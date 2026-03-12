Як налаштувати ґаджети дитини?

Налаштування дитячого планшета чи ноутбука – це не про обмеження свободи, а про створення захищеного фундаменту. Безпека починається з технічної бази, яка має бути готова до активного використання дитиною ще до моменту першого входу в систему. Євген Чемерис, тренер з продуктів Lenovo в Україні, розповів 24 Каналу як підготувати ноутбук або планшет до користування дитиною: від базових налаштувань до розширених інструментів контролю та правил безпеки в мережі.

Почніть з окремого профілю

Найчастіше батьки помиляються в базовому, дозволяючи дитині користуватися власним, тобто "дорослим" профілем на пристрої. Це відкриває доступ до всіх встановлених застосунків, браузерної історії, збережених карток і робочих файлів.

Варто створити окремий дитячий профіль. У ньому можна не тільки обмежити доступ до окремих програм, а й контролювати завантаження нових застосунків, встановлювати часові ліміти, бачити активність дитини, не втручаючись у приватність.

Завдяки дитячому профілю ви допоможете сформувати безпечний цифровий простір дитини. Так ви знімете ризик доступу до небажаного контенту, фінансових даних, карток для оплати тощо.

Встановіть ліміти часу

Побудувати здорові стосунки з гаджетами допоможуть ліміти. Не як покарання, а як структура цифрової гігієни. Навіть дорослі не часто можуть контролювати свій екранний час, не кажучи вже про дитину. Більшість операційних систем дозволяють встановлювати:

добові ліміти використання пристрою;

окремі обмеження для ігор або розважальних застосунків;

"тихі години", коли пристрій автоматично блокується.

Важливо пояснити молодшим користувачам, що це не жорсткі рамки, а здорове використання техніки. Дитина розуміє, скільки часу має, і поступово вчиться планувати його самостійно.

Мінімум необхідного – максимум користі

Перший гаджет не потребує десятків встановлених програм. Базовий набір може включати:

браузер із увімкненими фільтрами безпечного пошуку (SafeSearch);

застосунки для навчання;

відеозв’язок;

кілька перевірених ігор.

Чим менше зайвих інструментів, тим простіше контролювати цифрове середовище.

Додаткові інструменти безпеки

Окрім базових налаштувань, варто звернути увагу на:

фільтрацію контенту в браузері;

блокування внутрішніх покупок;

двофакторну автентифікацію для всіх акаунтів, де є така функція;

регулярні оновлення системи.

Сучасні пристрої також мають спеціальні дитячі режими, які спрощують управління дозволеним контентом і автоматично адаптують інтерфейс до віку користувача. Зокрема, у Lenovo такий режим має назву Цифровий добробут і батьківський контроль – його можна ввімкнути у "Налаштуваннях".

Цей режим дозволяє:

обрати програми, до яких дитина матиме доступ (максимум 6);

налаштувати "білий список" вебсайтів (максимум 6) – тільки до них матиме доступ користувач;

встановити ліміти часу – денний ліміт, обсяг безперервного використання, період доступу тощо.

Також памʼятайте, що безпечний гаджет – це оновлений ґаджет. Переконайтеся, що на ньому ввімкнені автоматичні оновлення ОС та активований вбудований захисник (Windows Defender або аналог). Також встановіть антивірус із функцією вебзахисту. Зловмисники постійно вдосконалюють свої методи, а оновлення закривають вразливості, якими вони можуть скористатися.

Про що обов’язково поговорити з дитиною

Дитина повинна знати базові правила цифрової безпеки:

не передавати паролі навіть знайомим;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не додавати незнайомців у друзі;

не вводити платіжні дані без дозволу дорослих.

Молодшим користувачам треба пояснити, чому не можна вказувати домашню адресу, ділитися номером телефону чи паролями, надсилати фото документів, карток і так далі. Варто розповісти й про те, як зловмисники роблять фейкові акаунти, і що фото на аватарці, яке каже, що профіль належить "однолітку", може бути підробкою.

Технічний чек-лист для батьків

Перед тим як передати гаджет дитині, перевірте:

створено окремий профіль;

встановлені вікові обмеження;

увімкнено фільтр контенту;

налаштовано ліміт часу;

вимкнено покупки без підтвердження;

система оновлена;

активований антивірус.

Підготовка техніки до користування дитиною не повинна супроводжуватися надмірним чи постійним втручанням. Краще, щоб безпека будувалася не на заборонах, а на правильних налаштуваннях.