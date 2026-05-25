Миллионы людей оказались в "ловушке жары" из-за неравенства и бедности

Экстремальная жара все сильнее бьет по беднейшим районам мира. Новое исследование показало, что опасность зависит не только от температуры, но и от доступа к воде, тени, жилья и базовой инфраструктуры.

Международная группа исследователей заявила о стремительном распространении так называемой "системной cooling poverty" – явления, когда люди не имеют доступа к безопасным способам защиты от экстремальной жары. Об этом пишет Phys.

Почему жара убивает одних людей чаще других?

Исследование опубликовали авторы из университетов и научных центров в материале для The Conversation. Ученые проанализировали ситуацию в 28 странах, преимущественно тех, развивающихся.

По оценкам исследователей, из 3 миллиардов людей, попавших в выборку, почти 600 миллионов уже живут в условиях "тяжелой системной cooling poverty". Наихудшая ситуация наблюдается в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары. Авторы подчеркивают: проблема заключается не только в высокой температуре, но и в неравном доступе к охлаждению, воды, зеленых зон, качественного жилья и медицинских услуг.

Бедные районы превращаются в "тепловые ловушки"

Одним из примеров исследователи назвали фавелы Rio de Janeiro в Бразилии.

Пока туристы отдыхают на пляже Ипанема у океана, жители бедных районов на холмах живут в совершенно других условиях – в домах с металлическими крышами, без деревьев, парков и нормальной транспортной инфраструктуры.

Бетон и асфальт накапливают тепло днем и продолжают излучать его даже после захода солнца. Во многих районах людям просто некуда спрятаться от жары.

Похожие проблемы фиксируют и в других регионах мира. Прошлым летом:

в Испании температура достигла 46 градусов Цельсия;

в Португалии зафиксировали 46,6 градуса Цельсия;

Франция пережила второй самый жаркий июнь с 1900 года;

в США более 150 миллионов человек получили предупреждение об экстремальной жаре.

Впрочем, даже в странах с подобным климатом последствия могут существенно отличаться. Например, Бангладеш и Индонезия обе страдают от опасной влажной жары, но Индонезия имеет лучшую инфраструктуру и систему здравоохранения, поэтому уровень "cooling poverty" там ниже.

Почему кондиционеры не решают проблему?

Исследователи отдельно отмечают: сводить борьбу с жарой только к кондиционерам – ошибка.

Во-первых, доступ к кондиционерам в мире очень неравномерный. Для миллиардов людей это слишком дорогая технология. Во-вторых, кондиционеры значительно увеличивают потребление электроэнергии. В среднем расходы домохозяйств на электричество из-за охлаждения возрастают более чем на треть.

Как говорится в исследовании журнала Nature, это создает дополнительную нагрузку на энергосистемы во время пиковой жары и одновременно ускоряет климатические изменения из-за увеличения выбросов.

Кроме того, производство и утилизация кондиционеров также имеют экологические последствия из-за использования опасных материалов.

Авторы исследования подчеркивают, что гораздо более важными являются:

качество жилья;

вентиляция;

наличие деревьев и тени;

доступ к питьевой воде;

безопасные общественные пространства;

защита работников во время жары;

эффективность медицинских служб.

Жара по-разному влияет на разные группы людей

В рамках проекта исследователи с 2020 года опрашивали жителей бедных районов Рио-де-Жанейро. Часть участников вела специальные "дневники жары", записывая собственный опыт, фотографии и голосовые сообщения.

Опрос показал, что жара особенно сильно бьет по наиболее уязвимым группам населения. Например, люди с инвалидностью не всегда могут использовать даже базовые способы охлаждения. "Я бы хотел принимать четыре холодные души в день, но из-за моего состояния это логистически сложно", – рассказал один из жителей.

Поэтому его счета за электроэнергию летом растут втрое из-за постоянного использования кондиционера.

Отдельно исследователи обратили внимание на проблемы трансгендерных женщин. Из-за дискриминации они часто не могут безопасно пользоваться общественными пространствами, где другие люди спасаются от жары – парками, площадями или магазинами. Также многие вынуждены меньше пить воду из-за страха преследований в общественных туалетах.

Ученые призывают к "тепловой справедливости". Авторы исследования используют понятие "thermal justice" – "тепловая справедливость". Речь идет не только о снижении температуры в городах, но и о справедливом распределении ресурсов и защите наиболее уязвимых групп населения.

Исследователи отмечают, что именно жители наиболее пострадавших районов должны участвовать в создании таких решений, поскольку именно они ежедневно сталкиваются с реальными последствиями экстремальной жары.