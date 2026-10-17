Какой Android-смартфон может стать альтернативой iPhone Air

У iPhone Air есть несколько аналогов на Android, в частности Samsung Galaxy S25 Edge и Honor Magic 8 Pro Air. Они сочетают в себе тонкий корпус и флагманские характеристики, тогда как более доступные модели уступают им по производительности.

Среди Android-смартфонов нет полноценного аналога iPhone Air, однако ближайшими конкурентами являются Samsung Galaxy S25 Edge и Honor Magic 8 Pro Air. Оба устройства ориентированы на пользователей, которые хотят получить тонкий корпус, не отказываясь при этом от высокой производительности. Об этом пишет BGR.

Какие Android-смартфоны больше всего похожи на iPhone Air

Apple представила iPhone Air в сентябре 2025 года. Толщина смартфона составляет 5,64 мм, а вес – 165 г. В ответ производители Android-устройств предложили собственные модели толщиной от 5,80 до 6,10 мм и весом от 155 до 165 г.

Samsung Galaxy S25 Edge вышел в мае 2025 года. Его корпус имеет толщину 5,80 мм, а вес составляет 163 г. Honor Magic 8 Pro Air немного толще – 6,10 мм, однако легче обоих конкурентов: он весит 155 г. Смартфон Honor доступен на китайском рынке.

Чем отличаются Samsung Galaxy S25 Edge и Honor Magic 8 Pro Air

Samsung Galaxy S25 Edge оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120 × 1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная – 12 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3900 мА·ч. Для сравнения: iPhone Air имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2736 × 1260 пикселей, процессор A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом от 256 ГБ до 1 ТБ. Основная камера – 48 Мп, а аккумулятор имеет емкость 3149 мА·ч.

В тестах Geekbench 6 результаты смартфонов близки. Samsung Galaxy S25 Edge набрал 3111 баллов в одноядерном и 9678 баллов в многоядерном тестах. iPhone Air получил соответственно 3776 и 9628 баллов.

Honor Magic 8 Pro Air показал 3373 и 10 089 баллов в тех же тестах. Смартфон оснащен процессором Dimensity 9500, дисплеем с диагональю 6,31 дюйма, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. Аккумулятор на 5500 мА·ч больше, чем у двух конкурентов. Основные камеры имеют разрешение 50 Мп, а третья камера – 64 Мп.

Стоит ли рассматривать более доступные тонкие смартфоны

Если главный критерий – небольшая толщина корпуса, альтернативами могут стать Motorola Edge 70, Tecno Spark Slim и Infinix Hot 60 Pro Plus. Однако эти модели отличаются по производительности и позиционированию.

Motorola Edge 70 толщиной 5,99 мм весит 159 г. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 7 Gen 4, до 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ и две основные камеры по 50 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч. В Geekbench 6 устройство набрало 1324 балла в одноядерном и 4035 баллов в многоядерном тестах. Его стартовая цена в Европе составляла 799 евро.

Tecno Spark Slim и Infinix Hot 60 Pro Plus относятся к более доступному сегменту. Их толщина составляет соответственно 5,93 и 5,95 мм, а вес – 156 и 155 г. Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с частотой обновления 144 Гц, процессором Helio G200, до 8 ГБ оперативной памяти и аккумуляторами емкостью 5160 мА·ч. Разрешение основных камер составляет 50 Мп.

По ценам, приведенным в оригинальном материале, Tecno Spark Slim стоил около 180 евро, а Infinix Hot 60 Pro Plus – 150 долларов. При этом их производительность значительно ниже, чем у флагманских моделей.

iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge стартовали с ценой около 1100 долларов, а Honor Magic 8 Pro Air – от 4999 юаней. Поэтому выбор зависит от приоритетов: Samsung и Honor предлагают флагманскую производительность в тонком корпусе, а Tecno и Infinix позволяют сэкономить, не отказываясь от компактного дизайна.