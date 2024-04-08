Как проверить использование оперативной памяти, GPU и CPU в Windows, и для чего это делать

Если ваш компьютер работает медленно, зависает, начинает сильнее шуметь (даже если вы не нагружаете его), есть смысл проверить, что именно забирает ресурсы. Вот как это сделать на операционной системе Windows.

Слежение за системными ресурсами может быть жизненно важным, особенно когда возникают сбои или замедление работы. По большей части это актуально для слабых систем с небольшим количеством оперативной памяти, но порой даже мощные компьютеры могут столкнуться с перегрузкой. Если вы используете Windows, в операционную систему встроены инструменты, которые позволяют быстро узнать, сколько оперативной памяти используется определенным процессом, а также под какой нагрузкой работают центральный и графический процессоры.

Смотрите также Нужен ли вам дополнительный антивирус, если вы пользуетесь Windows Defender

Как проверить использование системных ресурсов

Диспетчер задач - одна из основных утилит мониторинга системных ресурсов в Windows. Это самый простой способ увидеть, какие программы и процессы запущены и сколько ресурсов они используют.

Вот как вы можете проверить использование системных ресурсов вашего ПК с помощью диспетчера задач:

Нажмите комбинацию клавиш CTRL + Shift + Esc , чтобы открыть диспетчер задач, или щелкните правой кнопкой мыши часы справа внизу и выберите "Диспетчер задач".

, чтобы открыть диспетчер задач, или щелкните правой кнопкой мыши часы справа внизу и выберите "Диспетчер задач". Перейдите на вкладку "Производительность" . На этой вкладке отображаются данные об использовании оперативной памяти, центрального и графического процессоров и диска, а также информация о сети.

. На этой вкладке отображаются данные об использовании оперативной памяти, центрального и графического процессоров и диска, а также информация о сети. Чтобы просмотреть использование оперативной памяти, выберите подраздел "Память". В этом разделе будет показано, сколько памяти в данный момент использует система, сколько памяти есть у вас, а также ее характеристики.



Использование памяти / Скриншот 24 Канала

Вы можете проверить использование процессора вашего компьютера, нажав на раздел "Процессор" или "ЦП" . В окне процессора вы увидите переменный процент использования процессора (в реальном времени), текущую тактовую частоту, базовую тактовую частоту, время бесперебойной работы системы и многое другое.

или . В окне процессора вы увидите переменный процент использования процессора (в реальном времени), текущую тактовую частоту, базовую тактовую частоту, время бесперебойной работы системы и многое другое. Нажмите на раздел "GPU" или "Графический процессор", чтобы увидеть, сколько памяти GPU используется. Вы можете выбрать, какой именно раздел вы хотите увидеть, если ваш ПК имеет два графических процессора (как в случае с ноутбуками с одним интегрированным и одним выделенным графическим процессором).

Но значительно полезнее для нас будет другая складка Диспетчера, которая называется "Процессы". Вероятно, вы неоднократно его открывали, когда хотели принудительно закрыть те или иные программы, которые зависли в системе. На этой вкладке отображаются все запущенные процессы, их использование памяти, процессора, диска, сети и графического процессора.

Вы можете сортировать эти программы по параметрам. Например, если вы видите, что компьютер зависает, то есть смысл проверить использование оперативной памяти. Нажмите на заголовок колонки "Память" и Диспетчер автоматически разместит программы в порядке убывания – наиболее прожорливая программа окажется сверху и вы сможете ее закрыть, если она вам не нужна, или закрыть несколько окон в ней, чтобы уменьшить использование ресурсов. То же самое можно сделать с использованием центрального и графического процессоров, а также других показателей.

Монитор ресурсов – более детальный взгляд на ваш компьютер

Найдя виновника проблемы, вы можете завершить работу программы, нажав на ней правой кнопкой мыши и выбрав "Завершить задачу".

Монитор ресурсов – это несколько более детальная утилита мониторинга, чем Диспетчер задач в Windows. Впервые она появилась в Windows Vista и с тех пор является частью каждой последующей версии Windows. В дополнение к использованию процессора, сети, диска и памяти, монитор ресурсов также показывает метрики в реальном времени, такие как время отклика, пропускная способность, время активности и другие.

Вот как вы можете проверить потребление системных ресурсов с помощью Монитора ресурсов: