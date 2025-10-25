Как очистить вашу ленту в Pinterest от изображений, созданных искусственным интеллектом

Социальные сети все больше наполняются ИИ-изображениями, которые часто выглядят странно и нереалистично. Это расстраивает пользователей, которые ищут настоящее вдохновение и идеи. Именно поэтому одна из популярных платформ решила предложить пользователям больше контроля над тем, что они видят в своей ленте.

Как именно Pinterest позволяет управлять ИИ-контентом?

В последнее время пользователи Pinterest начали массово жаловаться на засилье так называемого "ИИ-мусора" – низкокачественных и бессмысленных изображений, сгенерированных нейросетью. Платформа, которая всегда была источником вдохновения для творческих людей, дизайна, рецептов и декора, начала терять свою аутентичность. В ответ на критику и возможные риски для своей репутации, разработчики представили инструменты, позволяющие по крайней мере частично ограничить количество такого контента, пишет 24 Канал.

Смотрите также Искусственный интеллект может помочь вам найти работу: сделайте эти три действия, чтобы получить оффер

Компания запустила функцию, которая позволяет "приглушить" посты, созданные искусственным интеллектом, в ленте рекомендаций. Для этого в настройках профиля появился новый раздел с переключателями.

Как отключить ИИ-контент с компьютера:

Чтобы найти нужные опции, сначала на главной странице нажмите на иконку настроек, что теперь располагается внизу боковой панели слева.

Выберите "Настройки" в выпадающем окне, а затем меню "Настройте рекомендации".

Теперь вы видите несколько вкладок посередине страницы, которые позволяют гибко настраивать рекомендуемый контент. Выберите вкладку "Темы на основе GenAI".

На последнем этапе выставьте те переключатели, которые вас интересуют, или снимите все.



Переключатели, которые регулируют ИИ-контент в Pinterest / Скриншот 24 Канала

Как выключить ИИ-контент на смартфоне:

Сначала перейдите на свой профиль – кнопка с вашим аватаром внизу справа.

После этого нажмите на свой аватар сверху слева и выберите меню ""Настройте рекомендации".

Пролистайте вкладки сверху, поскольку они не влезают на экран все сразу. Найдите последнюю вкладку "Темы на основе GenAI".

Выставьте те переключатели, которые вас интересуют, или снимите все.

Таким образом пользователи могут выключить показ сгенерированных изображений для конкретных категорий, которые оказались наиболее подвержены появлению ИИ-контента. Среди них - искусство, архитектура, мода, красота, декор для дома, здоровье и спорт.

Предостережения

Важно понимать, что эти нововведения не удалят искусственно созданные изображения полностью. Как пояснил технический директор Pinterest Мэтт Мадригал, цель компании – не запретить ИИ, а найти правильный баланс между человеческим и машинным контентом, ведь не все сгенерированные материалы являются некачественными. Функция только уменьшит количество таких постов в ленте.

Непонятно также, или новые настройки распространяются только на тот контент, где авторы сами указали причастность ИИ, или приложение каким-то образом определяет сгенерированные изображения, даже если они не имеют метки "Изменено ИИ".

Наконец, Pinterest пообещал сделать заметными метки "Изменено ИИ", которые компания начала тестировать ранее.