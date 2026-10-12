Япония прощается с кнопочными телефонами: Почему исчезают даже легендарные раскладные телефоны

Японские кнопочные телефоны на протяжении десятилетий оставались альтернативой смартфонам благодаря необычным функциям и тесной интеграции в повседневную жизнь. Теперь эта технология, пережившая глобальный переход на сенсорные экраны, постепенно исчезает.

Япония долгое время оставалась одной из немногих стран, где традиционные раскладные телефоны продолжали пользоваться спросом даже после массового распространения смартфонов. Местные производители создавали устройства с физическими клавиатурами, яркими корпусами и функциями, отвечающими особенностям японского рынка. Об этом пишет Engadget.

Почему Япония отказывается от кнопочных телефонов?

Такие телефоны получили название "гара-кей" – сокращение от японского выражения "Galapagos keitai". Слово "Galapagos" отсылает к Галапагосским островам, изолированным от остального мира, а "keitai" по-японски означает портативный телефон. Название отражает особый путь развития мобильных технологий в Японии, где устройства долгое время развивались по собственным правилам.

Однако эта технологическая традиция постепенно уходит в прошлое. Согласно опросу японского оператора NTT Docomo, доля владельцев мобильных телефонов, пользующихся смартфонами, выросла с 90% в 2021 году до 98% в 2025 году.

Изменения заметны и в продажах. По данным исследовательской компании MM Research Institute, в первой половине 2025 финансового года поставки обычных кнопочных телефонов в Японии сократились более чем на 25% и составили менее 400 000 устройств.

Отказ от старых телефонов может ускориться после прекращения работы устаревших мобильных сетей. В марте 2026 года NTT Docomo завершила работу своего сервиса мобильного интернета третьего поколения, известного как i-mode. Это стало еще одним шагом к исчезновению устройств, которые десятилетиями оставались частью повседневной жизни японцев.

Что делало японские раскладные телефоны особенными?

Гара-кей отличались от кнопочных телефонов, которые продавались в других странах. Японские производители стремились сделать их не просто средствами связи, а многофункциональными устройствами для повседневного использования.

Они имели прочные корпуса, физические клавиатуры и яркий дизайн. На многих моделях были отверстия для ремешков, к которым пользователи прикрепляли декоративные подвески. Такие аксессуары позволяли персонализировать телефон и сделать его частью собственного стиля.

Некоторые устройства поддерживали функции, которые впоследствии стали привычными для смартфонов. Например, они могли принимать телевизионные трансляции стандарта One-Seg, предназначенного для мобильных устройств. Другие модели оснащались инфракрасными передатчиками для быстрого обмена контактами между телефонами.

Немало гара-кей также поддерживали мобильные платежи. Встроенные микросхемы позволяли расплачиваться за проезд в общественном транспорте и покупки в магазинах. Для страны, где электронные платежи и транспортные карты стали важной частью повседневной жизни, такие возможности имели практическое значение.

Телефоны работали в сетях третьего поколения и поддерживали простые мобильные приложения, не требующие большого объема передачи данных. В сочетании с относительно дешевыми тарифами это делало их привлекательными для людей, которым не нужны были большие сенсорные экраны и широкий набор функций смартфонов.

Впоследствии производители пытались адаптировать традиционный формат к новым технологиям. В частности, компания Kyocera выпускала гибридные устройства под названием "гарахо". Они сохраняли корпус-раскладушку и физическую клавиатуру, но получили операционную систему Android и поддержку сетей четвертого поколения.

Это позволяло пользователям оставаться в привычном формате, одновременно получая доступ к более современным сетям и программным возможностям.

Как отключение 3G влияет на старые телефоны?

Одной из главных причин постепенного исчезновения гара-кей стало прекращение работы устаревших мобильных сетей. Японские операторы поэтапно отказываются от инфраструктуры третьего поколения, что создает проблемы для устройств, не поддерживающих более новые стандарты связи.

Оператор au прекратил предоставлять услуги 3G в 2022 году, а SoftBank сделал это в 2024 году. В марте 2026 года к ним присоединился NTT Docomo, который завершил работу своего мобильного интернета i-mode.

Последствия выходят за пределы обычной телефонной связи. По данным издания The Guardian, прекращение работы сервиса Docomo может затронуть примерно 500 000 человек и более 400 моделей телефонов в Японии. Проблемы могут возникнуть также с некоторыми автомобильными навигационными системами и торговыми автоматами, которые до сих пор используют устаревшие сетевые технологии.

Для владельцев телефонов, поддерживающих 3G, это означает необходимость перехода на более новые устройства, если они хотят и в дальнейшем пользоваться мобильной связью и интернетом.

Даже если сам телефон остается исправным, прекращение работы сети может сделать часть его функций недоступными. Переход на 4G или более новые стандарты связи требует совместимого оборудования, а не только обновления программного обеспечения. Именно поэтому отключение 3G стало важным фактором, ускоряющим исчезновение традиционных раскладушек. Устройства, которые годами справлялись с базовыми потребностями пользователей, больше не могут полноценно работать в новой телекоммуникационной инфраструктуре.

