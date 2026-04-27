5 привычек, которые медленно убивают ваш смартфон

Современные Android-смартфоны стали значительно надежнее и могут без проблем работать годами. Но даже самое лучшее устройство легко испортить неправильными привычками. Некоторые действия кажутся безобидными, хотя на самом деле сокращают ресурс батареи, влияют на стабильность работы и даже ухудшают вашу пользовательскую безопасность.

Даже дорогой смартфон не защищен от проблем, если пользователь пренебрегает базовыми правилами безопасности и ухода. Есть несколько распространенных привычек, которых стоит избегать, чтобы телефон служил дольше и работал стабильно, рассказывает 24 Канал.

Какие ошибки чаще всего вредят Android-смартфону?

Прежде всего, стоит осторожно относиться к установке программ из сторонних источников. Google не советует загружать APK-файлы вне магазина Google Play Store, ведь это обходит встроенные проверки безопасности.

Хотя многие пользователи устанавливают такие программы из-за региональных ограничений или отсутствия приложения в официальном магазине, риски остаются высокими. Особенно опасными считаются пиратские или взломанные версии программ, которые часто содержат вредоносное ПО. Безопаснее пользоваться только проверенными источниками и доверять известным разработчикам.

Еще одна распространенная ошибка – автоматически соглашаться на все разрешения, которые запрашивает новое приложение. Некоторые программы просят доступ к контактам, галереи, микрофона или камеры, хотя для их работы это совсем не нужно.

Именно необоснованные разрешения – первый "красный флажок". Уже здесь следует дважды подумать, стоит ли ставить приложение вообще. Если же приложение точно безопасное, все же лучше не предоставлять ему доступ к информации, которую оно не использует для своей работы.

Именно поэтому могут возникать проблемы со слежкой за пользователем, утечкой личных данных или даже кражей информации. Лучше внимательно проверять, что именно запрашивает программа, а также использовать режим "Только во время использования". Посмотреть эти настройки можно через раздел "Настройки", далее "Программы" и "Разрешения", советует Google.

Не менее важный момент – зарядные кабели. Многие после покупки дорогого смартфона экономят именно на аксессуарах и берут самый дешевый кабель. Это может обернуться проблемами. Дешевые провода часто изготавливают из некачественных материалов. Они имеют слабую изоляцию и нестабильно передают ток.

Из-за этого батарея может изнашиваться быстрее, а само устройство – перегреваться. В худших случаях возникает даже риск воспламенения. Лучше всего использовать оригинальные кабели производителя или сертифицированные решения от проверенных брендов.

Еще один вредный миф – убеждение, что телефон нужно полностью разряжать перед зарядкой. Для современных литий-ионных аккумуляторов это наоборот вредно. Когда заряд падает до нуля, батарея переходит в состояние глубокого разряда, что негативно влияет на ее долгосрочную емкость.

Такие аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки, и полные разряды ускоряют износ. Оптимально поддерживать заряд примерно в пределах 20 – 80%. Большинство современных Android-смартфонов уже имеет функцию защиты батареи, которая помогает контролировать максимальный уровень зарядки.

Последняя, но очень важная ошибка – игнорирование резервного копирования. Многие откладывают это "на потом", пока не сталкивается с потерей смартфона, поломкой или кражей. Вместе с устройством могут исчезнуть фото, видео, контакты, документы и настройки, и бэкап может спасти.

Сегодня резервное копирование занимает буквально несколько минут. Данные можно сохранять через Google Drive, синхронизировать фото через OneDrive или использовать Samsung Smart Switch для полного переноса информации на внешний накопитель. Регулярный бэкап избавляет от многих проблем в будущем, а как все правильно сделать, подробно расписывает Google.

В итоге большинство проблем с Android-смартфонами возникает не из-за заводских дефектов, а из-за привычек самих пользователей. Осторожность с программами, правильная зарядка, качественные аксессуары и регулярные резервные копии помогут сохранить устройство в хорошем состоянии значительно дольше.