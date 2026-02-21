Быстрее Tesla Model S: 5 самых мощных электромобилей: 5 самых мощных электромобилей

Tesla Model S давно считается одним из самых мощных серийных электромобилей. Версия Plaid выдает 1 020 л.с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Впрочем, на рынке есть модели, которые превосходят ее по лошадиным силам и даже динамике разгона.

Tesla Model S 2026 года доступна в двух версиях. Базовый вариант предлагает 670 л.с., чего более чем достаточно для ежедневной езды. Топовая модификация Plaid развивает 1 020 л.с. и способна ускоряться до 100 км/ч за 1,99 секунды. Все версии имеют полный привод, а независимые обозреватели называют эту модель одной из самых быстрых среди протестированных авто. Об этом пишет BGR.

Есть ли электромобили мощнее Tesla Model S?

Впрочем, если ориентироваться исключительно на максимальную мощность, существуют электромобили, которые превосходят Model S Plaid.

Lucid Air. Седан от Lucid Motors является прямым конкурентом Tesla. В 2026 году модель доступна в версиях Air Pure, Air Touring, Air Grand Touring и Air Sapphire. Именно Sapphire демонстрирует максимум возможностей – 1 234 л.с., что на 254 л.с. больше, чем у Model S Plaid.

Разгон до 100 км/ч занимает 1,89 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 330 км/ч. Запас хода по оценке EPA – до 687 км. Стоимость полностью оснащенной версии составляет 249 000 долларов. Модель дорогая и уступает некоторым конкурентам по надежности, но с точки зрения мощности опережает Tesla.

Фото Lucid Air

Rimac Nevera. Гиперкар от Rimac – это уже другая лига. Базовая версия выдает 1 914 л.с. и 2 340 Нм крутящего момента. Топовая Nevera R развивает 2 107 л.с. благодаря четырем электромоторам.

Разгон до 100 км/ч занимает примерно 1,74 секунды у базовой версии и 1,66 секунды у Nevera R. Максимальная скорость последней – около 430 км/ч. Ожидается, что стартовая цена превысит 2 миллионов долларов, а тираж будет ограниченным.

Yangwang U9 Xtreme. Эту модель выпускает премиальное подразделение китайской компании BYD. Гиперкар оснащен четырьмя электромоторами, которые могут вращаться более 30 000 оборотов в минуту, обеспечивая более 3 000 л.с.

U9 Xtreme установил рекорд максимальной скорости для серийного авто – 496,3 км/ч на треке Automotive Testing Papenburg в Германии, превзойдя показатель Bugatti Chiron Super Sport 490,7 км/ч. Также авто проехало круг Нюрбургринга за 6 минут 59 секунд. Планируется выпуск всего 30 экземпляров.

Фото Yangwang U9

Aspark Owl Roadster. Японская компания Aspark представила открытую версию своего гиперкара в октябре 2025 года на автосалоне во Франции. Четыре электромотора обеспечивают 1 953 л.с. и 1 920 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 1,72 секунды, максимальная скорость – около 412 км/ч. Батарея емкостью 69 кВт-ч заряжается с 20% до 80% за 45 минут при мощности 100 кВт. Производитель планирует собрать всего 20 машин.

Lotus Evija. Гиперкар от Lotus оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2 011 л.с. и крутящим моментом 1 704 Нм.

Фото Lotus Evija

Разгон до 100 км/ч занимает менее чем 2 секунды. Максимальная скорость модели заявлена на уровне более 320 км/ч. Как пишет Саг and driver, модель сохраняет философию бренда с акцентом на управляемость – здесь применен гидроусилитель руля и тормозов. Выпуск ограничен 130 экземплярами. В Европе авто разрешено для дорог общего пользования, тогда как в США эксплуатация возможна только на треке. Цена – около 2,4 миллионов долларов.