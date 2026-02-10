Які цифри в номері можуть видати шахраїв?

Розпізнати небезпечний дзвінок можна ще до відповіді, якщо уважно подивитися на формат і код номера. Один із ключових сигналів – міжнародний код. Після знака "+" завжди вказується країна, з якої нібито телефонують. Для України це +380. Якщо на екрані з'являється іноземний код, а серед ваших контактів немає знайомих за кордоном, такий виклик варто сприймати з насторогою. Крім ризику шахрайства, подібні дзвінки можуть тарифікуватися як міжнародні, пише 24 Канал.

Окрема категорія – дзвінки зі стаціонарних номерів Києва з кодом +380 44. Формально це звичайні міські телефони столиці, але на практиці саме цей код дедалі частіше використовують спамери та аферисти. Якщо ви не проживаєте в Києві чи області й не маєте там справ, ймовірність корисного дзвінка мінімальна, враховуючи, що сьогодні мало хто окристується стаціонарними телефонами.

В Україні чітко закріплені коди мобільних операторів. Для "Київстар" це +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77, для Vodafone – +380 50, 66, 95, 99 і 75, для Lifecell – +380 63, 73 та 93.

Якщо номер виглядає нетипово або має дивне поєднання цифр, яке не асоціюється з жодним оператором, це може бути ознакою підміни або інтернет-телефонії, якою активно користуються шахраї.

Ще один тривожний сигнал – короткі номери. Хоча банки, мобільні оператори чи великі сервіси часто телефонують саме з них, шахраї навчилися імітувати такі формати. Якщо ви не очікували дзвінка й не маєте активних звернень до установ, відповідати не варто.

Обережно, месенджери

Окремої уваги заслуговують виклики через месенджери. У Viber чи Telegram аферисти нерідко телефонують із невідомих або одноразових акаунтів, не залишаючи жодних повідомлень. Такий спосіб дозволяє швидко зникнути після невдалої спроби контакту, тому без перевірки краще не відповідати.

З огляду на це є сенс узагалі закрити можливіть телефонувати вам з незнайомих номерів. Це можна зробити в налаштуваннях конфіденційності вашого месенджера.

Будьте обережні

Фахівці радять пам'ятати, що шахраї дедалі частіше маскуються під "звичайні" українські номери. Саме тому варто оцінювати не лише код, а й контекст – чи чекали ви дзвінка, чи має він логічне пояснення.

Уважність до деталей допомагає уникнути ситуацій, коли один необачний виклик може коштувати грошей або особистих даних.