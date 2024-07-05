Выбираем павербанк для ноутбука: что следует знать перед покупкой

Для того чтобы не прекращать работу во время отключений электроэнергии, стоит заранее позаботиться о мощном источнике энергии для вашего ноутбука. Таким может оказаться не только дорогая и объемная зарядная станция, но и обычный павербанк. Однако даже он должен отвечать определенным характеристикам.

Не секрет, что большинство людей воспринимают павербанки только как устройства для зарядки мелкой техники, вроде смартфонов, наушников или часов. Аналоги для ноутбуков во многом такие же – их трудно отличить внешне. Зато значительные различия кроются внутри. Поэтому как сделать правильный выбор, учитывая особенности использования? Техно 24 дает актуальные советы.

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Главное отличие – сила тока и напряжение

Смартфоны и ноутбуки очень отличаются по потребностям энергии. Поэтому если вы подключите к ноутбуку обычный маломощный PowerBank, в лучшем случае он будет заряжаться настолько медленно, что потратит энергию быстрее, чем будет получать. В худшем – вообще никак не среагирует.

Прежде всего, обратите внимание на мощность. Она должна быть равна или выше мощности зарядного устройства ноутбука. Эту информацию следует искать на вашем компьютере – все они имеют специальную информационную наклейку. Там указана мощность в Ватах (W), выходное напряжение в Вольтах (V) и ток в Амперах (А).

Обычные павербанки предлагают выходное напряжение на уровне пяти вольт (иногда восьми). Ток в них также используется небольшой – около одного ампера. Но ноутбук при таких скромных параметрах заряжаться не будет. Ему нужно выходное напряжение свыше 12 вольт, а ток на уровне от 3 ампер. Если меньше – процесс зарядки будет очень медленным.

Достаточно ли вам емкости?

Многие современные ноутбуки вообще нуждаются в напряжении 15-20 вольт, поэтому павербанки нередко оснащают специальными переключателями.

Ноутбуки имеют гораздо большие батареи, чем смартфоны. Оно и не удивительно, ведь им нужно питать огромный, постоянно включенный экран, клавиатуру, трекпад и многие другие элементы, которых нет в телефоне.

Аналогично предыдущему показателю, вам следует сначала выяснить объем аккумулятора вашего ноутбука. Это можно сделать на сайте магазина или производителя, в технической документации или на корпусе.

Как правило, павербанки для ноутбуков начинаются от 10 000 миллиампер-часов. Но выбирать, конечно, лучше больше. Дело в том, что с любым павербанком, так что реальная емкость всегда меньше.

Самый оптимальный вариант – 20 000 миллиампер-часов. Но не забудьте, что в этом сегменте слишком много подделок. Часты случаи, когда мошенники набивают корпуса аккумуляторов песком, чтобы увеличить массу, а реальная емкость оказывается очень малой. Поэтому следует помнить, что устройства с большой емкостью стоят дорого. Покупайте их только у авторизованных и проверенных поставщиков.

Обратите внимание на разъемы

К сожалению, не каждый ноутбук можно зарядить через павербанк. Дело в том, что обычный USB слишком слаб для передачи нужной энергии, поэтому производители комплектовали свои компьютеры специальными входами для подзарядки – как правило, круглыми штекерами.

Современные имеют мощный USB Type-C, рассчитанный на ток мощностью 100 ватт. Если у вас разъем для зарядки старого типа, вам стоит задуматься над альтернативами – например, зарядную станцию или генератор для частного дома.

Но вы можете также купить специальный переходник на стандартный круглый разъем питания. Но если вы владеете более современным ноутбуком, то можете воспользоваться павербанком.

Вот что стоит знать, ведь наличие в ноутбуке двустороннего порта Type-C стандарта 3.1 не гарантирует его работу от павербанка:

Для павербанка необходим также кабель, поддерживающий этот стандарт.

Если павербанк для ноутбука комплектуется собственным кабелем уже из коробки, то вам не о чем волноваться.

Однако не все производители продают кабель вместе с павербанком – иногда его нужно покупать отдельно. Выбрав неправильный, вы в лучшем случае не получите желаемого результата, а в худшем – повредите ваш компьютер.

Обязательно проверяйте упаковку, с которой продается кабель, чтобы его характеристики совпадали с потребностями павербанка. Выбирая кабель, не стоит экономить, ведь дешевые будут плохо работать, прерывать зарядку или вообще не заряжать ноутбук.

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Не каждый ноутбук с Type-C может через него заряжаться.