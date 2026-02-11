Найкращі телевізори для покупки у 2026 році: що обрати для фільмів, ігор да спортивних подій

Ринок телевізорів у 2026 році пропонує десятки гідних моделей – від преміальних OLED і QLED до доступних 4K Smart TV. Вибрати щось саме для себе може бути справді не просто, тож ми зібрали найкращі варіанти для будь-якого бюджету та сценарію використання: спорту, ігор чи стримінгу.

Покупка нового телевізора – це завжди хвилююче та приємно. А от вибрати справді найкращий – уже складніше. Тут доводиться балансувати між якістю зображення, ціною та розміром екрана, який підійде саме для вашої кімнати. У 2026 році цей вибір ускладнюється ще й тим, що технології телевізорів досягли зрілості: революційних змін від року до року майже немає, а різниця між моделями часто ховається в деталях. Але 24 Канал допоможе вам в усьому розібратися.

Поки ми очікуємо на офіційний старт лінійок телевізорів 2026 року навесні, саме час звернути увагу на найкращі моделі за співвідношенням ціни та можливостей, які вже доступні у продажу.

Незалежно від того, чи шукаєте ви телевізор для перегляду спортивних подій на кшталт Олімпійських ігор/нового сезону Формули 1, ігор на консолях нового покоління або вечірніх серіалів зі стримінгових сервісів – серед цих варіантів знайдеться оптимальне рішення.

Які телевізори найкращі для покупки у 2026 році?

Варто пам'ятати, що у багатьох випадках телевізори 2024 – 2025 років майже не поступаються новинкам, але коштують значно дешевше. Саме тому в нашому списку – найкращі телевізори, які можна купити просто зараз: від флагманських OLED і QLED моделей від LG та Samsung до доступніших mini-LED і 4K Smart TV від TCL.

Найкращий телевізор для будь-яких потреб

Samsung S90F – це той випадок, коли виробнику вдалося майже ідеально збалансувати ціну, можливості та якість зображення. Телевізор від Samsung приваблює не лише доступнішою, як для OLED, вартістю, а й дуже вдалою конструкцією: він легкий, зручний для монтажу та не потребує складного налаштування.



Samsung S90F / Фото 24 Каналу

Головна перевага S90F – картинка. Завдяки OLED-матриці телевізор демонструє глибокий "нескінченний" чорний колір, яскраві й насичені відтінки та чудову деталізацію в темних сценах. Тіні виглядають об'ємно, без провалів, а загальне зображення легко нагадує кінотеатральний рівень у домашніх умовах, зазначає SamMobile у своєму огляді.

Модель чудово підходить і для геймінгу. Швидка реакція, мінімальна затримка сигналу та плавна передача руху роблять S90F сильним варіантом для консолей і ПК, особливо в динамічних іграх.

Втім, без компромісів не обійшлося. Як і інші телевізори Samsung, S90F не підтримує Dolby Vision – замість цього використовується HDR10 Plus, якого, втім, більш ніж достатньо для більшості сценаріїв перегляду.

Ще один нюанс – відсутність антиблікового покриття, яке є у старшої моделі S95F. Через це телевізор гірше поводиться в яскраво освітлених кімнатах.

Найяскравіший OLED-телевізор 2025 року

LG OLED G5 – це рідкісний випадок, коли нове покоління OLED робить не косметичний, а відчутний стрибок уперед. На тлі моделей, де щорічні оновлення майже непомітні, флагман від LG виглядає справжнім винятком. Виробник заявляє про приріст яскравості на 40% у порівнянні з попередником – і на практиці ця різниця справді підтверджується.



LG OLED G5 / Фото 24 Каналу

Завдяки цьому G5 за відчуттями підходить до рівня найкращих LCD-телевізорів за яскравістю картинки, але при цьому зберігає всі сильні сторони OLED: глибокий чорний колір і високий контраст. Зображення виглядає чистим, чітким і насиченим навіть у складних сценах, пише FlatpanelsHD.

У порівнянні з LG C5, модель G5 пропонує помітно кращу передачу кольору та ширші можливості для геймінгу.

Висока яскравість робить LG OLED G5 гарним вибором і для яскраво освітлених кімнат. Щоправда, за ефективністю боротьби з відблисками він усе ж поступається Samsung S95F, але різниця не критична і проявляється переважно в складних умовах освітлення.

Найкращий телевізор за якістю зображення

Samsung S95F – це відповідь на питання "який телевізор найкращий у 2026 році, якщо головне – картинка". Флагманський OLED від Samsung не просто зберігає сильні сторони минулорічної моделі, а помітно їх посилює: зображення стало ще кращим, ігрові можливості – швидшими, а боротьба з відблисками – однією з найефективніших на ринку.



Samsung S95F / Фото 24 Каналу

Найбільше вражає те, як S95F працює в яскраво освітлених кімнатах. Телевізор надзвичайно добре "гасить" відображення вікон і стельового світла. Якщо вам знайома ситуація, коли доводиться вдивлятися в екран через відблиски, ця модель створена саме для вас.

