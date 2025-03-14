Функция Gem теперь доступна всем в Google Gemini: почему вам обязательно нужно ее попробовать

Gemini – это мощный чат-бот, который конкурирует с ChatGPT за пользователей и первенство на рынке ИИ. Хотя он немного проигрывает ему в эффективности, разница между двумя продуктами почти незаметна. Но Google только что сделал одну из важных функций полностью бесплатной для всех, тогда как OpenAI предлагает то же самое только за деньги.

Что такое Gem

Gem – это функция кастомных ботов, которые вы можете настроить под свои собственные нужды, интегрировав в них готовые инструкции и учебные материалы. Проще говоря, с этим ботом вы получаете индивидуальные ответы без необходимости каждый раз вводить так называемый prompt, то есть запрос, вопрос или команду, пишет 24 Канал.

Смотрите также Теперь характер ChatGPT можно персонализировать, вот как это сделать

Создавать Gem-ботов очень легко, и это можно делать под различные задачи, которые вы выполняете регулярно. Например, если вы работаете в сфере SMM и вам нужно создавать запросы для поисковых систем, вы можете настроить Gem с интегрированной инструкцией, в которой будет указано, что в этом отдельном чате вы предоставляете чат-боту текст, из которого нужно сформировать SEO-запрос по конкретным характеристикам. Теперь вам не нужно каждый раз прописывать этот запрос – вы просто переходите в нужный чат и сразу предоставляете ему ваш текст.

Это также будет полезным для людей, которым нужно часто придумывать идеи. Ваш промпт в этом случае мог бы выглядеть следующим образом: "Ты – генератор идей для логотипов компаний. Каждый раз, когда я буду давать тебе название и описание компании, а также объяснять, в какой сфере она работает, ты должен придумать для меня 5 новых и оригинальных идей для логотипа этой компании". Далее добавьте какие-то свои собственные требования к формату ответа.

Gem может помочь вам организовать ваш рабочий день, планировать встречи, составлять списки дел. Он также может редактировать ваши тексты, чтобы сделать их лучше – просто пропишите в промпте, что каждый раз, когда вы даете ему какой-то текст, он должен его отредактировать по вашим требованиям. Функция Gem также может стать вашим личным репетитором по любой теме, которая вас интересует.

Вариантов применения почти бесконечное количество. Хорошая новость: если вы не знаете, как можно применить Gem в вашей профессии или личной жизни, вы можете спросить совета у Google Gemini. Просто попросите его придумать несколько идей, описав вашу профессию или жизненную ситуацию.

Как работать с функцией Gem в Google Gemini

Вот как создать собственный Gem-бот:

Перейдите в Google Gemini и найдите на боковой панели слева блок под названием "Gem-боты". Вы увидите там несколько стандартных ботов, которые уже настроила компания – Генератор идей, Редактор текста, Карьерный консультант, Помощник по программированию и Репетитор по обучению.

Чуть ниже вы увидите кнопку "Менеджер Gem-ботов" . Именно она нам и нужна. Выберите ее.

. Именно она нам и нужна. Выберите ее. В новом окне нажмите большую синюю кнопку "+ Новый Gem-бот" .

. Теперь дайте вашему боту название , чтобы вы могли легко понять его предназначение.

, чтобы вы могли легко понять его предназначение. В графе ниже, которая называется "Указания", напишите ваш промпт (запрос, инструкции к работе) . Обязательно укажите, какую роль должен выполнять бот. Например, "ты учитель", или "ты SEO-специалист", или "ты садовник". Добавьте конкретики: на чем он специализируется, какие ответы дает – развернутые или сжатые, серьезные или наполненные юмором, сложные для понимания или простые. Дайте указания по ограничениям в количестве символов, если это для вас важно. Расскажите чат-боту, каким должен быть его ответ и чего он не должен содержать. Возможно, вы хотите, чтобы ответ был сгенерирован на английском языке? Укажите и это.

. Обязательно укажите, какую роль должен выполнять бот. Например, "ты учитель", или "ты SEO-специалист", или "ты садовник". Добавьте конкретики: на чем он специализируется, какие ответы дает – развернутые или сжатые, серьезные или наполненные юмором, сложные для понимания или простые. Дайте указания по ограничениям в количестве символов, если это для вас важно. Расскажите чат-боту, каким должен быть его ответ и чего он не должен содержать. Возможно, вы хотите, чтобы ответ был сгенерирован на английском языке? Укажите и это. В блоке ниже, который называется "База знаний", вы можете добавить до 10 файлов, чтобы Gem-бот генерировал ответы на основе них . Это могут быть какие-то большие научные статьи, по которым бот должен будет генерировать ответы, или документы вашей компании, из которых нужно извлекать данные, или энциклопедия садоводства, из которой Gem извлечет для вас советы по выращиванию растения. Если таких файлов нет, просто оставьте место пустым.

. Это могут быть какие-то большие научные статьи, по которым бот должен будет генерировать ответы, или документы вашей компании, из которых нужно извлекать данные, или энциклопедия садоводства, из которой Gem извлечет для вас советы по выращиванию растения. Если таких файлов нет, просто оставьте место пустым. Когда ваш запрос готов, вы можете сразу испытать бота перед его сохранением . Справа вы увидите большое пустое окно. Введите в него текст или конкретный вопрос, как будто Gem-бот уже готов и вы полноценно им пользуетесь. Просмотрите ответ бота и подумайте, чего не хватает этому ответу, что нужно улучшить в промпте, чтобы результат больше соответствовал вашим потребностям. Отредактируйте промпт слева.

. Справа вы увидите большое пустое окно. Введите в него текст или конкретный вопрос, как будто Gem-бот уже готов и вы полноценно им пользуетесь. Просмотрите ответ бота и подумайте, чего не хватает этому ответу, что нужно улучшить в промпте, чтобы результат больше соответствовал вашим потребностям. Отредактируйте промпт слева. Когда настройка завершена, сохраните бота с помощью кнопки "Сохранить" справа сверху. Ваш Gem готов.

Но это еще не все. Вы также можете закрепить его. Для этого на левой панели в блоке "Gem-боты" разверните полный список, найдите нужного бота, наведите на него курсор и нажмите на три точки. Выберите "Закрепить", чтобы всегда иметь быстрый доступ к вашему боту.



Как настроить Gem-бота в Google Gemini / 24 Канал

Теперь, когда вам нужна помощь в этом конкретном задании, просто нажимайте на бота с названием, которое вы ему дали, и отправляйте ваш текст или начальный вопрос, который запустит процесс работы.

Все остальные запросы общего характера или по вопросам, которые не касаются этого бота, вы можете и в дальнейшем делать в обычном Google Gemini, или настроить новый Gem-бот под другие цели.