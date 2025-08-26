Украинская ІТ-инженерия уже более двух десятилетий стабильно занимает ведущие позиции на мировом рынке, формирует уникальное сочетание глубоких технических знаний, гибкости и инновационности. Лидеры образования и индустрии рассказывают, почему именно в Украине выросло поколение инженеров, способных конкурировать на глобальном уровне.

Редакция 24 Канала благодаря GlobalLogic спросила ученых, педагогов и ИТ-специалистов – как сложилось, что в Украине выросла сильная ИТ-инженерия?

С чего все начиналось?

"Вертолет, керосиновая лампа, противогаз, уникальные ракетные двигатели, первые компьютеры и самый большой в мире самолет, Grammarly и многое другое. К созданию всего этого приложились украинцы", – рассказывает Антон Лягуша, Академический директор магистерской программы "исследования памяти и публичная история" в Kyiv School of Economics.

По его словам, значительную и мощную инженерную традицию Украина имела еще в имперские времена, когда на наших землях началась модернизация – от строительства железных дорог к развитию тяжелой и добывающей промышленности и процессов урбанизации.

Лягуша отмечает, что развитие отечественной инженерии в советский период было связано со сталинской индустриализацией. Тогда Украина была центром инженерии – здесь строились самолеты "Антонов", ракеты "Южмаша", развивалась харьковская радиоэлектроника. Государство делало ставку на математику и физику, готовя тысячи специалистов. Этот интеллектуальный капитал стал фундаментом современной инженерии.

"Тысячи инженеров и ученых получили высокий уровень образования, и эта культура точных наук стала основой для будущей ІТ-индустрии", – говорит Антон Лягуша.

После распада СССР многие специалисты остались без работы, но именно тогда они открыли для себя интернет и глобальный рынок. Украинские программисты быстро зарекомендовали себя как сильные аутсорсеры, а затем начали создавать собственные продукты. Иностранные компании открывали здесь офисы, а внутри страны формировались ІТ-кластеры и сообщества, которые развивали культуру знаний и предпринимательства.

Сегодня украинские инженеры известны не только знаниями, но и способностью работать в кризисных условиях. Война сделала ИТ частью цифровой обороны – это и киберзащита, и "Фламинго", и дроны и, наконец, – "Дія".

ИТ-отрасль стала одним из главных драйверов экономики, а украинские разработчики – символом креативности и устойчивости, которые творят не только код, но и будущее страны,

– заключает Антон.

Что стало фундаментом?

Ректор Национального университета "Львовская Политехника" Наталья Шаховская считает, что именно мощная математическая и инженерная школа, заложенная в течение XX века, стала фундаментом для современного ІТ-сектора.

"Прежде всего, это произошло благодаря сильной математической и инженерной школе, сформированные в годы оккупации Украины советским союзом, и наличии сильных университетов, где техническое образование было в приоритете", – рассказывает госпожа Наталья.

Она добавляет, что важную роль сыграли и современные факторы – рост спроса на ИТ-специалистов, доступ к глобальному рынку, развитие технических университетов и активное техносообщество, что способствовало горизонтальному обмену знаниями и менторству.

В то же время это далеко не все, ведь по мнению первого проректора Украинского католического университета Ярослава Притулы, также сыграла роль образовательная традиция и культура решения задач. Исторически сеть физико-математических школ, олимпиад и научных центров воспитывала поколение с развитым алгоритмическим мышлением.

В Украине сильная ИТ-инженерия выросла из глубоких математических и инженерных традиций, формировавшихся исторически, в частности во Львовской математической школе и других научных центрах. Также, сеть физико-математических школ и олимпиад воспитывала поколение с развитым алгоритмическим мышлением, а советские индустрии оборонного и космического назначения поднимали планку инженерной культуры,

– рассказывает Притула.

Он отмечает культурную ценность образования, поскольку родители очень заботятся об образовании детей, и умение находить оптимальные решения в условиях ограниченных ресурсов создали почву для появления первых ИТ компаний и их быстрой интеграции в мировой ИТ-рынок в 1990-х с последующим ростом доли и качества украинского ИТ в мире.

