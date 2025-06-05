Люди могут стать "мясными роботами" для искусственного интеллекта – предупреждают исследователи Anthropic

Исследователи лаборатории Anthropic выразили опасения, что в близком будущем люди могут превратиться в своеобразных "мясных роботов", которыми будут управлять системы искусственного интеллекта.

В недавнем интервью с ИИ-подкастером Дваркишом Пателем исследователи Шолто Дуглас и Трентон Бриккен обсудили потенциально мрачные сценарии, которые открываются в результате развития технологий, над которыми они сами и работают, рассказывает 24 Канал.

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Дуглас, который до недавнего времени работал в Google DeepMind, отметил, что в течение ближайших двух-пяти лет может произойти значительное сокращение белых воротничков – даже если алгоритмический прогресс остановится.

Бриккен, со своей стороны, обрисовал еще более радикальную картину будущего, в котором искусственный интеллект овладеет всем, кроме физических задач, требующих непосредственного участия людей.

Это будущее, в котором люди носят AirPods и очки, а где-то есть робот-наблюдатель, который через камеры управляет человеком, просто указывая, что ему делать,

– сказал Бриккен.

По его словам, в таком мире "люди фактически станут мясными роботами".

Дуглас пытался немного сгладить заявление коллеги, заметив, что не обязательно ИИ будет стремиться именно к такому. Тем не менее он признал, что следующее десятилетие будет для человечества крайне сложным.

В новых условиях ценность человеческого труда будет определяться способностью выполнять те физические действия, которые искусственный интеллект не может выполнить самостоятельно.

Полное интервью с исследователями Anthropic:

Искусственный интеллект серьезно меняет привычный темп и стиль жизни. Например уже сейчас ИИ вытесняет молодежь в США на рынке труда заставляя их приспосабливаться и искать новые направления. Эксперты предупреждают, что эти изменения несут долговременные последствия для экономики и общества.