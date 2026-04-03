Після запуску 1 квітня з космодрому Kennedy Space Center місія Artemis 2 вирушила у 10-денну подорож навколо Місяця. Це перший пілотований політ за межі низької навколоземної орбіти з часів Apollo 17 – і тепер він максимально відкритий для глядачів, – розповідає Space.com.
Як самостійно стежити за місією Artemis 2?
Головний інструмент для спостереження – платформа Artemis Real-time Orbit Website (AROW). Вона дозволяє в реальному часі бачити, де саме перебуває капсула Orion і екіпаж, пояснює NASA.
AROW показує:
- відстань корабля від Землі та Місяця;
- тривалість місії;
- актуальне положення Orion у космосі;
- інші телеметричні дані.
Уся інформація надходить із сенсорів на борту Orion і передається до Центру управління польотами в Johnson Space Center. Дані оновлюються практично миттєво – приблизно через хвилину після старту і аж до повернення капсули на Землю.
Окрім цього, сервіс містить довідкову інформацію про Місяць і місця посадок місій Apollo, що додає контексту до подорожі.
Для тих, хто хоче більше інтерактиву, доступний і мобільний застосунок NASA App. У ньому є функція доповненої реальності: достатньо навести смартфон у небо – і програма покаже, де зараз перебуває Orion відносно вашого місця на Землі.
Місія Artemis 2 летить до Місяця
Екіпаж місії складається з чотирьох астронавтів: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Генсен. Цей політ має історичне значення: Гловер стане першим афроамериканцем, який залишить низьку орбіту Землі, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим неамериканцем у такій місії.
Artemis 2 – це випробувальний політ, який має довести, що корабель Orion здатен безпечно перевозити людей у далекому космосі. Він є ключовим етапом програми Artemis, мета якої – забезпечити постійну присутність людини на Місяці в найближчі роки.
За час польоту екіпаж вже зіткнувся з двома проблемами. Перша стосувалася поломки туалету, а друга стосувалася цифрової інфраструктури корабля і виникла в програмі Microsoft Outlook.