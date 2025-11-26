По прогнозам Национального фонда образовательных исследований (NFER), автоматизация и ИИ могут вытеснить от 1 до 3 млн низкоквалифицированных работников в Великобритании до 2035 году. Самыми уязвимыми считаются профессии в сферах рабочих специальностей, машинной обработки и административной поддержки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое исследование NFER.

Какие профессии окажутся под наибольшей угрозой?

Автор отчета Джуд Хиллари объясняет, что спрос на работников в стране меняется неравномерно. По его словам, технологический прогресс усиливает нагрузку на высококвалифицированные специальности – по крайней мере в среднесрочной перспективе. В то же время количество рабочих мест для начинающих и работников с базовыми навыками сокращается. Хиллари отмечает, что именно эта тенденция является самой тревожной, ведь людям с низким уровнем квалификации будет сложно пройти переквалификацию и вернуться на рынок труда.

Несмотря на риски, аналитики прогнозируют, что в целом экономика Великобритании создаст примерно 2,3 миллионов новых рабочих мест до 2035 года. Однако их распределение будет неравным – сосредоточенным преимущественно в сферах, требующих высоких компетенций.

Как пишет The Guardian, эти выводы контрастируют с другими недавними исследованиями, которые указывают, что ИИ больше ударит по высокооплачиваемым профессиям. Так, исследователи King's College в октябре опубликовали данные, что фирмы с высокими зарплатами потеряли около 9,4% рабочих мест в 2021–2025 годах, значительной степени после появления ChatGPT в 2022 году.

Правительство Великобритании также имеет собственный перечень профессий, наиболее уязвимых к воздействию ИИ. В нем – менеджмент-консультанты, психологи и юристы. В то же время спортсменам, кровельщикам и каменщикам менять сферу в ближайшее время не придется.

Некоторые компании уже проводят сокращения, частично объясняя их влиянием ИИ. Юридическая фирма Clifford Chance недавно уменьшила штат бизнес-подразделения в Лондоне на 10% – примерно на 50 человек. В PwC тоже пересмотрели планы масштабного найма, признав, что "мир изменился", а искусственный интеллект повлиял на потребности компании.

Хиллари считает, что нынешние увольнения не всегда прямо связаны с ИИ. Он отмечает, что на решения компаний также влияют слабые экономические показатели, рост расходов на социальные взносы и общая неопределенность. По его словам, многие работодатели волнуются из-за будущих технологических изменений, но пока не имеют четких планов по их внедрению.

Почему Amazon сократила 14 тысяч работников и при чем здесь AI?

Amazon показала рекордные финансовые результаты за третий квартал, но параллельно объявила о сокращении 14 тысяч корпоративных сотрудников. Гендиректор Энди Джесси утверждает, что решение не связано с развитием искусственного интеллекта, а с внутренней культурой компании и желанием работать быстрее и эффективнее.

Несмотря на это, на вопрос о причинах сокращений Гендиректор Amazon Энди Джесси заявил, что они не связаны с искусственным интеллектом и даже не являются финансовым шагом. По его словам, дело в культуре компании. Он объяснил, что быстрое и масштабное расширение Amazon в предыдущие годы создало лишние бюрократические уровни и усложнило процесс принятия решений. Теперь компания стремится действовать как "крупнейший стартап в мире", чтобы не терять темп на фоне технологических изменений. Тезисы Джесси совпадают с содержанием письма, которое ранее получили уволенные сотрудники. В нем вице-президент по направлению кадров и технологий Бет Галетти прямо назвала ИИ ключевым фактором, меняющим рынок. Она подчеркнула: чтобы быстрее внедрять инновации, Amazon должна стать "более компактной" и уменьшить количество управленческих уровней.