Миллионы людей оказались в "ловушке жары" из-за неравенства и бедности
Экстремальная жара все сильнее бьет по беднейшим районам мира. Новое исследование показало, что опасность зависит не только от температуры, но и от доступа к воде, тени, жилья и базовой инфраструктуры.
Международная группа исследователей заявила о стремительном распространении так называемой "системной cooling poverty" – явления, когда люди не имеют доступа к безопасным способам защиты от экстремальной жары. Об этом пишет Phys.
Почему жара убивает одних людей чаще других?
Исследование опубликовали авторы из университетов и научных центров в материале для The Conversation. Ученые проанализировали ситуацию в 28 странах, преимущественно тех, развивающихся.
По оценкам исследователей, из 3 миллиардов людей, попавших в выборку, почти 600 миллионов уже живут в условиях "тяжелой системной cooling poverty". Наихудшая ситуация наблюдается в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары. Авторы подчеркивают: проблема заключается не только в высокой температуре, но и в неравном доступе к охлаждению, воды, зеленых зон, качественного жилья и медицинских услуг.
Бедные районы превращаются в "тепловые ловушки"
Одним из примеров исследователи назвали фавелы Rio de Janeiro в Бразилии.
Пока туристы отдыхают на пляже Ипанема у океана, жители бедных районов на холмах живут в совершенно других условиях – в домах с металлическими крышами, без деревьев, парков и нормальной транспортной инфраструктуры.
Бетон и асфальт накапливают тепло днем и продолжают излучать его даже после захода солнца. Во многих районах людям просто некуда спрятаться от жары.
Похожие проблемы фиксируют и в других регионах мира. Прошлым летом:
- в Испании температура достигла 46 градусов Цельсия;
- в Португалии зафиксировали 46,6 градуса Цельсия;
- Франция пережила второй самый жаркий июнь с 1900 года;
- в США более 150 миллионов человек получили предупреждение об экстремальной жаре.
Впрочем, даже в странах с подобным климатом последствия могут существенно отличаться. Например, Бангладеш и Индонезия обе страдают от опасной влажной жары, но Индонезия имеет лучшую инфраструктуру и систему здравоохранения, поэтому уровень "cooling poverty" там ниже.
Почему кондиционеры не решают проблему?
Исследователи отдельно отмечают: сводить борьбу с жарой только к кондиционерам – ошибка.
Во-первых, доступ к кондиционерам в мире очень неравномерный. Для миллиардов людей это слишком дорогая технология. Во-вторых, кондиционеры значительно увеличивают потребление электроэнергии. В среднем расходы домохозяйств на электричество из-за охлаждения возрастают более чем на треть.
Как говорится в исследовании журнала Nature, это создает дополнительную нагрузку на энергосистемы во время пиковой жары и одновременно ускоряет климатические изменения из-за увеличения выбросов.
Кроме того, производство и утилизация кондиционеров также имеют экологические последствия из-за использования опасных материалов.
Авторы исследования подчеркивают, что гораздо более важными являются:
- качество жилья;
- вентиляция;
- наличие деревьев и тени;
- доступ к питьевой воде;
- безопасные общественные пространства;
- защита работников во время жары;
- эффективность медицинских служб.
Жара по-разному влияет на разные группы людей
В рамках проекта исследователи с 2020 года опрашивали жителей бедных районов Рио-де-Жанейро. Часть участников вела специальные "дневники жары", записывая собственный опыт, фотографии и голосовые сообщения.
Опрос показал, что жара особенно сильно бьет по наиболее уязвимым группам населения. Например, люди с инвалидностью не всегда могут использовать даже базовые способы охлаждения. "Я бы хотел принимать четыре холодные души в день, но из-за моего состояния это логистически сложно", – рассказал один из жителей.
Поэтому его счета за электроэнергию летом растут втрое из-за постоянного использования кондиционера.
Отдельно исследователи обратили внимание на проблемы трансгендерных женщин. Из-за дискриминации они часто не могут безопасно пользоваться общественными пространствами, где другие люди спасаются от жары – парками, площадями или магазинами. Также многие вынуждены меньше пить воду из-за страха преследований в общественных туалетах.
Ученые призывают к "тепловой справедливости". Авторы исследования используют понятие "thermal justice" – "тепловая справедливость". Речь идет не только о снижении температуры в городах, но и о справедливом распределении ресурсов и защите наиболее уязвимых групп населения.
Исследователи отмечают, что именно жители наиболее пострадавших районов должны участвовать в создании таких решений, поскольку именно они ежедневно сталкиваются с реальными последствиями экстремальной жары.