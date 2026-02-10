Не отвечайте на номера с этими цифрами – это звонят мошенники

Телефонные звонки никогда не были гарантией живого и безопасного общения, но все стало еще хуже в эпоху современных технологий и искусственного интеллекта. Благодаря интернет-телефонии и подмене номеров мошенники легко маскируются под обычные или даже знакомые контакты. Но часто именно цифры на экране могут подсказать, стоит ли брать трубку или лучше проигнорировать вызов.

Какие цифры в номере могут выдать мошенников?

Распознать опасный звонок можно еще до ответа, если внимательно посмотреть на формат и код номера. Один из ключевых сигналов – международный код. После знака "+" всегда указывается страна, из которой якобы звонят. Для Украины это +380. Если на экране появляется иностранный код, а среди ваших контактов нет знакомых за границей, такой вызов стоит воспринимать с настороженностью. Кроме риска мошенничества, подобные звонки могут тарифицироваться как международные, пишет 24 Канал.

Отдельная категория – звонки со стационарных номеров Киева с кодом +380 44. Формально это обычные городские телефоны столицы, но на практике именно этот код все чаще используют спамеры и аферисты. Если вы не проживаете в Киеве или области и не имеете там дел, вероятность полезного звонка минимальна, учитывая, что сегодня мало кто пользуется стационарными телефонами.

В Украине четко закреплены коды мобильных операторов. Для "Киевстар" это +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77, для Vodafone – +380 50, 66, 95, 99 и 75, для Lifecell – +380 63, 73 и 93.

Если номер выглядит нетипично или имеет странное сочетание цифр, которое не ассоциируется ни с одним оператором, это может быть признаком подмены или интернет-телефонии, которой активно пользуются мошенники.

Еще один тревожный сигнал – короткие номера. Хотя банки, мобильные операторы или крупные сервисы часто звонят именно с них, мошенники научились имитировать такие форматы. Если вы не ожидали звонка и не имеете активных обращений в учреждения, отвечать не стоит.

Осторожно, мессенджеры

Отдельного внимания заслуживают вызовы через мессенджеры. В Viber или Telegram аферисты нередко звонят с неизвестных или одноразовых аккаунтов, не оставляя никаких сообщений. Такой способ позволяет быстро исчезнуть после неудачной попытки контакта, поэтому без проверки лучше не отвечать.

Учитывая это есть смысл вообще закрыть возможность звонить вам с незнакомых номеров. Это можно сделать в настройках конфиденциальности вашего мессенджера.

Будьте осторожны

Специалисты советуют помнить, что мошенники все чаще маскируются под "обычные" украинские номера. Именно поэтому стоит оценивать не только код, но и контекст – ждали ли вы звонка, имеет ли он логическое объяснение.

Внимательность к деталям помогает избежать ситуаций, когда один опрометчивый вызов может стоить денег или личных данных.