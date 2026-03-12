Цифровая безопасность с первых кликов: как правильно настроить детский гаджет

Сегодня дети проводят в сети больше времени, чем любое поколение. Часть этого времени приходится на онлайн-образование. Однако вместе с возможностями приходят и риски: от нежелательного контента до уязвимости данных. Каждый третий подросток в Украине сталкивался с мошенничеством, фишингом или попытками взлома, а более 50% детей 9 – 16 лет хотя бы раз сталкивались с чувствительным контентом.

Как настроить гаджеты ребенка?

Настройка детского планшета или ноутбука – это не об ограничении свободы, а о создании защищенного фундамента. Безопасность начинается с технической базы, которая должна быть готова к активному использованию ребенком еще до момента первого входа в систему. Евгений Чемерис, тренер по продуктам Lenovo в Украине, рассказал 24 Каналу как подготовить ноутбук или планшет к пользованию ребенком: от базовых настроек до расширенных инструментов контроля и правил безопасности в сети.

Смотрите также Насколько надежны "случайные" пароли, сгенерированные искусственным интеллектом, и стоит ли им доверять

Начните с отдельного профиля

Чаще всего родители ошибаются в базовом, позволяя ребенку пользоваться собственным, то есть "взрослым" профилем на устройстве. Это открывает доступ ко всем установленным приложениям, браузерной истории, сохраненных карточек и рабочих файлов.

Стоит создать отдельный детский профиль. В нем можно не только ограничить доступ к отдельным приложениям, но и контролировать загрузку новых приложений, устанавливать временные лимиты, видеть активность ребенка, не вмешиваясь в приватность.

Благодаря детскому профилю вы поможете сформировать безопасное цифровое пространство ребенка. Так вы снимете риск доступа к нежелательному контенту, финансовых данных, карточек для оплаты и тому подобное.

Установите лимиты времени

Построить здоровые отношения с гаджетами помогут лимиты. Не как наказание, а как структура цифровой гигиены. Даже взрослые не часто могут контролировать свое экранное время, не говоря уже о ребенке. Большинство операционных систем позволяют устанавливать:

суточные лимиты использования устройства;

отдельные ограничения для игр или развлекательных приложений;

"тихие часы", когда устройство автоматически блокируется.

Важно объяснить младшим пользователям, что это не жесткие рамки, а здоровое использование техники. Ребенок понимает, сколько времени имеет, и постепенно учится планировать его самостоятельно.

Минимум необходимого – максимум пользы

Первый гаджет не требует десятков установленных программ. Базовый набор может включать:

браузер с включенными фильтрами безопасного поиска (SafeSearch);

приложения для обучения;

видеосвязь;

несколько проверенных игр.

Чем меньше лишних инструментов, тем проще контролировать цифровую среду.

Дополнительные инструменты безопасности

Кроме базовых настроек, стоит обратить внимание на:

фильтрацию контента в браузере;

блокировку внутренних покупок;

двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где есть такая функция;

регулярные обновления системы.

Современные устройства также имеют специальные детские режимы, которые упрощают управление разрешенным контентом и автоматически адаптируют интерфейс к возрасту пользователя. В частности, в Lenovo такой режим называется Цифровое благополучие и родительский контроль – его можно включить в "Настройках".

Этот режим позволяет:

выбрать программы, к которым ребенок будет иметь доступ (максимум 6);

настроить "белый список" вебсайтов (максимум 6) – только к ним будет иметь доступ пользователь;

установить лимиты времени – дневной лимит, объем непрерывного использования, период доступа и тому подобное.

Также помните, что безопасный гаджет – это обновленный гаджет. Убедитесь, что на нем включены автоматические обновления ОС и активирован встроенный защитник (Windows Defender или аналог). Также установите антивирус с функцией вебзащиты. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, а обновления закрывают уязвимости, которыми они могут воспользоваться.

О чем обязательно поговорить с ребенком

Ребенок должен знать базовые правила цифровой безопасности:

не передавать пароли даже знакомым;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не добавлять незнакомцев в друзья;

не вводить платежные данные без разрешения взрослых.

Младшим пользователям надо объяснить, почему нельзя указывать домашний адрес, делиться номером телефона или паролями, отправлять фото документов, карточек и так далее. Стоит рассказать и о том, как злоумышленники делают фейковые аккаунты, и что фото на аватарке, которое говорит, что профиль принадлежит "сверстнику", может быть подделкой.

Смотрите также Превратите ваш ноутбук в неприступную цифровую крепость: кибербезопасность рабочего пространства

Технический чек-лист для родителей

Перед тем как передать гаджет ребенку, проверьте:

создан ли отдельный профиль;

установлены возрастные ограничения;

включен фильтр контента;

настроен лимит времени;

отключены покупки без подтверждения;

система обновлена;

активирован антивирус.

Подготовка техники к пользованию ребенком не должна сопровождаться чрезмерным или постоянным вмешательством. Лучше, чтобы безопасность строилась не на запретах, а на правильных настройках.