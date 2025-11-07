План Tesla на триллион: условия, при которых Маск получит самый большой бонус в мире

Илон Маск может получить почти 1 триллион долларов от Tesla, если компания выполнит серию сверхамбициозных целей. Акционеры одобрили новый компенсационный пакет, предусматривающий 12 этапов выплат в течение следующего десятилетия. Маск сможет удвоить свою долю в компании – с 13% до 25% – если Tesla покажет рекордные финансовые и производственные результаты.

На ежегодном собрании акционеров в Техасе Tesla объявила, что более 75% владельцев акций проголосовали за новый план вознаграждений для Илона Маска. Решение приняли несмотря на то, что ведущие консультанты что ведущие консультанты Glass Lewis і ISS рекомендовали голосовать против. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC

Какие цели стоят перед Маском для получения 1 триллиона долларов?

План предусматривает 12 траншей акций, которые Маск сможет получить только после достижения Tesla ряда рыночных и операционных показателей. Речь идет не только о прибыли, но и об общей капитализации компании, темпы производства автомобилей и развитие автономных технологий.

Первый этап выплат сработает, когда рыночная капитализация Tesla достигнет 2 триллионов долларов. Сейчас компания оценивается в 1,54 триллиона долларов. Еще девять траншей будут начисляться за каждое повышение стоимости компании на 500 миллиардов долларов – до 6,5 триллионов долларов. Последние два этапа потребуют прироста уже по 1 триллион долларов – чтобы Маск получил полную сумму, капитализация должна достичь 8,5 триллионов долларов.

Как пишет Engadget, к финансовым показателям добавляются и операционные: годовая прибыль Tesla должна вырасти от 50 миллиардов долларов до 400 миллиардов долларов. Для сравнения – в третьем квартале 2025 года компания сообщила лишь о 4,2 миллиарда долларов скорректированного EBITDA.

В пакет также входят долгосрочные цели:

– 20 млн поставленных автомобилей;

– 10 млн активных подписок на FSD (автопилот);

– 1 млн роботов Optimus;

– 1 млн роботакси в коммерческом использовании.

Сейчас Tesla продала более 8 млн автомобилей. Компания также развивает систему FSD Supervised, которая пока нуждается в присутствии водителя, но в будущем должна стать полностью автономной.

Во время собрания Маск заявил, что его робот Optimus "устранит бедность", "обеспечит каждого медицинской помощью" и будет "больше смартфонов". В то же время никаких сроков реализации этих планов он не озвучил.

Стоит отметить, что Маск может получить часть акций даже без выполнения полного списка требований – в случае "исключительных обстоятельств", таких как войны, пандемии или природные катастрофы, что помешают деятельности Tesla.

Голосование по новому плану состоялось после решения суда штата Делавэр, который признал предыдущий пакет 2018 года неправомерным. Маск обжаловал это решение, и дело теперь находится в Верховном суде штата.

Если все условия будут выполнены, Маск получит более 423 млн акций и фактически удвоит свою долю в Tesla. Его контроль над компанией возрастет до 25%, что сделает его еще более влиятельным в стратегических решениях производителя электромобилей.

Когда роботакси Tesla будут ездить без водителей?

Илон Маск заявил, что до конца года Tesla сможет убрать операторов безопасности из части своих роботакси в Остине. Компания также планирует развернуть автономный сервис в 8–10 новых штатах США до конца 2025 года, среди которых могут быть Невада, Флорида и Аризона.

Ранее Маск прогнозировал, что к концу 2025 года роботакси Tesla смогут обслуживать половину населения США, а владельцы обычных авто смогут обновить свои машины для автономного управления без присмотра человека.