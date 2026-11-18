Apple разрабатывает сразу четыре прототипа iPhone к 20-летию смартфона, которые имеют два варианта дизайна. Один из них предполагает стекло с закругленными краями со всех четырех сторон и практически незаметные рамки дисплея.

Apple работает над четырьмя моделями iPhone с двумя различными вариантами дизайна к 20-летию смартфона. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe в социальной сети Weibo, пишет Macrumors.

Какой дизайн получит юбилейный iPhone

По его информации, два прототипа имеют плоское защитное стекло дисплея, а еще два – стекло, закругленное со всех четырех сторон корпуса.

Пока неизвестно, действительно ли Apple планирует выпустить четыре отдельные модели. Один из возможных сценариев предполагает, что компания тестирует различные варианты дизайна для iPhone Pro и iPhone Pro Max. В таком случае плоские дисплеи могут остаться запасным вариантом, если более сложная конструкция со скругленным стеклом не оправдает ожиданий. Другая версия заключается в том, что модели с плоским стеклом относятся к стандартной линейке iPhone 20, которая может выйти позже, чем iPhone 20 Pro.

Как будет работать дисплей со скругленным стеклом

Главной особенностью одного из прототипов является стекло, которое плавно загнуто по всему периметру передней панели. По словам Ice Universe, рамки вокруг дисплея могут иметь ширину примерно 1 мм.

Благодаря форме стекла они будут почти незаметны при взгляде на смартфон спереди. Это создаст эффект дисплея практически без рамок. По информации инсайдера, Apple экспериментирует с такой конструкцией уже около трех лет. За это время компания создала несколько версий дизайна и постепенно уменьшала выраженность закруглений. Ранние прототипы имели значительно сильнее изогнутые края.

Эти слухи частично совпадают с предыдущими сообщениями журналиста Bloomberg Марка Гурмана. В августе 2026 года он писал, что Apple отказалась от еще более радикального дизайна юбилейного смартфона, который предполагал использование большего количества стекла вместо металла. По его данным, текущая концепция предполагает изогнутое переднее и заднее стекло, между которыми останется тонкая металлическая рамка.

Что известно об iPhone 20 Pro

В последние дни в сети появилось несколько сообщений о возможном дизайне юбилейного смартфона. В частности, опубликованные образцы защитного стекла демонстрируют закругления со всех четырех сторон и очень узкие рамки дисплея.

Ice Universe предполагает, что эти аксессуары соответствуют раннему прототипу с более выраженными изгибами. Другой инсайдер, Fixed Focus Digital, ранее сообщал, что Apple может использовать стекло, подобное тому, которое применяется в iPhone Air, но с более сложной геометрией закруглений. На опубликованной им иллюстрации переднее и заднее стекло соединялись через узкую полированную металлическую рамку.

По словам Ice Universe, представители отрасли положительно оценивают концепцию изогнутого стекла. Некоторые из них даже с нетерпением ждут юбилейный смартфон больше, чем складной iPhone.

Ожидается, что юбилейные модели появятся осенью 2027 года. Название iPhone 20 Pro пока используют инсайдеры, но Apple еще не подтвердила, как будет называться новое поколение смартфонов.