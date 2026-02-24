Достаточно заряжать устройства в машине через USB – этот способ ускорит процесс

Многие водители привыкли подключать свои смартфоны к штатным USB-разъемам автомобиля, надеясь на быстрое пополнение энергии во время путешествия. Однако реальность часто разочаровывает, когда через час поездки уровень заряда возрастает лишь на несколько процентов.

Причина кроется в технических особенностях современных машин. Они делают эти порты почти бесполезными для мощных мобильных устройств, пишет 24 Канал. Но у вас все еще есть возможность заряжать устройства правильно и значительно быстрее.

Смотрите также Энергетическая автономия без риска: как не превратить зарядную станцию в источник опасности

Почему разъемы автомобиля не справляются с современными гаджетами?

Большинство USB-портов, которые мы видим на передней панели или в центральной консоли современных автомобилей, изначально разрабатывались вовсе не для питания энергоемких устройств. Их главное предназначение – передача данных. Именно через них работают такие системы, как Android Auto или CarPlay, осуществляются звонки через громкую связь или воспроизводится музыка с флеш-накопителей.

Поскольку эти разъемы ориентированы на обмен информацией, они выдают очень низкую силу тока – часто лишь около 0,5 ампера. Этого едва хватает, чтобы поддерживать работу Google Maps, но для реального пополнения аккумулятора такой мощности мало.

На практике использование таких портов превращается в настоящее испытание терпения. Например, владелец современного Samsung Galaxy S25+, подключив телефон с остатком заряда 56 процентов к штатному разъему USB-C в новом автомобиле, может увидеть сообщение о том, что до полной зарядки осталось почти три часа.

Для сравнения, обычный домашний адаптер способен зарядить такой гаджет на 50 процентов всего за 30 минут, как указывает компания Samsung на своем сайте. Когда вы подключаете смартфон к слабому автомобильному порту, он получает лишь от 3 до 5 процентов заряда за целый час, что фактически является лишь поддержкой жизнедеятельности устройства, а не полноценной зарядкой.

Даже если в автомобиле есть дополнительные порты, обозначенные как "зарядные", ситуация часто не становится намного лучше. Многие из них выдают лишь 1 ампер или 2,1 ампера, пишет How-To Geek. Это все еще значительно меньше, чем нужно современным флагманам:

Например, для быстрой зарядки Samsung Galaxy S25 необходимо не менее 3 амперов и поддержка технологии Power Delivery.

А новые модели iPhone 17 могут потреблять до 40 ватт энергии, что требует специфических параметров напряжения и силы тока, которые встроенные автомобильные порты просто не способны обеспечить.

Что делать в этой ситуации?

Выходом из этой ситуации является использование старой доброй 12-вольтовой розетки, которую раньше называли прикуривателем. Этот разъем подключен к бортовой сети автомобиля таким образом, что он может выдерживать нагрузку от 10 до 20 ампер, обеспечивая мощность от 120 до 240 ватт.

Это в десятки раз больше, чем возможности любого штатного USB-порта. Покупка качественного адаптера, например, на 130 ватт, позволяет заряжать не только смартфоны, но и планшеты и даже ноутбуки прямо в дороге с той же скоростью, что и от домашней розетки.



Так выглядит автомобильный прикуриватель с USB / Фото Depositphotos

Что такое автомобильный прикуриватель Это универсальный гнездовой разъем, подключенный к бортовой сети автомобиля, который изначально предназначался для нагрева металлической спирали и прикуривания сигарет. Сейчас это стандартный порт для питания аксессуаров. Современный прикуриватель чаще всего используется как 12-вольтовая розетка для подключения гаджетов. Он состоит из гнезда особой формы.

Все не так плохо

Стоит заметить, что рынок автомобилей постепенно реагирует на потребности пользователей. Некоторые производители, например Tesla, Kia или Hyundai, начали устанавливать в свои новые модели порты с поддержкой быстрой зарядки мощностью от 27 до 100 ватт.

Но если ваш автомобиль не принадлежит к последнему поколению электрокаров или премиальных моделей, внешний адаптер в розетку 12 вольт остается лучшим и самым быстрым способом держать гаджеты заряженными.