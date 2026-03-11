Эти 5 гаджетов следует подключать к интернету только через провод

В современных домах и офисах работают десятки гаджетов, подключенных к сети. Wi-Fi стал стандартом, но перегруженная беспроводная сеть часто снижает скорость и стабильность соединения. Один из простых способов улучшить ситуацию - подключить самые требовательные устройства к роутеру через Ethernet-кабель.

Несмотря на распространение двух- и даже трехдиапазонных роутеров, проводное подключение до сих пор остается самым надежным вариантом. Такое соединение обеспечивает стабильное подключение и скорость и для нескольких конкретных устройств в доме именно это лучший вариант, рассказывает 24 Канал. Даже скорость Wi-Fi сети улучшается, поскольку приоритетные устройства получают отдельный канал соединения и не занимают беспроводную сеть.

Почему лучше использовать проводное подключение к интернету?

Современные Ethernet-порты способны передавать данные на скоростях от 100 до 1000 Мбит/с, а в отдельных случаях – до 2,5, 5 или даже 10 Гбит/с. Обычный кабель стандарта Cat5, Cat6 или Cat7 может заметно разгрузить Wi-Fi-сеть и повысить качество работы важных устройств, как рассказывает HighSpeedInternet.

Если большинство мелких гаджетов вроде смартфонов, планшетов и некоторых девайсов умного дома можно подключить через Wi-Fi, то для таких устройств, как компьютер, телевизор или игровая консоль лучше использовать Ethernet-соединение и вот почему.

Смарттелевизоры и стриминговые приставки

Современные телевизоры давно превратились в полноценные мультимедийные центры с большим количеством онлайн-сервисов. Производители используют собственные программные оболочки или сторонние платформы – от Tizen и webOS до Google TV или Roku.

Несмотря на возможность подключения через Wi-Fi, именно видеостриминг часто создает наибольшую нагрузку на сеть. Просмотр 4K HDR-контента в сервисах вроде Netflix или Apple TV требует стабильного канала передачи данных. Многие телевизоры имеют Ethernet-порт с пропускной способностью до 100 Мбит/с, а среди приставок проводное подключение поддерживают Apple TV 4K, Roku Ultra и Nvidia Shield TV Pro.

Если роутер расположен неподалеку, кабельное соединение обеспечит более плавное воспроизведение видео и уменьшит риск перегрузки сети.

Игровые консоли

Современные приставки созданы не только для сюжетных тайтлов, но и для активных онлайн-игр, где задержка сигнала имеет критическое значение. Хотя PlayStation 5 и Xbox Series X|S поддерживают Wi-Fi – именно Ethernet-подключение способно обеспечить более низкий пинг, быстрые загрузки и стабильный геймплей в сетевых играх.

Важно! Не каждый Ethernet-кабель способен передавать данные со скоростью 1000 Мбит/с. Даже если ваш тариф гарантирует такую скорость, а оборудование ее поддерживает – именно кабель может стать причиной медленного соединения или фризов.



Не каждый кабель поддерживает гигабитное соединение

Гигабитные Ethernet-порты установлены в консолях Sony и Microsoft, а также в Nintendo Switch 2. Это особенно важно для игр с постоянными обновлениями или онлайн-режимами.

Даже портативные устройства, например Steam Deck или ASUS ROG Ally, могут работать через кабель – правда, для этого понадобятся док-станции с Ethernet-портом.

Компьютеры и ноутбуки

Персональные компьютеры остаются ключевыми инструментами для работы, обучения и развлечений. Обработка больших файлов, видеомонтаж, десятки вкладок в браузере или параллельный стриминг видео – все это создает значительную нагрузку на сеть. Современные компьютеры оборудованы гигабитными Ethernet-портами, это касается даже игровых ноутбуков, как рассказывает ROG Asus. И такие устройства, для стабильного соединения, лучше подключать именно через кабель.

Проводное подключение позволяет получить более стабильный интернет с меньшими задержками и быстрой загрузкой данных. Даже если ноутбук или ПК не имеет Ethernet-порта, проблему легко решить с помощью USB-адаптера с поддержкой гигабитных скоростей (здесь важно использовать порт компьютера с поддержкой USB 3.x).



Рабочий ПК лучше подключать к сети через кабель

Системы видеонаблюдения

Домашние системы безопасности сегодня устанавливаются значительно проще, чем раньше. Многие камеры работают через Wi-Fi, но модели с поддержкой Ethernet или технологии Power over Ethernet способны обеспечить лучшее качество трансляции и записи.

Проводное подключение помогает избежать артефактов изображения, задержек в видеопотоке и нестабильной работы. То же касается базовых станций и сетевых видеорегистраторов, которые часто являются центром управления всей системой. Если роутер не поддерживает PoE, для подключения понадобится отдельный инжектор или коммутатор.

Усилители сигнала Wi-Fi

В больших квартирах или офисах сигнал беспроводной сети может ослабевать из-за толстых стен, перекрытия или расстояния до роутера. Одним из вариантов решения проблемы является переход на mesh-систему, но иногда достаточно установить усилитель сигнала.

Такие устройства расширяют зону покрытия имеющейся сети, а некоторые модели имеют Ethernet-порт. Например, усилитель стандарта Wi-Fi 7 может добавить до 140 квадратных метров покрытия и позволяет подключать кабелем телевизоры, консоли или аудиосистемы.

Как улучшить домашнюю Wi-Fi сеть?

Существует немало рабочих способов улучшения покрытия Wi-Fi в квартире или доме. Иногда эта задача может быть далеко не такой простой, как кажется и не все решения будут очевидными.