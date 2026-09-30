Исследование показывает, что происходит с 12-летними детьми, которым дают смартфоны

Покупка смартфона детям в возрасте 12 лет существенно повышает риск развития расстройств пищевого поведения и психологических проблем в подростковом возрасте. В новом масштабном исследовании ученые выявили тревожную взаимосвязь между ранним доступом к цифровому миру и тяжелыми расстройствами здоровья.

Опасные цифры и первые симптомы

Исследователи проанализировали опрос тысяч американских школьников, а затем опубликовали результаты в журнале JAMA Network Open. Они выяснили, что среди более чем 6200 опрошенных подростков около 70 процентов уже имели собственный смартфон в возрасте 12 лет.

В этой группе самым распространенным симптомом стало систематическое переедание, которое подростки отмечали в 9 процентах случаев.

К 14 годам уже 24 процента владельцев гаджетов жаловались как минимум на один симптом расстройства питания.

Среди подростков без смартфонов этот показатель составлял всего 16 процентов.

Влияние социальных сетей и оценка собственного тела

Главной причиной ухудшения здоровья ученые называют постоянный доступ к социальным сетям и контенту о внешности. Подростки со смартфонами в 12 лет в два раза чаще связывали собственную самооценку с массой тела. Также они на 50 процентов чаще пытались компенсировать набор веса изнурительными тренировками или вызыванием рвоты.

Смартфон открывает молодому человеку целый мир контента, ориентированного на внешний вид,

– прокомментировал специалист по подростковой медицине Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джейсон Нагата.

Ученый добавил, что сравнение себя с блогерами и отретушированными фотографиями разрушает самооценку детей и приводит к тяжелым последствиям.

Как защитить здоровье ребенка

Ученые подчеркивают, что даже небольшая отсрочка покупки смартфона дает ощутимый защитный эффект для психического здоровья подростка.

Эффективная отсрочка может составлять от шести месяцев до одного года,

– рассказал профессор психологии и нейробиологии Университета Северной Каролины Митч Принштейн.

Родителям советуют не спешить с покупкой гаджетов и тщательно контролировать доступ детей к социальным сетям в раннем возрасте.