Как старение населения повлияло на переход к смартфонам?

Еще одним фактором изменений является демографическая ситуация в Японии. Население страны – одно из самых пожилых в мире, а мобильные телефоны остаются важным инструментом для связи с родственниками, получения информации и удовлетворения повседневных потребностей пожилых людей.

По данным Всемирного экономического форума, в 2024 году люди в возрасте от 65 лет составляли 29 % населения Японии. Для многих представителей старшего поколения традиционные кнопочные телефоны были удобны благодаря физическим клавишам, понятному управлению и отсутствию сложного интерфейса.

Однако распространение смартфонов постепенно меняет и эту ситуацию. Современные мобильные сервисы все чаще предполагают использование приложений, сенсорных экранов и интернета. Из-за этого даже людям, предпочитающим более простые устройства, приходится осваивать новые технологии.

В 2021 году власти Токио раздали пожилым жителям 3 000 смартфонов в рамках инициативы, направленной на повышение цифровой грамотности. Об этом сообщало издание Japan Today. Эта ситуация также привлекает внимание к проблеме одиночества среди пожилых людей. Учитывая, что часть социальных услуг и способов коммуникации переходит в онлайн, цифровые навыки становятся все более важными для поддержания связи с близкими и обществом.

В то же время нельзя утверждать, что старение населения само по себе привело к исчезновению гара-кей. Скорее, демографические изменения сочетаются с обновлением сетей, развитием цифровых сервисов и изменением привычек пользователей.

Останется ли место для кнопочных телефонов в будущем?

Несмотря на всеобщий переход на смартфоны, интерес к простым телефонам не исчез полностью. Некоторые молодые пользователи, в частности представители поколения Z, намеренно выбирают устройства с ограниченными функциями, чтобы меньше отвлекаться на социальные сети и бесконечное пролистывание лент.

Подобный подход пытаются использовать и производители за пределами Японии. Например, будущий Light Flip ориентирован на людей, которые хотят пользоваться телефоном в формате раскладушки и минимизировать цифровые отвлекающие факторы.

В то же время это устройство не является прямым аналогом японских гара-кей, которые отличались специфическими функциями и тесной интеграцией с местной инфраструктурой. Традиционные модели Kyocera и Sharp также можно найти на торговых площадках, в частности на eBay. Однако приобретение такого телефона за пределами Японии не гарантирует его полноценной работы. Многим моделям не хватает поддержки необходимых диапазонов частот LTE, которые используют американские мобильные операторы.

Это демонстрирует одну из главных проблем японских телефонов: они создавались для конкретного рынка, поэтому их технические особенности не всегда соответствуют требованиям других стран. В самой Японии NTT Docomo рассматривает переход на смартфоны как возможность помочь пользователям адаптироваться к новым технологиям. Компания проводит обучающие занятия в своих магазинах, где посетителей учат пользоваться смартфонами.

Во время таких занятий объясняют, как просматривать веб-страницы, работать с сенсорным экраном и использовать жесты для управления устройством. Это должно помочь людям, которые раньше полагались на физические клавиши, освоить новые способы взаимодействия с мобильными технологиями. Однако у этого перехода есть и обратная сторона. Смартфоны открывают доступ к гораздо большему количеству сервисов, но в то же время могут способствовать длительному пребыванию в социальных сетях и формированию привычки постоянно проверять экран.

Почему исчезновение гара-кей означает конец целой технологической эпохи?

Японские кнопочные телефоны были не просто устаревшей альтернативой смартфонам. Они стали примером того, как отдельная страна может развивать собственную мобильную экосистему, создавая устройства с функциями, отвечающими местным потребностям.

Гара-кей сочетали в себе физические клавиатуры, мобильное телевидение, инфракрасный обмен контактами и бесконтактные платежи задолго до того, как смартфоны стали универсальными цифровыми помощниками. Их популярность основывалась на удобстве, привычках пользователей и совместимости с местными сервисами.

Теперь эту экосистему постепенно вытесняют новые стандарты связи и цифровые услуги, ориентированные на смартфоны. Прекращение работы сетей 3G делает переход практически неизбежным для владельцев несовместимых устройств, а обучающие программы операторов помогают пользователям осваивать новую технику.

Традиционные раскладные телефоны вряд ли исчезнут мгновенно. Часть устройств еще может использоваться для базовых нужд, а интерес к простым телефонам сохраняется среди людей, стремящихся меньше зависеть от цифровых сервисов. Однако роль гара-кей в повседневной жизни Японии уже существенно изменилась. Формат, который десятилетиями оставался важной частью местной мобильной культуры, уступает место смартфонам. Вместе с ним постепенно исчезают и привычки целого поколения пользователей, которые привыкли нажимать физические клавиши, чтобы оставаться на связи с миром.