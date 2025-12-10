Кто и как развивает украинский AI?

AI HOUSE вместе с Министерством цифровой трансформации Украины представили обновленное исследование "AI-таланты Украины: опыт, вызовы и видение будущего", посвященное тем, кто развивает искусственный интеллект в стране. Это уже второй большой срез украинского ИИ-рынка, который описывает структуру сообщества, его навыки, карьерные траектории и взгляд на будущее технологии, рассказали 24 Каналу в Минцифры.

Смотрите также Эти профессии на грани исчезновения: кого заменит искусственный интеллект к 2035 году

За почти два года количество украинских AI-специалистов выросло с 5 200 до примерно 6 100 человек (с учетом возможной погрешности около 5%).

Половина опрошенных работает с AI не менее трех лет, что свидетельствует о переходе сообщества от этапа экспериментов к более зрелой индустрии.

Спрос на специальность растет как среди мужчин, так и среди женщин: в сфере уже около тысячи специалисток, причем заметная часть из них лишь недавно перешла в AI.

В то же время фиксируется и миграция кадров: примерно 20% украинских ИИ-специалистов сейчас работают за рубежом, из них несколько процентов выехали в течение последнего года.

Образование и порог входа в индустрию

Путей входа в профессию становится больше. Около 53% респондентов имеют профильное университетское образование, тогда как 47% овладели AI благодаря онлайн-курсам и самообразованию без классического академического бэкграунда.

Рынок активно пополняется свитчерами: каждый третий нынешний AI-специалист ранее работал разработчиком в смежных направлениях. При этом подготовка специалистов не ограничивается узкой специализацией: большинство имеют опыт в нескольких доменах сразу, но только примерно четверть называет себя экспертами хотя бы в одном из них.

Порог входа в сферу постепенно снижается благодаря доступности инструментов и образовательных ресурсов. Однако для руководящих позиций до сих пор нужен значительный практический бэкграунд: достижение Senior-уровня обычно требует от трех до десяти лет работы, а роль Lead – от пяти лет опыта и более.

Часть специалистов уже работает в одном из самых динамичных направлений – около 17% имеют опыт в Defense Tech, создавая решения для военных и оборонных задач.

Где наибольший спрос на ИИ-специалистов?

Больше всего украинских AI-талантов сосредоточено в продуктовых компаниях, где работает примерно 41% опрошенных.

Еще 13% реализуют себя в бизнесах вне классического ИТ – в финансовом, аграрном, телекоммуникационном и промышленном секторах.

В крупных организациях, где работает более тысячи сотрудников, начинают появляться собственные команды, занимающиеся разработкой AI-решений, например, моделей машинного обучения для анализа данных с дронов в агросекторе.

Доля специалистов, работающих над AI-проектами в государственном секторе, пока невелика (около 2%), но она растет параллельно с цифровизацией госуслуг.

Государство запустило отдельное направление продуктового AI для публичного сектора: речь идет о создании сервисов на основе ИИ для госорганов, начало разработки национальной языковой модели, инвестиции в собственную инфраструктуру и формировании отдельной стратегии развития искусственного интеллекта.

Образование в области ИИ

Следующим этапом называют фокус на образовании и науке: планируется открытие ИИ-лабораторий для развития исследований и расширения сотрудничества с крупными международными технологическими компаниями, чтобы украинские специалисты могли получать более глубокие знания и доступ к передовым практикам.

Академическое направление остается важным для экосистемы. Около 12% опрошенных имеют научную степень PhD, еще столько же находятся в процессе ее получения. Это свидетельствует о постоянном ядре специалистов, привлеченных к исследовательской деятельности, даже несмотря на то, что украинская наука пока уступает глобальным лидерам.

Университеты продолжают играть ключевую роль в подготовке новых кадров, тогда как вне академического поля главным источником инноваций выступает сегмент Defense Tech, где многие решения сразу тестируются в реальных условиях.

Смотрите также Цифровые инструменты и ИИ: как украинский бизнес растет благодаря внедрению цифровых решений

Перспективы Украины в ИИ

Участники сообщества в подавляющем большинстве настроены оптимистично относительно перспектив страны. Около 53% считают, что Украина способна стать региональным хабом в сфере искусственного интеллекта. По их мнению, для этого нужно усиливать фундаментальную математическую подготовку и исследовательскую базу, инвестировать в R&D-центры и лаборатории, налаживать более плотное сотрудничество между индустрией и научными кругами, а также создавать качественные украиноязычные наборы данных для тренировки собственных языковых моделей и улучшения генерации украинского текста и речи.

Собранные AI HOUSE данные должны стать одним из ключевых инструментов для обновления Стратегии развития ИИ в Украине до 2030 года. На их основе государство планирует выстраивать шаги,, которые позволят приблизиться к амбициозной цели – войти в тройку стран с самым высоким уровнем интеграции искусственного интеллекта в публичный сектор в своем регионе.

Полный отчет доступен на сайте AI HOUSE и продолжает инициативу, начатую первым исследованием украинской AI-экосистемы в 2024 году.