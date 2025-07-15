Япония установила новый рекорд скорости интернета

Японские ученые совершили настоящий прорыв в сфере интернет-технологий, установив новый мировой рекорд скорости передачи данных. Их достижение открывает перспективы для будущего связи, позволяя передавать огромные объемы информации за считанные секунды. Эта инновация может изменить подход к глобальным коммуникациям.

Какова теперь самая большая в мире скорость интернета?

Японские исследователи из Национального института информационных и коммуникационных технологий сообщили о новом мировом рекорде скорости интернета, достигнув передачи данных на уровне более 125 тысяч гигабайт в секунду на расстояние 1802 километра. Это примерно в 4 миллиона раз быстрее, чем средняя скорость обычного широкополосного интернета, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Этот результат более чем вдвое превышает предыдущий рекорд 2024 года, которого достигла другая команда. Такие показатели позволяют, по приблизительным подсчетам, загрузить весь архив интернета менее чем за четыре минуты.

Для достижения этой скорости, которая пока не была независимо подтверждена, команда разработала новый тип оптического волокна. Этот кабель по пропускной способности эквивалентен 19 стандартным оптическим волокнам, но имеет диаметр лишь 0,127 миллиметра, что соответствует толщине большинства существующих одноволоконных кабелей. Благодаря одинаковому взаимодействию всех 19 волокон со светом, потери данных значительно уменьшаются, что делает его идеальным для передачи на большие расстояния.

Интересно, что подобные скорости эта же команда демонстрировала еще в марте 2023 года. Но тогда она столкнулась с помехами – потери данных на больших расстояниях были слишком большими, а необходимость усиления сигнала делала технологию на том этапе малоэффективной. Устранение этих проблем позволило значительно увеличить дальность передачи. Во время эксперимента данные прошли через систему передачи 21 раз, преодолев эквивалентное расстояние в 1802 километра, прежде чем достичь приемника.

Этот рекорд демонстрирует прогресс в создании масштабируемых оптических систем связи большой емкости для дальних расстояний. Ожидается, что объемы мирового трафика данных в ближайшее время значительно возрастут, поэтому новые коммуникационные инфраструктуры станут необходимостью. Исследователи планируют сосредоточиться на практическом применении технологии в телекоммуникационной сфере, поэтому мы имеем все шансы увидеть ее работу в ближайшие годы.