"В новейшее время университеты, например УКУ, добавили новый толчок, соединив сильную техническую подготовку с креативностью и предпринимательским мышлением. Сегодня позиции Украины усиливает англоязычность сообщества, активная культура обмена знаниями и рост продуктового сегмента", – отмечает Ярослав Притула.

Как устойчивость к вызовам помогла достичь вершин?

Украинские инженеры сформировались в стране, пережившей экономические кризисы, революции и войну, сохраняя высокое качество работы.

"Украинские ІТ-специалисты привыкли работать в условиях нестабильности и ограничений, и именно это сделало их креативными, гибкими и эффективными. За годы независимости Украина прошла через две революции, периоды острой экономической нестабильности, резкие девальвации гривны и полномасштабную войну, которая, к сожалению, продолжается и сегодня. Несмотря на это, ИТ-индустрия выросла с почти нулевого уровня в начале 2000-х до 5% ВВП в 2022 году", – рассказывает Андрей Яворский, SVP, Head of Strategy and Operations, Europe, GlobalLogic.

С первых курсов университета будущие инженеры учились работать в условиях жесткой конкуренции, решать сложные задачи при минимальных ресурсах, что закалило их и сделало устойчивыми к вызовам, говорит отмечает Андрей.

"Во время войны более 300 000 специалистов продолжили выполнение проектов без срывов, быстро наладив удаленную работу, открыв временные офисы и восстановив инфраструктуру. Многие параллельно занимались волонтерством и киберзащитой на национальном уровне", – говорит Яворский.

Андрей отмечает, что нельзя не отметить сильную математическую и STEM-подготовки. Фундаментальные знания по математике и естественным наукам стали надежной основой украинского ІТ-таланта, даже несмотря на то, что университеты часто не успевали за новейшими мировыми технологиями.

Знания, полученные в системе образования, были достаточным фундаментом для дальнейшего развития. В мире есть немало стран с гораздо меньшим процентом ИТ-инженеров относительно населения, однако большими ресурсами, что делает Украину особенной и уникальной.

Специализированные физико-математические лицеи в Киеве, Львове, Харькове и других городах ежегодно готовят победителей национальных и международных олимпиад, отмечает Яворский.

По его мнению, еще одной предпосылкой является глобальный взгляд с локальными корнями. С начала 2000-х украинские инженеры выходили на глобальный рынок, при этом оставаясь в стране и развивая локальные ІТ-хабы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе.

"Сегодня более 90% специалистов работают с зарубежными клиентами, преимущественно из Европы и Северной Америки. Это не только принесло валютную выручку, но и позволило "импортировать" в Украину передовые технологии, методологии и стандарты работы. Такой опыт сформировал поколение инженеров, которые одинаково уверенно чувствуют себя и в стартап-среде, и в международных корпорациях", – говорит Андрей Яворский.

Сегодня украинское ІТ-сообщество сочетает академическую глубину с гибким мышлением, быстрой адаптацией и открытостью к новым идеям.

Анна Щербакова, операционный директор GlobalLogic Ukraine, рассказывает, что украинские ИТ-специалисты выросли в стране, которая за несколько десятилетий прошла через экономические кризисы, революции и сейчас переживает полномасштабную войну. Каждый из этих вызовов требовал быстро адаптироваться, работать в условиях неопределенности и находить решения без идеальных ресурсов.

Когда в 2000-х украинские инженеры начали выходить на глобальный рынок, они уже имели эту устойчивость и способность действовать под давлением, поэтому легко перенимали опыт у международных клиентов и одновременно развивали собственные ИТ-хабы. Так сформировалось поколение, которое сочетает глубокие знания с гибкостью, креативом и открытостью к новым идеям,

– отмечает Анна.

Интересные факты и достижения украинских инженеров

Более 200 000 школьников ежегодно принимают участие в Малой академии наук Украины, в частности с работами в области математики и компьютерных наук.

Украина – в топ-15 стран мира по общему количеству медалей на Международной математической олимпиаде.

90% украинских ІТ-специалистов работают с зарубежными клиентами, сохраняя и развивая локальные хабы.

Поэтому, если подвести итоги, то украинская ИТ-инженерия – это сочетание многолетней академической традиции, устойчивости к вызовам и глобальной открытости. Именно это позволяет инженерам из Украины создавать инновационные решения, влияющие на мировую технологическую индустрию.