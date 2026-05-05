Метеорный поток Эта-Аквариды достигает пика: почему он особенный и сможем ли мы его увидеть

Майское ночное небо готовит особое событие для любителей астрономии. Эта-Аквариды, которые являются частью пылевого следа легендарной кометы Галлея, входят в свою максимальную фазу, предлагая наблюдателям очередную возможность увидеть метеоры в ночном небе. Но есть одна проблема.

Каким будет пик активности Эта-Акварид в 2026 году?

Метеорный поток Эта-Аквариды является ежегодным событием, которое в 2026 году продлится с 15 апреля по 27 мая. Наибольшая интенсивность ожидается в ночь с 5 на 6 мая, хотя повышенное количество метеоров будет заметно за несколько дней до и после этой даты, пишет 24 Канал.

Смотрите также Танцы спутников и хвост кометы: не пропустите главные события ничего неба в мае 2026 года

Согласно прогнозам Американского метеорного общества, пик активности состоится в 3:51 по всемирному времени (UTC). В Украине в это время будет почти семь утра, поэтому, учитывая, что Солнце восходит сейчас между 05:15 и 05:55 утра, этот пиковый момент будет нам недоступен. Однако впереди несколько замечательных ночей.

Кое-что нам будет мешать

Главным вызовом для наблюдателей в 2026 году станет Луна, пишет Space. В период пика она будет находиться в фазе убывающего и будет освещена на 84%. Яркий лунный свет, что появится над горизонтом вскоре после полуночи, может существенно усложнить видимость слабых метеоров, оставляя доступными для глаза только самые яркие.

Из-за этого фактора ожидаемое количество метеоров может сократиться до менее чем 10 единиц в час для жителей Северного полушария.

Где лучше всего наблюдать Эта-Аквариды?

Географическое расположение также играет ключевую роль. Эта-Аквариды традиционно лучше наблюдать в Южном полушарии или в тропических широтах, где радиант потока – точка, из которой они будто вылетают – поднимается выше над горизонтом.

Для нас в Северном полушарии это не будет так впечатляюще. Чем дальше на юг вы находитесь, тем лучше вы это увидите,

– прокомментировала Терри Ги, менеджер планетария Барлоу в Висконсине.

В то время как на юге можно рассчитывать на 40 – 60 метеоров в час, на севере этот показатель обычно составляет 10 – 30 объектов при идеальных условиях, пишет Американское метеорное общество.

Откуда происходит звездопад?

Источником этого звездопада является знаменитая комета Галлея (1P/Halley), которая оставляет за собой шлейф космического мусора. Земля пересекает этот поток дважды в год: в мае это вызывает Эта-Аквариды, а в октябре – Ориониды, отмечает EarthSky.

История открытия этого потока достигает конца 19 века. В 1870 году подполковник Г.Л. Тупман зафиксировал группу метеоров в созвездии Водолея, а в 1876 году профессор Александер Стюарт Гершель математически доказал связь между этими наблюдениями и орбитой кометы Галлея.

Метеоры Эта-Акварид известны своей чрезвычайной скоростью – они врезаются в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду. Благодаря такой энергии они часто оставляют после себя устойчивые сияющие следы, так называемые "поезда", которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

Особым бонусом для жителей северных широт могут стать "землепасы" – метеоры, летящие почти параллельно горизонту, рассказывает SpaceWeather.com.

Метеоры, касающиеся Земли, встречаются редко. Но даже если вы увидите лишь несколько, вы, скорее всего, запомните их,

– утверждает Билл Кук, представитель NASA.

Лучшее время для поиска метеоров – период между 2:00 и 2:30 по местному времени, когда созвездие Водолея только появляется над горизонтом.



Эта схема показывает созвездие Водолея, где надо искать Эта-Аквариды / Фото EarthSky

Как правильно наблюдать метеорный поток?

