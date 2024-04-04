Ученые увидели, как рождаются экзопланеты в молодой звездной системе

Группа астрономов впервые обнаружили признаки формирования экзопланет в молодой звездной системе, что является значительным прорывом в науке. Полученные данные указывают на потенциальное появление экзолун, хотя и на стадии, когда их непосредственное обнаружение остается сложным из-за их относительно малого размера.

Однако наличие тонкой вуали из пыли и газа, окружающей эти небесные тела внутри протопланетного диска, дает проблеск надежды на будущие наблюдения. Это удивительное открытие произошло в пределах молодой звездной системы PDS 70.

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Чем особенна молодая система?

Система PDS 70, которую астрономы открыли несколько лет назад, стала объектом пристального внимания благодаря своей близости к Земле на расстоянии всего 370 световых лет. В молодом возрасте 5,5 миллионов лет звезда и ее протопланетный диск, что ее окружает, предоставляют исследователям прекрасную возможность углубиться в сложности планетообразования.

Используя множество астрономических инструментов, от наземных до космических обсерваторий, ученые тщательно прочесывают эту космическую площадку. Заметный вклад внесли радиотелескоп ALMA и Очень большой телескоп, расположенный в Чили.

Первое открытие двух молодых экзопланет, PDS 70B і PDS 70C, вращающихся в системе PDS 70, стало переломным моментом в небесных исследованиях. Дальнейшие наблюдения открыли интригующие спиралевидные структуры материи, окружающие каждую планету в пределах протопланетного диска, подпитывая предположения относительно генезиса потенциальных спутников.



Обнаруженные экзопланетарные образования на одной орбите / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Хотя подобные явления были задокументированы и в других звездных системах, согласованность этих наблюдений подкрепляет гипотезу о едином процессе, лежащем в основе формирования спутников.

Однако интрига вокруг системы PDS 70 не утихает с появлением экзопланет и их потенциальных спутников. Недавние наблюдения вдоль внутренней периферии протопланетного диска обнаружили убедительные данные, намекающие на формирование третьей экзопланеты, предварительно обозначенной как PDS 70D до дальнейшего подтверждения.

Мы обнаружили новые доказательства, указывающие на наличие третьего планетарного тела в системе, как и предполагалось наблюдениями, проведенными с помощью VLT. Кроме того, инфракрасные измерения телескопа [Джеймса Вебба] дают представление о нагретом веществе, что окружает эти известные протопланеты, и служит вероятным строительным материалом для зарождения спутников,

– добавил Валентин Кристианс.

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Дальнейшие исследования системы PDS 70 обещают разгадать тайны формирования планет и пролить свет на сложный танец небесных тел в их космической колыбели.