Так, при увімкненому світлі контраст трохи знижується, але значно менше, ніж у попереднього S95D, і загальний виграш від мінімальної відбивної здатності очевидний, зазначає RTings.

За чистою якістю картинки S95F повністю відповідає статусу топового OLED. Насичені кольори, глибокий чорний і чудовий контраст формують по-справжньому преміальне зображення. До того ж у 2025 році телевізор отримав приблизно 30% приросту яскравості, що дозволяє йому на рівних конкурувати з таким яскравим OLED, як LG G5.

Окремо варто відзначити дизайн: надтонка панель виглядає ефектно, а винесений блок підключень спрощує інсталяцію та організацію кабелів. Для геймерів і кіноманів це універсальний інструмент без очевидних компромісів у продуктивності.

Єдиний серйозний мінус – ціна. S95F коштує дорого, але як флагманський OLED Samsung він повністю виправдовує вкладення, пропонуючи один із найкращих візуальних досвідів на споживчому ринку.

Найкращий LCD-телевізор

TCL QM8K підтверджує репутацію бренду як одного з лідерів у сегменті LCD-телевізорів. Модель розвиває ідеї попередників і робить кілька важливих кроків уперед, насамперед у якості зображення. У прямих порівняннях із OLED-моделями на кшталт LG C5 та конкурентами з mini-LED-сегмента, телевізор від TCL вирізняється насиченими кольорами та рівнем чорного, який дуже близький до OLED.



TCL QM8K / Фото 24 Каналу

Ключ до такого результату – mini-LED-підсвітка разом із новою системою Halo Control System. Вона створена для зменшення засвітів навколо яскравих об’єктів у темних сценах, і на практиці це справді працює: артефактів "ореолів" мінімум. Водночас за це довелося заплатити невеликим зниженням яскравості – QM8K трохи тьмяніший за попередню модель QM851, хоча все ще залишається дуже яскравим для LCD-телевізора.

Зовні телевізор виглядає сучасно й акуратно: центральна підставка полегшує розміщення на тумбі, а пульт дистанційного керування справляє приємне враження. Як операційну систему використано Google TV – вона поступається Roku TV за зручністю, але залишається функціональною та стабільною платформою для щоденного користування.

Є й кілька нюансів. Затримка сигналу в іграх трохи більша, ніж у більшості конкурентів: приблизно на 1 мс повільніше за середній рівень і до 4 мс – у порівнянні з найкращими геймерськими моделями ,як зазначає IGN. Крім того, QM8K доступний лише у великих діагоналях – від 65 дюймів, тож для компактних кімнат він не підійде.

Найкращий бюджетний телевізор

Hisense QD7QF ламає уявлення про те, якою може бути якість зображення в недорогому телевізорі. Головний козир моделі від Hisense – повноматричне локальне затемнення (full-array local dimming). Це технологія, яку зазвичай зустрічають у значно дорожчих моделях і якої не було навіть у попереднього QD7N. Саме вона виводить картинку QD7QF на рівень, небачений раніше в цьому ціновому сегменті.



Hisense QD7QF / Фото 24 Каналу

Покращений контраст робить зображення "щільним" і виразним: темні сцени виглядають глибшими, а яскраві елементи – чіткішими. У своєму класі цей телевізор фактично не має рівних за відчуттям об'ємності картинки.

Ще один важливий плюс – яскравість. Під час порівняльних тестів із іншими бюджетними моделями 2025 року QD7QF виявився більш ніж удвічі яскравішим. Це не лише покращує перегляд фільмів і серіалів, а й відчутно підсилює занурення в іграх, особливо в динамічних сценах, зазначає CNET.

Альтернатива. Якщо ж QD7QF зникне з продажу або помітно подорожчає, альтернативою може стати Fire TV 4-series 2024 року – трохи простіший варіант без локального затемнення, але близький за загальним рівнем.

Що важливо при виборі телевізора?

Під час вибору телевізора насамперед варто дивитися не на гучні назви технологій, а на умови, у яких він працюватиме. Тип матриці визначає контраст і чорний колір, яскравість – комфорт перегляду вдень, а антиблікове покриття – придатність для світлої кімнати.

Для ігор критичні затримка сигналу та частота оновлення, для фільмів – точність кольорів і підтримка HDR. І нарешті, розмір екрана має відповідати дистанції перегляду, а не бажанню "взяти побільше".

Якщо ви не знаєте, як правильно визначитися з розміром, то вам допоможе наш матеріал, де ми розповідаємо про те, як правильно обрати телевізор.

Важливо також не заплутатися в технологіях і розуміти різницю між OLED та QLED, адже вибір між ними часто залежить від умов перегляду та бюджету.

Не знаєте, що таке HDR10+, Dolby Vision і HDR10 на вашому телевізорі? Це абсолютно нормальна ситуація. Ми допоможемо розібатися і в цьому теж.