Для успешного наблюдения специалисты Smithsonian Magazine советуют выбирать места подальше от городских огней. Следует лечь на спину и смотреть в сторону восточного горизонта, дав глазам не менее 20 – 30 минут для адаптации к темноте.

Ищите яркие полосы, которые появляются в уголке вашего глаза на долю секунды,

– объясняет Нико Адамс, астрофизик из организации SSP International.

Важно также найти способ физически заблокировать яркую Луну, например, с помощью здания или дерева, чтобы улучшить контрастность неба. Дополнительных инструментов – телескопов или биноклей – не нужно, поскольку они наоборот сужают ваше поле обзора, а вы не знаете, откуда конкретно вылетит метеор.

Какие метеорные потоки ждут нас дальше?

В мае остается несколько более слабых, но стабильных метеорных потоков. Самым заметным является Эта-Лириды, которые обычно активны в первой половине месяца. Это довольно скромный поток с несколькими метеорами в час, но иногда он дает короткие всплески активности. В конце мая начинают проявляться Камелопардалиды, связанные с кометой 209P/LINEAR. В большинстве лет они почти незаметны, но их поведение нестабильно, и в отдельные периоды они могут неожиданно активизироваться, как это уже случалось в предыдущие годы.

В июне метеорная активность традиционно низкая, однако полностью "пустым" небо не будет. В это время доминируют Дельта-Офиухиды, слабый поток с очень рассеянным радиантом. Его метеоры медленные и часто тусклые, поэтому наблюдать их сложнее. Ближе к концу месяца начинают появляться первые метеоры Альфа-Каприкорниды, которые станут значительно активнее уже в июле. Несмотря на небольшое количество, этот поток интересен тем, что способен продуцировать яркие болиды – короткие, но очень эффектные вспышки на небе.

В июле ситуация заметно улучшается. Активность Альфа-Каприкорнида растет, и они становятся одним из самых привлекательных потоков середины лета именно из-за частых ярких метеоров. Параллельно начинает наращивать силу значительно более мощный поток Южный Дельта-Аквариды, который достигает максимума в конце июля. Он дает уже десятки метеоров в час в пиковые ночи при идеальных условиях. Также во второй половине июля стартуют первые метеоры знаменитого потока Персеиды, хотя их максимум придется уже на август.

Откуда берутся метеоритные дожди?

Метеоритные дожди – это не случайное явление, а вполне закономерный результат движения Земли сквозь космический "мусор", который оставили другие небесные тела. Основной источник таких дождей – кометы. Когда комета приближается к Солнцу, ее лед начинает испаряться, и вместе с газом в космос выбрасываются мелкие частицы пыли, песка и камешков. Они не исчезают – остаются растянутыми вдоль орбиты кометы, пишет Scientific American. Это буквально длинный след обломков, который вращается вокруг Солнца годами или даже тысячелетиями.

Земля, двигаясь по своей орбите, каждый год проходит через эти потоки. В этот момент множество мелких частиц одновременно влетают в атмосферу на огромной скорости. Они сгорают из-за трения с воздухом и создают яркие вспышки – то, что мы называем "падающими звездами". На самом деле это не звезды, а крошечные фрагменты космической пыли, объясняет Время и дата.

Почти все метеоры в одном дожде движутся параллельно, потому что происходят из одного потока. Из-за перспективы они будто вылетают из одной точки на небе – так называемого радианта. Именно поэтому каждый метеорный дождь имеет свою "привязку" к созвездию (например, Персеиды или Леониды).

Хотя большинство метеорных дождей связаны с кометами, иногда источником могут быть и астероиды или "мертвые" кометы, что уже потеряли лед, но оставили после себя обломки, обращает внимание Encyclopedia Britannica.

И наконец, почему они повторяются каждый год. Орбита Земли стабильна, и она регулярно пересекает одни и те же участки космоса. Поэтому, несмотря на то, что каждый метеорный дождь может быть сильнее или слабее (из-за неравномерного распределения пыли), сами события предсказуемы и цикличны.