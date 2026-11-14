Как правильно хранить ноутбук, которым вы не пользуетесь, чтобы не убить аккумулятор и экран

Планируете длительный отпуск или купили новый ноутбук и хотите отложить старый про запас? Простое отключение устройства на несколько месяцев может незаметно вывести из строя его аккумулятор или повредить экран. Соблюдение нескольких основных правил поможет вернуть гаджет к жизни в безупречном состоянии.

Почему резервное копирование и уход за аккумулятором имеют решающее значение

Прежде чем отправить компьютер на "отдых", обязательно создайте резервную копию всех важных файлов. Не стоит рисковать ценной информацией на случай каких-либо непредвиденных сбоев во время длительного простоя техники, пишет 24 Канал.

Главная причина, почему портативный компьютер требует подготовки, – это его литий-ионный аккумулятор. Если конструкция позволяет безопасно извлечь аккумулятор, специалисты советуют вынуть его и хранить отдельно. Однако в большинстве современных устройств элемент питания встроен, поэтому пользователям нужно позаботиться о надлежащих условиях его хранения в режиме покоя.

Температура напрямую влияет на работоспособность накопителя энергии. Если жидкость внутри аккумулятора перегреется или чрезмерно охладится, это приведет к техническим проблемам. По этой причине ноутбук следует хранить в помещении со стабильной температурой, как можно дальше от радиаторов, обогревателей и другой бытовой техники, излучающей тепло. Также избегайте сырых или влажных уголков дома.

Золотое правило зарядки и график проверки ноутбука

Даже в полностью разряженном состоянии литий-ионный аккумулятор постепенно теряет энергию. Если он будет лежать разряженным слишком долго, возникает опасность глубокой разрядки, которая наносит серьезный ущерб аккумулятору. Лучшее решение для длительного хранения – зарядить ноутбук примерно до 50–60 процентов перед консервацией. Такой уровень заряда производители обычно отправляют устройства с заводов на склады магазинов.

Если вы планируете не включать ноутбук в течение многих месяцев, специалисты советуют регулярно проводить профилактику. Примерно раз в шесть месяцев подключайте компьютер к розетке, заряжайте, а затем снова доводите уровень заряда примерно до 50 процентов. Эта простая манипуляция защитит аккумулятор от преждевременной деградации.

Физическая защита корпуса, клавиатуры и дисплея

Помимо заботы об аккумуляторе, важно позаботиться о физической безопасности гаджета. Поместите ноутбук в такой район, где сверху на него ничего не будет давить. Даже небольшой тяжелый предмет, оставленный на крышке ноутбука, способен повредить матрицу экрана или сам корпус.

Обязательно протрите экран и клавиатуру перед тем, как закрыть устройство. Любые мелкие крошки или мусор, застрявшие между клавишами и стеклом в течение длительного времени, могут оставить царапины или трещины на дисплее.

В заключение полностью выключите компьютер, отсоедините зарядный кабель от сети и уложите ноутбук в чехол или оригинальную заводскую коробку. Благодаря этой несложной подготовке техника будет работать безупречно, когда вы снова решите ее достать.