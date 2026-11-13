Жертвоприношения древних народов странным образом совпадали с приходом Эль-Ниньо

Археологи заметили, что массовые ритуальные жертвоприношения в древнем Перу совпадали с климатическими катастрофами. Новое исследование показало, что вне ритуалов местные жители не отличались особой жестокостью.

Что нашли в долине Ламбаеке

Следы жертвоприношений неоднократно обнаруживались в древних обществах, живших в долине Ламбаеке между Андами и Тихим океаном. Из-за вероятной связи между человеческими жертвоприношениями и явлением Эль-Ниньо археологи предполагали, что эти общины могли чаще прибегать к насилию в целом, так как ощущали нехватку природных ресурсов. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, опровергает это предположение.

Эль-Ниньо – это периодическое потепление вод Тихого океана, которое приводит к временным изменениям погоды, в частности к засухам и катастрофическим наводнениям по всему миру.

Если эти большие ритуальные жертвоприношения свидетельствовали о каком-то более глубоком кризисе, мы предполагали, что они могли распространяться и на повседневный опыт людей,

– прокомментировал биоархеолог Томас Снайдер из Нью-Йоркского университета.

Как ученые искали следы насилия

Снайдер и его соавтор, биоархеолог Хаген Клаус из Университета Джорджа Мейсона, проанализировали скелеты 1633 человек из 30 различных мест комплекса долины Ламбаеке. Они искали признаки насилия между людьми или несчастных случаев.

Кости охватывают около 3 тысяч лет жизни в долине. Самые древние относятся к культуре Куписнике, возникшей примерно в 1500 году до нашей эры, а самые поздние – к позднему колониальному периоду.

Исследователи полагали, что экологический стресс от засух и наводнений, вызванных Эль-Ниньо, заставлял бы людей работать больше, а это увеличило бы количество несчастных случаев. Они также предполагали, что нехватка ресурсов провоцировала бы драки между людьми, отчаянно ищущими пищу.

Что показали кости

Результаты оказались неожиданными. Лишь у 25 человек из всей выборки на черепах были травмы, связанные с межличностным конфликтом. Еще у 77 были травмы на теле, которые исследователи связывают с несчастными случаями.

Статистической связи между факторами окружающей среды, такими как частота наводнений, вызванных Эль-Ниньо, или дожди в горах, и насилием или случайными травмами ученые не обнаружили. Это резко контрастирует с другими местами в Андах, где черепные травмы, полученные в результате насилия, встречаются значительно чаще.

Авторы полагают, что общины долины Ламбаеке могла защищать от засухи близость к океану. Это могло открывать доступ к торговле и давало альтернативный источник пищи.

Зачем правители приносили людей в жертву

Ранее исследования связывали наводнения, вызванные Эль-Ниньо, с массовыми ритуальными жертвоприношениями в этой долине и в соседних андских культурах. Люди верили, что жертвоприношения богам или природе остановят стихийные бедствия, вернут урожай, привлекут дождь и т. д. Однако, судя по всему, это насилие не выходило за пределы ритуалов.

Клаус пояснил, что правители культур Моче и Сикан, вероятно, удерживали власть отчасти благодаря утверждениям, что они являются посредниками между людьми и природой.

Масштабные человеческие жертвоприношения незадолго до краха политических систем Моче и Сикан похожи на попытки вернуть силы природы в равновесие, предлагая сверхъестественному самое ценное – жизни людей. Именно здесь, в Ламбаеке, обнаружили наибольшее количество свидетельств насилия,

– рассказал Хаген Клаус.

Таким образом, широкомасштабное насилие не стало обязательной реакцией на изменение климата. Снайдер отметил, что в Ламбаеке были тысячи лет творческой адаптации к Эль-Ниньо и долгосрочным изменениям климата, но массовое насилие среди них не фигурировало. По его мнению, каждое общество само выбирает, как реагировать на собственный климатический кризис.