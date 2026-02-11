Лучшие телевизоры для покупки в 2026 году: что выбрать для фильмов, игр и спортивных событий

Рынок телевизоров в 2026 году предлагает десятки достойных моделей – от премиальных OLED и QLED до доступных 4K Smart TV. Выбрать что-то именно для себя может быть действительно не просто, поэтому мы собрали лучшие варианты для любого бюджета и сценария использования: спорта, игр или стриминга.

Покупка нового телевизора – это всегда волнительно и приятно. А вот выбрать действительно лучший – уже сложнее. Здесь приходится балансировать между качеством изображения, ценой и размером экрана, который подойдет именно для вашей комнаты. В 2026 году этот выбор усложняется еще и тем, что технологии телевизоров достигли зрелости: революционных изменений от года к году почти нет, а разница между моделями часто скрывается в деталях. Но 24 Канал поможет вам во всем разобраться.

Пока мы ожидаем официальный старт линеек телевизоров 2026 весной, самое время обратить внимание на лучшие модели по соотношению цены и возможностей, которые уже доступны в продаже.

Независимо от того, ищете ли вы телевизор для просмотра спортивных событий вроде Олимпийских игр/нового сезона Формулы 1, игр на консолях нового поколения или вечерних сериалов со стриминговых сервисов – среди этих вариантов найдется оптимальное решение.

Какие телевизоры лучшие для покупки в 2026 году?

Стоит помнить, что во многих случаях телевизоры 2024 – 2025 годов почти не уступают новинкам, но стоят значительно дешевле. Именно поэтому в нашем списке – лучшие телевизоры, которые можно купить прямо сейчас: от флагманских OLED и QLED моделей от LG и Samsung до более доступных mini-LED и 4K Smart TV от TCL.

Лучший телевизор для любых потребностей

Samsung S90F – это тот случай, когда производителю удалось почти идеально сбалансировать цену, возможности и качество изображения. Телевизор от Samsung привлекает не только доступной, как для OLED, стоимостью, но и очень удачной конструкцией: он легкий, удобный для монтажа и не требует сложной настройки.



Samsung S90F / Фото 24 Канала

Главное преимущество S90F – картинка. Благодаря OLED-матрице телевизор демонстрирует глубокий "бесконечный" черный цвет, яркие и насыщенные оттенки и превосходную детализацию в темных сценах. Тени выглядят объемно, без провалов, а общее изображение легко напоминает кинотеатральный уровень в домашних условиях, отмечает SamMobile в своем обзоре.

Модель прекрасно подходит и для гейминга. Быстрая реакция, минимальная задержка сигнала и плавная передача движения делают S90F сильным вариантом для консолей и ПК, особенно в динамичных играх.

Впрочем, без компромиссов не обошлось. Как и другие телевизоры Samsung, S90F не поддерживает Dolby Vision – вместо этого используется HDR10 Plus, которого, впрочем, более чем достаточно для большинства сценариев просмотра.

Еще один нюанс – отсутствие антибликового покрытия, которое есть у старшей модели S95F. Из-за этого телевизор хуже ведет себя в ярко освещенных комнатах.

Самый яркий OLED-телевизор 2025 года

LG OLED G5 – это редкий случай, когда новое поколение OLED делает не косметический, а ощутимый скачок вперед. На фоне моделей, где ежегодные обновления почти незаметны, флагман от LG выглядит настоящим исключением. Производитель заявляет о приросте яркости на 40% по сравнению с предшественником – и на практике эта разница действительно подтверждается.



LG OLED G5 / Фото 24 Канала

Благодаря этому G5 по ощущениям подходит к уровню лучших LCD-телевизоров по яркости картинки, но при этом сохраняет все сильные стороны OLED: глубокий черный цвет и высокий контраст. Изображение выглядит чистым, четким и насыщенным даже в сложных сценах, пишет FlatpanelsHD.

По сравнению с LG C5, модель G5 предлагает заметно лучшую цветопередачу и более широкие возможности для гейминга.

Высокая яркость делает LG OLED G5 хорошим выбором и для ярко освещенных комнат. Правда, по эффективности борьбы с бликами он все же уступает Samsung S95F, но разница не критична и проявляется преимущественно в сложных условиях освещения.

Лучший телевизор по качеству изображения

Samsung S95F – это ответ на вопрос "какой телевизор лучший в 2026 году, если главное – картинка". Флагманский OLED от Samsung не просто сохраняет сильные стороны прошлогодней модели, а заметно их усиливает: изображение стало еще лучше, игровые возможности – быстрее, а борьба с бликами – одной из самых эффективных на рынке.



Samsung S95F / Фото 24 Канала

Больше всего поражает то, как S95F работает в ярко освещенных комнатах. Телевизор очень хорошо "гасит" отражение окон и потолочного света. Если вам знакома ситуация, когда приходится всматриваться в экран из-за бликов, эта модель создана именно для вас.

