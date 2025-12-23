5 неочевидных способов использовать Google Lens ежедневно

Google Lens давно вышел за пределы простого поиска по изображению. Сервис стал универсальным инструментом, который помогает с покупками, переводами, путешествиями, обучением и работой с текстом. Он объединяет камеру смартфона с базой знаний Google и часто заменяет сразу несколько отдельных приложений.

Google Lens часто воспринимают как вспомогательную функцию для поиска по фото, но на самом деле это один из самых мощных инструментов Google в повседневном пользовании. Он сочетает камеру, искусственный интеллект и поиск, позволяя решать бытовые, рабочие и учебные задачи за несколько секунд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BGR.

Смотрите также Google выпустила самую умную версию Gemini – что умеет обновленная модель

Чем Google Lens может быть полезным ежедневно?

Визуальный поиск товаров. Вместо подбора слов для поиска достаточно сфотографировать вещь. Google Lens находит точные или похожие товары, даже если это малоизвестный предмет интерьера или аксессуар. Для лучшего результата можно обрезать фото, а также принудительно перейти в режим "Товары", чтобы получить именно покупки, а не общие описания. Иногда сервис неожиданно показывает, что дизайнерская вещь имеет значительно более дешевый аналог.

Сканирование штрихкодов. Lens поддерживает UPC, EAN и GTIN-коды, находя именно тот товар, который зашифрован в штрихкоде. Это удобно для сравнения цен или поиска товаров в местных магазинах, даже если продавцы используют странные названия или описания. Также сервис распознает QR-коды и позволяет работать с несколькими кодами на одном снимке.

Фото Google

Распознавание растений и животных. Как говорится на сайте блога Google, Google Lens хорошо идентифицирует цветы, растения, породы животных и даже насекомых. Точные результаты он дает для цветущих растений, тогда как по листьям ошибки случаются чаще. В то же время сервис не стоит использовать для определения съедобных грибов, ведь визуальное сходство может быть опасным.

Мгновенный перевод текста. Lens автоматически определяет язык, переводит текст и накладывает перевод поверх оригинала, сохраняя структуру и направление письма. Это работает для меню, вывесок и упаковок, в частности для языков с вертикальным или нестандартным написанием. Есть режим живого перевода через камеру и вариант с предварительным снимком, который обычно дает более точный результат.

Планирование путешествий. Lens помогает идентифицировать места по фотографиям в соцсетях, даже если нет подписей или геолокации. Достаточно показать изображение сервису, и он часто точно определяет локацию. При необходимости можно добавить название страны или региона для уточнения.

Какую новую AI-функцию Google незаметно добавила в поиск?

Поисковая строка Google на главной странице получила небольшое, но показательное обновление. Кроме кнопки AI Mode справа, слева теперь появился значок "+" – именно он открывает возможность загрузить файл или изображение. После этого пользователь может сразу ввести запрос, связанный с загруженным материалом, и получить ответ в окне AI Mode, которое работает в формате чат-бота.

При этом связь новой кнопки с AI Mode не очевидна. После нажатия на "+" Google предлагает только "Upload file" или "Upload image", не упоминая искусственный интеллект. В то же время иконка Google Lens для классического поиска по изображениям, по-прежнему, расположена справа в строке поиска. Пока непонятно, какая доля пользователей пользуется именно Google.com, а не поиском через адресную строку Chrome. Впрочем, браузер Google занимает около 71% мирового рынка, что делает любые интеграции в экосистему Chrome особенно заметными. Ранее компания уже намекала на более глубокое встраивание AI-инструментов на фоне конкуренции с ChatGPT. В частности, Gemini уже интегрирован в приложение Chrome для iPhone и iPad.