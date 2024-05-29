Будущее 5G в Украине: в Минцифры рассказали о планах по развитию технологии

После того как появились новости о первом в Украине тестировании 5G компанией Vodafone, логично возник вопрос: как это будет? Технология уже давно работает в более чем 90 странах мира, но мы ее осваиваем только сейчас не в последнюю очередь потому, что российское вторжение затормозило усилия по развитию нового стандарта.

Как 5G будет распространяться по Украине

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали 24 Каналу, что планируют не только модернизировать старые технологии путем замены вышек, но и внедрять новинку в процессе восстановления уничтоженной Россией инфраструктуры.

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Вопрос 5G не планируем откладывать в долгий ящик и благодарны партнерам за содействие распространению технологии в Украине,

– отметили в министерстве.

Сейчас Минцифры находится в процессе подготовки к запуску и решает некоторые технические детали. Рабочая группа в составе команд Минцифры НКЕК и мобильных операторов работает над пилотным запуском мобильной связи пятого поколения, поскольку полноценный запуск технологии 5G возможен только после окончания военного положения.

Среди прочего планируется изменение законодательства, разработка стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года и внедрение идеи стимулирования условий для развертывания новых электронных коммуникационных сетей.

Отмечается, что пилотные проекты 5G будут запускать в некоторых городах Украины в ближайшее время, но о полном запуске по всей стране пока речь не идет. Для этого нужны научные исследования и разрешение на запуск технологии от Генштаба, поскольку 5G использует некоторые особые частоты, которые часто занимают военные. Все это все возможно сделать только после окончания военного положения.

Напомним, 5G отличается от 4G высокой скоростью и меньшими задержками, которые в итоге обеспечат значительно лучший опыт пользования как в личных целях, так и в корпоративной сфере, медицине, науке, военном деле и другом.