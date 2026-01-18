Три технологии, которые изменят биотехнологии в 2026 году

Биотехнологии входят в новую фазу развития, где персонализированное редактирование генов, работа с древней ДНК и генетический отбор эмбрионов переходят из лабораторий в реальную практику. Эти подходы уже вызывают как восхищение, так и острые этические дискуссии.

В начале года MIT Technology Review опубликовал ежегодный список десяти прорывных технологий. В него традиционно входят решения,, которые уже заявили о себе и могут существенно повлиять на различные отрасли в будущем. В 2026 году среди ключевых направлений оказались энергетика, искусственный интеллект, космические исследования и, отдельно, биотехнологии и медицина. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на MIT Technology Review.

Смотрите также Биологические капсулы времени: что рассказывает пыль из древних пещер об истории человечества

Какие биотехнологии будут определять ближайшие годы?

Редакция выделила три биотехнологических тренда, которые способны радикально изменить представление о лечении болезней и даже саму жизнь. Речь идет о персонализированном редактировании генов у младенцев, восстановление генов вымерших видов и технологии оценки эмбрионов по желаемым характеристикам.

Персонализированное редактирование генов у младенцев. В августе 2024 года родился КДжей Малдун, у которого диагностировали редкое генетическое заболевание. Из-за него в организме накапливался токсичный аммиак, что могло привести к летальному исходу или серьезным неврологическим поражениям. На тот момент основным вариантом спасения для ребенка была трансплантация печени.

Вместо этого врачи предложили экспериментальную терапию – индивидуально созданное лечение на основе так называемого base editing, которое должно было исправить конкретные генетические ошибки. После трех доз состояние мальчика значительно улучшилось: в конце года он начал ходить и впервые отпраздновал Рождество дома.

Команда, работавшая над лечением, планирует клинические испытания для других младенцев с подобными заболеваниями, но с другими мутациями. Исследователи надеются получить регуляторное одобрение на основе небольшого исследования, что может сделать чрезвычайно дорогие терапии доступными. Стоимость лечения КДжея оценивается примерно в 1 миллион долларов.

К этому направлению присоединяются и другие ученые. В частности, Федор Урнов из Университета Калифорнии в Беркли, который помогал в разработке терапии, стал соучредителем стартапа Aurora Therapeutics. Компания планирует создавать генно-редактирующие препараты для лечения фенилкетонурии. Идея заключается в том, чтобы один препарат можно было адаптировать под конкретного пациента без повторных клинических испытаний. Регуляторы в США уже сигнализировали, что готовы рассматривать путь одобрения таких персонализированных решений.

Возрождение генов вымерших видов. 2024 год стал важным для компании Colossal Biosciences, которая работает над восстановлением вымерших животных, в частности мамонтов и дронтов. В марте компания заявила о создании так называемых шерстяных мышей – грызунов с густой шерстью и кудрявыми усами, похожими на черты мамонтов.

Как пишет Startus Insights, уже через месяц Colossal сообщила о появлении трех так называемых лютоволков. По словам компании, для этого в ДНК серых волков внесли 20 изменений, опираясь на анализ генетического материала из древних костей. Можно ли считать этих животных настоящими лютоволками – вопрос дискуссионный, но сама технология привлекла значительное внимание.

Она базируется на извлечении и анализе древней ДНК с последующим ее переносом в клетки современных видов. Подобные методы позволяют не только лучше понять эволюцию людей и животных, но и находят применение в сохранении современных видов. Клонирование, которое также используется в этих проектах, рассматривают как инструмент для защиты биоразнообразия, а не только для воспроизведения вымерших или погибших животных.

Оценка эмбрионов по генетическим признакам. Процедура экстракорпорального оплодотворения давно предусматривает создание эмбрионов в лаборатории и их оценку перед переносом в матку. Сначала это сводилось к анализу шансов на успешное развитие.

Со временем технология усложнилась. Лаборатории научились отбирать несколько клеток эмбриона, анализировать ДНК и проверять его на наличие генетических заболеваний. Перечень таких заболеваний постоянно растет. Теперь некоторые компании пошли еще дальше, предлагая родителям отбор эмбрионов по таким характеристикам, как рост, цвет глаз или даже уровень интеллекта.

Этот подход вызывает острые споры. Критики отмечают, что сложные черты, в частности IQ, зависят от многих факторов, и наука до сих пор не полностью понимает их взаимодействие. Также звучат предостережения относительно возможных проявлений евгеники. В то же время компания Nucleus, которая предоставляет подобные услуги, активно продвигает идею выбора лучшего возможного эмбриона, несмотря на этические вопросы и научные ограничения.