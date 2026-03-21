Эти признаки свидетельствуют о том, что ваш жесткий диск скоро выйдет из строя

Накопители информации не являются вечными, однако они редко выходят из строя внезапно. Большинство устройств начинают подавать специфические сигналы еще задолго до окончательной поломки, предоставляя владельцу шанс сохранить ценные файлы.

Понимание механических и программных процессов, происходящих внутри устройства, позволяет вовремя заметить опасность и избежать безвозвратной потери личного архива или документов. 24 Канал собрал три главные предвестники "смерти" вашего жесткого диска.

Смотрите также Энергетическая автономия без риска: как не превратить зарядную станцию в источник опасности

Как вовремя заметить первые признаки деградации накопителя?

В отличие от современных твердотельных накопителей, которые не имеют подвижных частей, традиционные жесткие диски основаны на механической работе. Внутри них расположены вращающиеся, магнитные пластины, и считывающие головки, которые левитируют на расстоянии всего нескольких нанометров над поверхностью. Из-за такого сложного строения поломки могут иметь как программный, так и физический характер, причем механический износ является неизбежным процессом для любого устройства, эксплуатируемого в течение 4 – 10 лет.

Первым этапом диагностики часто становятся встроенные средства операционной системы Windows. Командная строка позволяет получить статус системы самодиагностики. Запустите командную строку от имени администратора и введите команду "wmic diskdrive get model, status". Нажмите Enter.

Если после ввода команды система выдает статус готовности к отказу (Pred Fail), это прямое свидетельство критического состояния устройства.

Неопределенный статус также указывает на проблемы со считыванием технических данных

Если отображает "OK", это означает, что диск исправен и не выйдет из строя в ближайшее время

Кроме того, тревожным симптомом является некорректное отображение объема диска утилитой управления дисками. Когда накопитель емкостью 1 терабайт внезапно распознается как устройство на несколько мегабайт или даже 0 байтов, это свидетельствует о повреждении служебной зоны, где хранится микропрограмма, или о неисправности головок.

Прислушайтесь к вашему компьютеру

Звуковые сигналы являются наиболее очевидными предвестниками катастрофы. Обычный жесткий диск во время работы издает едва заметное гудение или мягкий щелчок, но появление посторонних шумов должно насторожить. Ритмичный громкий щелчок возникает тогда, когда считывающая головка не может найти путь к данным и постоянно возвращается в исходное положение.

Более опасным является скрежет, напоминающий трение металла. Такие звуки означают, что головка буквально царапает магнитную пластину, уничтожая информацию. В этом случае единственным правильным решением будет немедленное выключение питания, чтобы предотвратить окончательное превращение диска в кусок ненужного металла.

Отдельно стоит выделить писк, который обычно указывает на проблемы с электропитанием или некачественное соединение через переходники.

Смотрите также 5 устройств, куда запрещено ставить аккумуляторные батарейки

Программные сбои

Программные сбои и падение производительности также являются весомыми аргументами для проверки железа. Если операционная система загружается все дольше, файлы открываются со значительными задержками или бесследно исчезают, причиной может быть накопление битых секторов. Частые ошибки циклического избыточного кода или специфические сообщения об ошибке "301" прямо указывают на физическую деградацию поверхности пластин.

Хотя подобные симптомы иногда путают с действием вирусов, в сочетании с посторонними звуками они становятся неоспоримым доказательством неисправности диска.

Что делать?

Лучшей стратегией защиты остается регулярное создание копий важных данных в разных местах. Если же диск уже начал издавать странные звуки, не стоит пытаться самостоятельно копировать гигабайты информации или запускать программы для восстановления, поскольку это лишь ускорит окончательную поломку.

В ситуациях, когда данные имеют критическую ценность, правильнее всего будет обратиться к профессионалам, которые имеют специальное оборудование для работы с поврежденной механикой.