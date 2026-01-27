Что родителям стоит знать об экранном времени детей
- Американская академия педиатрии обновила рекомендации по экранному времени детей, сосредоточившись на качестве контента и роли взрослых в формировании здоровых медиапривычек.
- ААП советует устанавливать зоны без гаджетов, использовать один экран за раз и отдавать предпочтение качественному контенту, при этом допуская исключения без чувства вины.
Американская академия педиатрии обновила рекомендации по использованию экранов детьми, отказавшись от жестких временных ограничений. Новый подход сосредотачивается на качестве контента, контексте его потребления и роли взрослых в формировании здоровых медиапривычек.
В новом отчете Американская академия педиатрии (ААП) отмечает, что не существует универсальной нормы экранного времени, которая гарантировала бы здоровые отношения ребенка с медиа. Влияние экранов зависит от возраста, типа контента, альтернативных занятий и семейных обстоятельств. Об этом рассказывает Washington Post.
Почему часы перед экраном больше не главный вопрос?
Специалисты обращают внимание, что экранное время формируется не только решениями родителей. Алгоритмические ленты соцсетей и видеоплатформ созданы так, чтобы удерживать внимание как можно дольше, часто через эмоционально заряженный контент. Поэтому ответственность за проблему лежит и на технологических компаниях.
В то же время ААП советует сочетать четкие правила с гибкостью. Среди базовых рекомендаций - зоны без гаджетов дома, один экран за раз, родительский контроль и приоритет качественного контента. Допускаются исключения без чувства вины, в частности для самых маленьких детей, если речь идет о коротком просмотре проверенных программ.
Как говорится в отчете ААП, отдельное внимание уделяется примеру взрослых. Дети копируют поведение родителей, а чрезмерное использование смартфонов часто связано со стрессом. Также эксперты советуют выбирать совместный просмотр на большом экране, ведь он способствует обучению, общению и созданию общего опыта.