Да, при включенном свете контраст немного снижается, но значительно меньше, чем у предыдущего S95D, и общий выигрыш от минимальной отражательной способности очевиден, отмечает RTings.

По чистому качеству картинки S95F полностью соответствует статусу топового OLED. Насыщенные цвета, глубокий черный и превосходный контраст формируют по-настоящему премиальное изображение. К тому же в 2025 году телевизор получил примерно 30% прироста яркости, что позволяет ему на равных конкурировать с таким ярким OLED, как LG G5.

Отдельно стоит отметить дизайн: сверхтонкая панель выглядит эффектно, а вынесенный блок подключений упрощает инсталляцию и организацию кабелей. Для геймеров и киноманов это универсальный инструмент без очевидных компромиссов в производительности.

Единственный серьезный минус – цена. S95F стоит дорого, но как флагманский OLED Samsung он полностью оправдывает вложения, предлагая один из лучших визуальных опытов на потребительском рынке.

Лучший LCD-телевизор

TCL QM8K подтверждает репутацию бренда как одного из лидеров в сегменте LCD-телевизоров. Модель развивает идеи предшественников и делает несколько важных шагов вперед, прежде всего в качестве изображения. В прямых сравнениях с OLED-моделями вроде LG C5 и конкурентами из mini-LED-сегмента, телевизор от TCL отличается насыщенными цветами и уровнем черного, который очень близок к OLED.



TCL QM8K / Фото 24 Канала

Ключ к такому результату – mini-LED-подсветка вместе с новой системой Halo Control System. Она создана для уменьшения засветов вокруг ярких объектов в темных сценах, и на практике это действительно работает: артефактов "ореолов" минимум. В то же время за это пришлось заплатить небольшим снижением яркости – QM8K немного тусклее предыдущей модели QM851, хотя все еще остается очень ярким для LCD-телевизора.

Внешне телевизор выглядит современно и аккуратно: центральная подставка облегчает размещение на тумбе, а пульт дистанционного управления производит приятное впечатление. В качестве операционной системы использовано Google TV – она уступает Roku TV по удобству, но остается функциональной и стабильной платформой для ежедневного пользования.

Есть и несколько нюансов. Задержка сигнала в играх немного больше, чем у большинства конкурентов: примерно на 1 мс медленнее среднего уровня и до 4 мс – по сравнению с лучшими геймерскими моделями ,как отмечает IGN. Кроме того, QM8K доступен только в больших диагоналях – от 65 дюймов, поэтому для компактных комнат он не подойдет.

Лучший бюджетный телевизор

Hisense QD7QF ломает представление о том, каким может быть качество изображения в недорогом телевизоре. Главный козырь модели от Hisense – полноматричное локальное затемнение (full-array local dimming). Это технология, которую обычно встречают в значительно более дорогих моделях и которой не было даже у предыдущего QD7N. Именно она выводит картинку QD7QF на уровень, невиданный ранее в этом ценовом сегменте.



Hisense QD7QF / Фото 24 Канала

Улучшенный контраст делает изображение "плотным" и выразительным: темные сцены выглядят более глубокими, а яркие элементы – более четкими. В своем классе этот телевизор фактически не имеет равных по ощущению объемности картинки.

Еще один важный плюс – яркость. Во время сравнительных тестов с другими бюджетными моделями 2025 года QD7QF оказался более чем вдвое ярче. Это не только улучшает просмотр фильмов и сериалов, но и ощутимо усиливает погружение в играх, особенно в динамичных сценах, отмечает CNET.

Альтернатива. Если же QD7QF исчезнет из продажи или заметно подорожает, альтернативой может стать Fire TV 4-series 2024 года – чуть более простой вариант без локального затемнения, но близкий по общему уровню.

Что важно при выборе телевизора?

При выборе телевизора прежде всего стоит смотреть не на громкие названия технологий, а на условия, в которых он будет работать. Тип матрицы определяет контраст и черный цвет, яркость – комфорт просмотра днем, а антибликовое покрытие – пригодность для светлой комнаты.

Для игр критичны задержка сигнала и частота обновления, для фильмов – точность цветов и поддержка HDR. И наконец, размер экрана должен соответствовать дистанции просмотра, а не желанию "взять побольше".

Если вы не знаете, как правильно определиться с размером, то вам поможет наш материал, где мы рассказываем о том, как правильно выбрать телевизор.

Важно также не запутаться в технологиях и понимать разницу между OLED и QLED, ведь выбор между ними часто зависит от условий просмотра и бюджета.

Не знаете, что такое HDR10+, Dolby Vision и HDR10 на вашем телевизореэто абсолютно нормальная ситуация. Мы поможем разобраться и в этом тоже.