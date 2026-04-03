Полет к Луне онлайн: NASA открыла доступ к маршруту Artemis 2

Миссия Artemis 2 уже стартовала, и на этот раз следить за полетом астронавтов можно буквально в режиме реального времени. NASA открыла доступ к инструменту, который показывает маршрут корабля Orion, его расстояние от Земли и Луны, а также другие ключевые параметры полета.

После запуска 1 апреля с космодрома Kennedy Space Center миссия Artemis 2 отправилась в 10-дневное путешествие вокруг Луны. Это первый пилотируемый полет за пределы низкой околоземной орбиты со времен Apollo 17 – и теперь он максимально открыт для зрителей, – рассказывает Space.com.

Как самостоятельно следить за миссией Artemis 2?

Главный инструмент для наблюдения – платформа Artemis Real-time Orbit Website (AROW). Она позволяет в реальном времени видеть, где именно находится капсула Orion и экипаж, объясняет NASA.

AROW показывает:

расстояние корабля от Земли и Луны;

продолжительность миссии;

актуальное положение Orion в космосе;

другие телеметрические данные.

Вся информация поступает с сенсоров на борту Orion и передается в Центр управления полетами в Johnson Space Center. Данные обновляются практически мгновенно – примерно через минуту после старта и вплоть до возвращения капсулы на Землю.

Кроме этого, сервис содержит справочную информацию о Луне и местах посадок миссий Apollo, что добавляет контекста к путешествию.

Для тех, кто хочет больше интерактива, доступно и мобильное приложение NASA App. В нем есть функция дополненной реальности: достаточно навести смартфон в небо – и программа покажет, где сейчас находится Orion относительно вашего места на Земле.

Миссия Artemis 2 летит к Луне

Экипаж миссии состоит из четырех астронавтов: Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хенсен. Этот полет имеет историческое значение: Гловер станет первым афроамериканцем, который покинет низкую орбиту Земли, Кох – первой женщиной, а Хансен – первым неамериканцем в такой миссии.

Artemis 2 – это испытательный полет, который должен доказать, что корабль Orion способен безопасно перевозить людей в дальнем космосе. Он является ключевым этапом программы Artemis, цель которой – обеспечить постоянное присутствие человека на Луне в ближайшие годы.

