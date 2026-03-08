Что сделать со старыми кабелями для зарядки: 4 простые идеи

У многих дома накапливаются старые кабели для зарядки телефонов – от сломанных устройств, гаджетов или смарт-техники. Вместо того, чтобы выбрасывать их, такие провода можно использовать в быту или для простых DIY-проектов. Некоторые из идей не требуют специальных инструментов и занимают минимум времени.

С годами в шкафах или ящиках скапливаются десятки старых зарядных кабелей. Часть из них осталась от предыдущих смартфонов, другие повредились или просто стали ненужными после замены техники. Часто они оказываются рядом с проводами от других гаджетов – например, устройств умного дома или аксессуаров. Об этом пишет BGR.

Как можно использовать старые кабели для зарядки?

На самом деле такие кабели довольно прочные. Они состоят из проводника – обычно медного, слоя изоляции и внешней оболочки из материалов вроде PVC, TPE или нейлона. Некоторые более дорогие модели способны выдерживать нагрузку до 30–40 фунтов, хотя использовать их для подъема тяжелых предметов не стоит. Однако базовое понимание прочности кабеля помогает найти для него новое назначение.

Для большинства идей не нужен целый кабель – достаточно отдельных участков. Даже провода со сломанными коннекторами могут стать полезными. Большинство простых проектов можно сделать без электроинструментов и специальных навыков.

Подвешивание картин и растений. Один из самых простых способов повторно использовать кабель – сделать из него держатель для картины или подвес для комнатного растения. Как пишет Lifehacker, лучше всего подходят гибкие кабели, которые не ломаются при сгибании.

Сначала нужно срезать коннекторы с обоих концов. В результате останется только сам кабель, который будет выполнять роль шнура.

Если кабель используется для картины, его концы можно прикрепить к противоположным краям рамы – к уже имеющимся крючкам или новым креплениям. После этого картину можно повесить на стену. Для растений принцип такой же: кабель оборачивают вокруг горшка горшка, формируют петлю и подвешивают на крючок.

Закрепить провод помогут узлы, прозрачная прочная лента или пластиковые стяжки. Если растение или картина тяжелая, стоит использовать несколько кабелей одинаковой длины или скрутить их вместе для большей прочности.

Подставки под чашки и подвязки для штор. Любителям рукоделия кабели могут стать материалом для необычных декоративных вещей. Например, их легко превратить в подвязки для штор.

Для этого нужно срезать коннекторы и нарезать кабель на отрезки, достаточные для обхвата шторы с небольшим запасом для узлов. Далее провод просто завязывают вокруг шторы. По желанию кабель можно покрасить, чтобы он сочетался с интерьером.

Еще один вариант – сделать подставку под чашку. Для этого нужен кабель, который хорошо гнется и не имеет значительных повреждений. После удаления коннекторов один конец кабеля скручивают в плотную спираль, постепенно формируя круг нужного размера. Когда диаметр станет достаточным для чашки или стакана, конструкцию фиксируют клеем. Также можно использовать прозрачную ленту или пластиковые стяжки, хотя клей выглядит аккуратнее.

Мини-ночник с LED. Немного более сложный вариант – превратить кабель в маленькую лампу. Для этого понадобятся светодиоды на 5 мм с двумя металлическими контактами, паяльник, небольшой пластиковый шарик для корпуса и кабель с рабочим USB-разъемом.

Сначала два-четыре светодиода соединяют между собой с помощью паяльника. Затем пластиковый шарик разрезают пополам и делают в нем два небольших отверстия. Светодиоды устанавливают так, чтобы их контакты выступали наружу. Закрепить их можно клеем или лентой.

Далее кабель разрезают так, чтобы были видны два провода. Их припаивают к контактам светодиодов. После этого USB-штекер подключают к порту, чтобы проверить работу лампы. Если все работает, половинки корпуса склеивают.

Такой небольшой ночник можно поставить на тумбочку. Для удобства его даже можно подключить через умную розетку и управлять питанием со смартфона.

Продать или сдать на переработку. Если ни одна из идей не подходит, старые кабели стоит сдать на переработку. Во многих магазинах электроники принимают старые зарядные устройства и провода, что помогает уменьшить количество электронных отходов.

Еще один вариант – продать кабели через онлайн-площадки. Если они в хорошем состоянии, их можно выставить одним лотом с подробным описанием. Продажа нескольких кабелей сразу повышает шансы найти покупателя.

Главная идея заключается в том, чтобы найти новое применение для старых кабелей или утилизировать их правильно. Если провода лежат без использования годами, вероятно, они больше не понадобятся.