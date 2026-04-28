Астронавтка Кристина Кох показала, как заново училась ходить после полета к Луне

Возвращение из космического путешествия на родную планету оказывается более сложным испытанием, чем можно было бы вообразить. Недавние кадры с участием опытной астронавтки демонстрируют невидимую цену, которую человеческое тело платит за возможность увидеть обратную сторону Луны и находиться в невесомости.

Почему человек теряет способность ходить даже после короткого пребывания в космосе?

Длительное пребывание в условиях микрогравитации наносит серьезный вред человеческому организму., провоцируя ряд физиологических изменений. Исследователи отмечают, что во время пребывания в космосе астронавты сталкиваются с ускоренной потерей плотности костной ткани, проблемами с позвоночником и специфическим отеком зрительного нерва, что приводит к ухудшению зрения. Научные наблюдения также указывают на потенциальные изменения в структуре ДНК, характер которых мы еще до конца не понимаем. Однако одним из наиболее заметных последствий после приземления является полная дезориентация вестибулярного аппарата., пишет 24 Канал.

Смотрите также Как продолжительная жизнь на Луне повлияет на человеческий организм, если мы построим там колонии

Астронавтка NASA Кристина Кох, недавно завершившее путешествие вокруг Луны в составе экипажа миссии Artemis 2, на собственном примере продемонстрировала сложность адаптации к земному тяготению. На видео, опубликованном примерно через неделю после завершения миссии и успешного приводнения в Тихом океане, видно, как она пытается сделать обычные шаги с закрытыми глазами.

Кох заметно шатается и едва удерживает равновесие, пытаясь ставить одну ногу впереди другой. По ее словам, привычные развлечения, такие как серфинг, "придется отложить" на время, пока организм не восстановится полностью.

Причина такой шаткой походки кроется в том, что мозг перестает полагаться на вестибулярную систему внутреннего уха, которая в земных условиях отвечает за определение направлений "верх" и "низ". В состоянии микрогравитации органы чувств, что эволюционировали для анализа телодвижений в условиях земной гравитации, перестают функционировать должным образом. Мозг адаптируется к новым условиям, просто игнорируя эти сигналы.

Поэтому по возвращении на Землю космонавты становятся чрезвычайно зависимыми от визуальных ориентиров., чтобы просто понимать положение своего тела в пространстве. Кристина Кох отметила, что выполнение так называемого тандемного шествия с закрытыми глазами становится настоящим вызовом для координации.

Почему этот пример важен для науки?

Этот опыт имеет большое значение не только для будущих космических миссий, но и для медицины на Земле. Изучение процессов реабилитации астронавтов помогает разрабатывать новые методы лечения головокружений, сотрясений мозга и других неврологических состояний, связанных с нарушением работы вестибулярного аппарата

Следует заметить, что для Кох это не первое продолжительное путешествие: хотя миссия Artemis 2 длилась всего десять дней, ранее она провела почти год на борту Международной космической станции.

Несмотря на это, что астронавты посвящают много времени физическим упражнениям в космосе для поддержания здоровья, эффективного способа мгновенного восстановления равновесия на Земле пока не существует– для этого нужно только время.

Опыт коллег Кристины подтверждает эти трудности:

Например, Андреас Могенсен из Европейского космического агентства рассказывал, что после возвращения из МКС в прошлом году ему было почти невозможно идти прямо с закрытыми глазами.

Другая участница полетов, Жасмин Могбели, упоминала о сильном чувстве шаткости, которое длилось в течение первых двух дней, и жаловалась на усталость мышц шеи, которой было трудно снова удерживать голову под действием земной силы тяготения.

Впрочем, такие временные неудобства считаются небольшой ценой за возможность совершить историческое путешествие вокруг Луны и увидеть увлекательные космические виды.

Кто такая Кристина Кох?

47-летняя Кристина Кох– один из четырех человек, кто взошел на борт капсулы "Орион", которая полетела к Луне и обратно. Она играла роль специалистки во время миссии "Артемида-2". Ее участие в этой экспедиции имело как символическое, так и практическое значение., ведь она стала первой женщиной, которая вышла за пределы низкой околоземной орбиты.

Путь Кристины Кох к звездам начался в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, хотя выросла она в Северной Каролине. Еще в детские годы поездка с семьей в Космический центр имени Кеннеди вдохновила ее связать жизнь с космосом. Свою мечту она начала воплощать через науку, Получив степень бакалавра и магистра по электротехнике и физике в Университете штата Северная Каролина.

Кристина Кох / Фото NASA

До того как в 2013 году присоединиться к отряду астронавтов NASA, Кох успела поработать инженером в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса. Там она принимала непосредственное участие в создании приборов для столь важных миссий, как Juno и зонды Ван Аллена. Кроме инженерного дела, она приобрела уникальный опыт научной работы в экстремальных условиях Антарктики и Арктики.

Профессиональное портфолио Кристины Кох уже содержит впечатляющие рекорды:

Во время работы на Международная космическая станция она установила рекорд самого длительного непрерывного пребывания в космосе среди женщин, проведя вне Земли 328 дней.

Также она стала участницей знакового момента в истории космонавтики.– первого чисто женского выхода в открытый космос, который она совершила вместе с коллегой Джессикой Меир.

В общей сложности за свою карьеру Кох выходила в открытое пространство 6 раз.

Смотрите также Что такое космическое излучение и чем оно опасно для астронавтов

Как прошла миссия Artemis 2?

Миссия Artemis 2 успешно завершилась 11 апреля 2026 года, став первым пилотируемым полетом к Луне за последние 54 года. Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту совершил десятидневное путешествие, облетев обратную сторону спутника Земля и безопасно вернувшись домой.

Экипаж двигался за петлевидной траекторией свободного возвращения. В ходе полета был установлен новый рекорд расстояния от Земли для пилотируемых аппаратов. Капсула приводилась в Тихом океане у побережья Калифорнии.

В состав исторической миссии вошли:

Род Вайзмен.

Виктор Гловер.

Джереми Гансен.

Кристина Кох.

Успех Artemis 2 подтвердил надежность систем жизнеобеспечения корабля Orion и открыл путь к следующему этапу– миссии Artemis 3, проверяющая стыковку кораблей на орбите. В рамках Artemis 4 человечество планирует снова высадиться на Луну. Кристину Кох снова рассматривают как вероятную кандидатуру на этот полит.