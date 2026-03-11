Попри поширення дво- та навіть тридіапазонних роутерів, дротове підключення досі залишається найнадійнішим варіантом. Таке з'єднання забезпечує стабільне підключення та швидкість і для кількох конкретних пристроїв у домі саме це найкращий варіант, розповідає 24 Канал. Навіть швидкість Wi-Fi мережі покращується, оскільки пріоритетні пристрої отримують окремий канал з'єднання і не займають безпровідну мережу.

Чому краще використовувати дротове підключення до інтернету?

Сучасні Ethernet-порти здатні передавати дані на швидкостях від 100 до 1000 Мбіт/с, а в окремих випадках – до 2,5, 5 або навіть 10 Гбіт/с. Звичайний кабель стандарту Cat5, Cat6 або Cat7 може помітно розвантажити Wi-Fi-мережу та підвищити якість роботи важливих пристроїв, як розповідає HighSpeedInternet.

Якщо більшість дрібних ґаджетів на кшталт смартфонів, планшетів та деяких девайсів розумного дому можна під'єднати через Wi-Fi, то для таких пристроїв, як комп'ютер, телевізор чи ігрова консоль краще використовувати Ethernet-з'єднання й ось чому.

Смарттелевізори та стримінгові приставки

Сучасні телевізори давно перетворилися на повноцінні мультимедійні центри з великою кількістю онлайн-сервісів. Виробники використовують власні програмні оболонки або сторонні платформи – від Tizen і webOS до Google TV чи Roku.

Попри можливість під'єднання через Wi-Fi, саме відеостримінг часто створює найбільше навантаження на мережу. Перегляд 4K HDR-контенту в сервісах на кшталт Netflix або Apple TV потребує стабільного каналу передачі даних. Багато телевізорів мають Ethernet-порт із пропускною здатністю до 100 Мбіт/с, а серед приставок дротове підключення підтримують Apple TV 4K, Roku Ultra та Nvidia Shield TV Pro.

Якщо роутер розташований неподалік, кабельне з'єднання забезпечить більш плавне відтворення відео та зменшить ризик перевантаження мережі.

Ігрові консолі

Сучасні приставки створені не лише для сюжетних тайтлів, але й для активних онлайн-ігор, де затримка сигналу має критичне значення. Хоча PlayStation 5 і Xbox Series X|S підтримують Wi-Fi – саме Ethernet-підключення здатне забезпечити нижчий пінг, швидші завантаження та стабільніший геймплей у мережевих іграх.

Важливо! Не кожен Ethernet-кабель здатен передавати дані зі швидкістю 1000 Мбіт/с. Навіть якщо ваш тариф гарантує таку швидкість, а обладнання її підтримує – саме кабель може стати причиною повільного з'єднання чи фрізів.



Не кожен кабель підтримує гігабітне з'єднання / Фото Depositphotos

Гігабітні Ethernet-порти встановлені в консолях Sony та Microsoft, а також у Nintendo Switch 2. Це особливо важливо для ігор із постійними оновленнями або онлайн-режимами.

Навіть портативні пристрої, як-от Steam Deck чи ASUS ROG Ally, можуть працювати через кабель – щоправда, для цього знадобляться док-станції з Ethernet-портом.

Комп'ютери та ноутбуки

Персональні комп'ютери залишаються ключовими інструментами для роботи, навчання та розваг. Обробка великих файлів, відеомонтаж, десятки вкладок у браузері або паралельний стримінг відео – усе це створює значне навантаження на мережу. Сучасні комп'ютери обладнані гігабітними Ethernet-портами, це стосується навіть ігрових ноутбуків, як розповідає ROG Asus. І такі пристрої, для стабільного з'єднання, краще підключати саме через кабель.

Дротове підключення дає змогу отримати більш стабільний інтернет із меншими затримками та швидшим завантаженням даних. Навіть якщо ноутбук або ПК не має Ethernet-порту, проблему легко вирішити за допомогою USB-адаптера з підтримкою гігабітних швидкостей (тут важливо використовувати порт комп'ютера з підтримкою USB 3.x).



Робочий ПК краще підключати до мережі через кабель / Фото Depositphotos

Системи відеоспостереження

Домашні системи безпеки сьогодні встановлюються значно простіше, ніж раніше. Багато камер працюють через Wi-Fi, але моделі з підтримкою Ethernet або технології Power over Ethernet здатні забезпечити кращу якість трансляції та запису.

Дротове підключення допомагає уникнути артефактів зображення, затримок у відеопотоці та нестабільної роботи. Те саме стосується базових станцій і мережевих відеореєстраторів, які часто є центром керування всією системою. Якщо роутер не підтримує PoE, для підключення знадобиться окремий інжектор або комутатор.

Підсилювачі сигналу Wi-Fi

У великих квартирах або офісах сигнал бездротової мережі може слабшати через товсті стіни, перекриття чи відстань до роутера. Одним із варіантів розв'язання проблеми є перехід на mesh-систему, але інколи достатньо встановити підсилювач сигналу.

Такі пристрої розширюють зону покриття наявної мережі, а деякі моделі мають Ethernet-порт. Наприклад, підсилювач стандарту Wi-Fi 7 може додати до 140 квадратних метрів покриття і дозволяє підключати кабелем телевізори, консолі або аудіосистеми.

Як покращити домашню Wi-Fi мережу?

Існує чимало робочих способів покращення покриття Wi-Fi у квартирі чи будинку. Інколи це завдання може бути далеко не таким простим, як здається і не всі рішення будуть очевидними.