критики целых сетей контента.