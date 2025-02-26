Как пахнут египетские мумии: ученые ответили на сложный вопрос

Ученые описали ряд ароматов, которые выделяют египетские мумии, давая представление о своем состоянии сохранности и социальном статусе человека при жизни. Теперь они хотят воссоздать эти запахи для музейных экспонатов. Хотя вы не сможете понюхать саму мумию, в музее можно будет почувствовать что-то вроде духов или аромадиффузора.

Чем пахнет египетская мумия

Согласно исследованию, запахи мумий описывают как "древесный", "пряный" и даже "сладкий". Исследователи проанализировали летучие соединения, которые выделяли девять мумий, охватывающих почти 2000 лет египетской истории, и обнаружили, что эти устойчивые запахи могут рассказать о том, как хранились тела, и даже о том, как жили эти люди тысячи лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of the American Chemical Society.

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Что меня по-настоящему удивило, так это то, насколько индивидуальными были запахи, что указывало на значительные различия в процессах мумификации и состоянии сохранности,

– говорит Матия Стрлич, соавтор исследования.

Обычно мы не задумываемся о запахах музейных экспонатов, том числе и потому, что они часто хранятся под стеклом. Иногда это не просто так, поскольку некоторые из них в буквальном смысле могут вонять. Так, запахи могут сохраняться на протяжении веков и более, и в случае с древнеегипетскими мумиями ученые, которые их консервируют для хранения, описывают эти запахи как приятные. Древние египтяне хорошо заботились о своих умерших, поскольку считали, что тщательная подготовка тела позволит душе успешно перейти в потусторонний мир. Процесс мумификации включал удаление влаги и внутренних органов из тела, а также использование ароматических масел, смол и битума (нефтепродукта) как бальзамирующих веществ для придания приятного запаха.

Чтобы глубже изучить запахи мумий, Стрлич и ее коллега из Египетского музея в Каире исследовали запахи девяти мумий. Пять из них были получены из хранилища, а четыре сейчас выставлены в музее. Из исследованных мумий самая старая происходит из Нового царства, около 1500 года до нашей эры, а самая поздняя – из Византийского периода, около 300-400 года нашей эры.

Исследователи собрали воздух вокруг останков, осторожно вставив трубку между дном и крышкой гроба. Затем они проанализировали образцы с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии-ольфактометрии (ГХ-МС-О) и натренированной сенсорной группы из восьми человек. Они обнаружили следующее:

Самыми частыми сенсорными нотами, описывающими запахи, были "древесные", "пряные" и "сладкие", за ними шли "похожие на ладан", "несвежие" и "прогорклые".

Не было никакой корреляции между состоянием сохранности мумии и интенсивностью ее запаха. Но состояние сохранности отражало общую композицию запахов.

Мумия с самым сильным запахом могла принадлежать человеку с самым высоким социальным статусом при жизни, что свидетельствует о высококачественных практиках мумификации.

Мумии, выставленные на витринах, имели более высокую концентрацию соединений, несущих запах, вероятно, потому, что эти соединения накапливаются со временем в витринах.

Команда классифицировала обнаруженные соединения запаха по четырем возможным источникам: процесс мумификации, микробиологическая активность на мумии, масла, используемые для отпугивания вредителей, или синтетические пестициды, применяемые при консервации.

Запахи являются частью ценности мумифицированных тел, и эти знания недоступны посетителям музеев, которые видят их только за витринами,

– говорит Селия Бембибре, соавтор исследования.

Именно поэтому команда ученых сейчас работает над реконструкцией запахов на основе своих находок, чтобы их можно было представить в музеях для лучшего понимания посетителями. Пока неясно, в каком формате это будет – распыление духов на всю комнату или точечные экспонаты для того, чтобы их нюхать.