Искусственный интеллект под судом: почему дата-центры стали новой мишенью для массовых исков

Бум искусственного интеллекта и облачных вычислений вызвал глобальную волну судебных исков против технологических гигантов. Экоактивисты и местные сообщества от Чили до США требуют положить конец неконтролируемому потреблению воды и электроэнергии дата-центрами.

Что такое дата-центр и почему он наносит вред окружающей среде?

Стремительное развитие искусственного интеллекта имеет свою цену, и она измеряется не только миллиардами долларов, но и гигаваттами энергии и мегалитрами воды. Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Лондонской школы экономики (LSE), дата-центры всё чаще оказываются в центре экологических судебных разбирательств по всему миру.

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Эти огромные здания размером с несколько футбольных полей, заставленные мощными серверами, работают круглосуточно, обеспечивая функционирование интернета, облачных хранилищ и ИИ. Для их охлаждения требуются миллионы литров пресной воды, а для работы – колоссальное количество электроэнергии. Обучение нейросетей только усугубляет эту проблему, ведь требует в разы больше вычислительных мощностей.

Исследователи LSE проанализировали около 3600 климатических исков, поданных с 2015 года. Они обнаружили стремительный рост числа дел, в которых оспариваются источники энергии, потребление воды и загрязнение воздуха центрами обработки данных.

Чего требует ООН от ИИ-компаний?

В ходе Лондонской недели климатических действий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал технологические компании открыто отчитываться о воздействии их дата-центров на окружающую среду. В частности, речь идет об использовании воды, выбросах углерода и землепользовании, сообщает Reuters.

ООН запустила новую Инициативу по экологической прозрачности искусственного интеллекта и призвала перевести все дата-центры на возобновляемые источники энергии к 2030 году. По прогнозам организации:

К 2030 году дата-центры могут потреблять больше электроэнергии, чем все страны мира, кроме пяти крупнейших.

Годовое потребление воды серверами может достичь 9,3 триллиона литров. Этого объема достаточно для нужд 1,3 миллиарда жителей Африки к югу от Сахары.

От Чили до Ирландии: где протесты проходят наиболее активно?

Одно из первых громких дел разгорелось в 2020 году в Сантьяго. Компания Google планировала построить гигантский дата-центр в районе Серрильос. Местные жители и городской совет оспорили разрешения из-за угрозы для водоснабжения города, который и без того страдает от засухи. Суд приостановил проект из-за ненадлежащей оценки климатических последствий. Однако экспансия дата-центров в Чили продолжается, истощая заболоченные территории.

Настоящей "горячей точкой" в отчете LSE названа Ирландия. Здесь дата-центры уже потребляют более пятой части всей электроэнергии страны. Несмотря на это, правительство стремится расширять этот сектор. В декабре Комиссия по регулированию коммунальных услуг Ирландии (CRU) разрешила крупным потребителям работать на ископаемом топливе ещё шесть лет, прежде чем перейти на 80% возобновляемых источников.

Экоорганизации Friends of the Irish Environment (FIE), Friends of the Earth Ireland и ClientEarth требуют отменить это решение через суд. Они утверждают, что оно на долгие годы привяжет страну к грязному ископаемому газу.

Претензии к Илону Маску и правительствам США и Великобритании

В США юридическое сопротивление также набирает обороты. В Калифорнии город Питтсбург обязал дата-центры использовать только возобновляемую энергию и очищенную воду для охлаждения. В Джорджии и Пенсильвании продолжаются судебные разбирательства против регулирующих органов, одобривших новую инфраструктуру на ископаемом топливе для нужд ИТ-сектора.

Отдельный скандал разгорелся в Миссисипи. Там Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обвинила стартап Илона Маска xAI в нарушении Закона о чистом воздухе. Компания использует портативные генераторы на метановом газе без разрешений, что угрожает здоровью местных жителей. Интересно, что Минюст США пытается заблокировать этот иск, называя деятельность компании важной для экономики.

В Великобритании активисты из Foxglove и Global Action Plan через суд оспорили решение правительства о принудительном начале строительства "гипермасштабного" дата-центра в Бекингемшире. Власти признали недостатки в оценке потребностей проекта в энергии и воде, после чего застройщик согласился на обязательные меры по смягчению воздействия на окружающую среду.

Есть ли экологическая альтернатива?

В поисках выхода из климатического кризиса компании начинают экспериментировать с новыми форматами. В Китае недалеко от Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр мощностью 24 МВт. Проект Lingang стоимостью 220 миллионов долларов разместили на глубине 10 метров. Он обладает уникальными преимуществами:

Полностью "зеленая" энергия: система работает исключительно от оффшорной ветроэлектростанции.

система работает исключительно от оффшорной ветроэлектростанции. Экономия электроэнергии: благодаря естественному охлаждению морской водой он потребляет на 20% меньше энергии, чем наземные аналоги (где до 40% ресурса уходит на кондиционеры).

благодаря естественному охлаждению морской водой он потребляет на 20% меньше энергии, чем наземные аналоги (где до 40% ресурса уходит на кондиционеры). Нулевое потребление пресной воды: проект вообще не требует дефицитной питьевой воды.

Хотя такое охлаждение локально нагревает морскую воду, эксперты считают риски для экосистемы минимальными и вполне управляемыми.

Судебные иски меняют индустрию

Отчет LSE подчеркивает: даже если активисты не выиграют все судебные процессы, сами судебные разбирательства заставляют компании быть более прозрачными. Например, в деле в Бекингемшире реальный масштаб экологических последствий никогда бы не стал достоянием общественности без вмешательства общественности.

Соавтор отчета, доцент LSE Джоана Сетцер, отмечает, что эти иски не ставят целью остановить технологический прогресс. Главная цель – не допустить новой зависимости от ископаемого топлива. Техногигантам придётся адаптироваться к жёстким экологическим правилам игры, ведь игнорировать климатическую ответственность больше не удастся.