Продолжительность работы ноутбука без подключения к розетке зависит от состояния аккумулятора, настроек системы и внешних источников питания. Даже мощные игровые модели могут работать дольше, если знать несколько нюансов.

Какие базовые настройки помогут сэкономить заряд

Начните с простого: уменьшите яркость экрана до комфортного минимума, отключите подсветку клавиатуры и Bluetooth. Наушники и другие устройства лучше подключить с помощью провода. Если Wi-Fi временно не нужен, его тоже стоит отключить, пишет 24 Канал. Полезной будет и темная тема оформления операционной системы.

Дисплей существенно влияет на автономность. Современные экраны с частотой обновления 120–165 герц потребляют значительно больше энергии, чем более простые панели, поэтому во время отключений снизьте частоту до 60 герц, если это доступно в настройках.

Как включить режимы энергосбережения в Windows и macOS

Операционные системы имеют специальные режимы, которые ограничивают фоновую активность программ и обновлений.

В Windows 10 откройте настройки, выберите раздел "Система", а затем "Питание и спящий режим". Установите минимальные значения для автоматического отключения экрана и перехода в спящий режим. Через "Дополнительные настройки питания" можно выбрать один из трех планов, третий может скрываться в раскрывающемся меню. Минимальное энергопотребление означает более низкую производительность, но во время отключений это оправдано.

В Windows 11 логика такая же: "Система" – "Питание и аккумулятор". Здесь можно активировать режим "Экономия заряда аккумулятора", который снижает яркость, ограничивает фоновые процессы и настраивает спящий режим. Его также можно включить через значок батареи на панели задач. Режим экономии энергии может ограничить максимальную загрузку процессора до 70–80 процентов. Для офисной работы это почти незаметно, а батарея работает заметно дольше.

В macOS откройте "Системные настройки" и выберите "Батарея" или "Энергия". Там можно включить режим низкого энергопотребления, настроить переход в спящий режим и управлять оптимизированной зарядкой, которая продлевает срок службы аккумулятора. Владельцам MacBook также стоит активировать автоматическое переключение графики и отключить функцию Power Nap. Она заставляет ноутбук периодически "просыпаться" во время сна, чтобы проверить наличие обновлений.

Что больше всего "пожирает" энергию

Главный потребитель энергии, особенно в игровых моделях, – видеокарта. Для экономии переключитесь с дискретной графики на встроенную. В настройках NVIDIA это делается через панель управления в разделе параметров 3D: там встроенное оборудование выбирают в качестве графического процессора по умолчанию. Владельцы систем на базе AMD могут выполнить аналогичные действия. Специалисты также советуют ограничивать мощность процессора и видеокарты при выполнении простых задач и пользоваться тачпадом вместо мыши.

В Windows откройте Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc или правой кнопкой мыши на часах) и на вкладке "Процессы" посмотрите, какие программы потребляют больше всего энергии. Закрывайте ненужные именно через Диспетчер. Если нажать обычную кнопку закрытия окна, мессенджеры, браузеры, торрент-клиенты, ИИ-программы и VPN могут лишь свернуться в трей и продолжить работу.

В macOS ресурсоемкие программы показывает Монитор активности на вкладке "Энергия", где столбцы "Энергонагрузка" и "Потребление за 12 часов" выделяют самых мощных потребителей.

Почему браузер важен для автономности

Браузер часто становится одним из крупнейших потребителей энергии, а каждая открытая вкладка сокращает время работы. Закрывайте вкладки, когда они выполнили свою функцию, и включите автоматическое выгрузка вкладок из памяти. Соответствующий раздел настроек обычно называется "Производительность", "Эффективность" или "Быстродействие" (в зависимости от браузера).

Важен и выбор браузера. Исследования показывают, что Chrome или Opera потребляют значительно больше памяти и энергии, чем менее известные аналоги. Например, Whale признан одним из самых экономичных: при нескольких открытых вкладках он использует около 1176 мегабайт, тогда как Opera может потребовать более 1500 мегабайт.

Как состояние "железа" влияет на батарею

Пыль в системе охлаждения и высохшая термопаста вызывают перегрев, поэтому вентиляторы работают на полную мощность и быстрее разряжают батарею. Поэтому регулярно чистите ноутбук и вовремя меняйте термопасту. Не кладите его на мягкие поверхности, такие как одеяла или подушки, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия. Замена старого жесткого диска (HDD) на SSD также снижает энергопотребление при работе с данными.

Как сохранить ресурс самого аккумулятора

Для новых литий-ионных аккумуляторов рекомендуется 3–5 полных циклов зарядки, чтобы они достигли максимальной емкости. В дальнейшем лучше поддерживать заряд в диапазоне 40–80 процентов. Если ноутбук не будет использоваться месяц или дольше, съемную батарею храните отдельно с зарядом около 60–70 процентов в сухом прохладном месте при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия.

Когда работа завершена, но открытые документы нужно сохранить, выбирайте гибернацию (глубокий сон), а не обычный сон. В режиме сна данные остаются в оперативной памяти, которая требует постоянного питания. Гибернация записывает состояние системы на диск и полностью отключает питание, поэтому вы вернетесь ровно к тому месту, где остановились.

Чтобы включить ее в Windows, откройте "Настройки", затем "Система" и "Питание и режим сна". Справа нажмите "Дополнительные настройки питания" и выберите "Выбрать действия для кнопок питания". При необходимости нажмите "Изменить параметры, которые сейчас недоступны", а затем поставьте галочку напротив пункта "Режим глубокого сна". После этого он появится в меню выключения.

Какие внешние источники питания помогут

Портативные зарядные устройства с поддержкой Power Delivery мощностью от 100 ватт и емкостью более 20 000 миллиампер-часов способны заряжать большинство современных ноутбуков. Для портативных зарядных станций емкость лучше выбирать с запасом в 20–30 процентов, чтобы компенсировать потери при преобразовании энергии. Некоторые игровые модели поддерживают обходную зарядку: она питает компоненты напрямую, минуя аккумулятор, поэтому он не нагревается и не изнашивается.