Космическая лотерея: грозит ли нам судьба динозавров из-за падения астероида на Землю

Космическое пространство вокруг нашей планеты наполнено миллионами объектов, движущихся на огромных скоростях. История Земли уже знает примеры, когда подобные встречи приводили к глобальным катастрофам и массовому вымиранию видов. Сегодня астрономы по всему миру пытаются вычислить траектории потенциальных угроз, чтобы понять, грозит ли нам повторение такого сценария.

Какие шансы человечества повторить судьбу древних рептилий?

Гигантский астероид, который стал причиной исчезновения динозавров примерно 66 миллионов лет назад, имел размер не менее 10 километров в диаметре. Его падение спровоцировало ужасные последствия: гигантские цунами, масштабные лесные пожары и плотную завесу пыли, которая на длительное время затмила небо по всему миру, пишет 24 Канал.

Согласно анализу кратеров на поверхности нашей планеты, небесные тела такого масштаба врезаются в Землю примерно один раз в 50 – 100 миллионов лет, по данным NASA.

Меньшие объекты, чей диаметр составляет около 1 километра, падают чаще – ориентировочно раз в миллион лет, причем последний такой случай произошел около 900 000 лет назад, как отмечает New Scientist.

Эти цифры могут вызвать определенное беспокойство, однако современная цивилизация имеет существенное преимущество над динозаврами – способность наблюдать за космосом и анализировать увиденное.

Ученые активно исследуют околоземное пространство, пытаясь выявить потенциально опасные траектории. На сегодня астрономы отслеживают тысячи объектов, и только примерно 35 из них имеют шансы на столкновение с нашей планетой в ближайшие 100 лет, превышающие один на миллион.

Большинство этих тел имеют размер менее 100 метров, а вероятность их падения остается чрезвычайно низкой. Это дает основания утверждать, что апокалиптический удар астероида в течение нашей жизни почти наверняка не произойдет.

Определение того, сколько опасных камней мы уже обнаружили, базируется на сложных математических расчетах, учитывающих мощность телескопов и объем уже исследованного неба.

Исследователи уверены, что им удалось найти абсолютно все потенциально опасные астероиды размером от 10 километров и более.

Так что, сценарий полного уничтожения жизни по образцу эпохи динозавров пока выглядит крайне маловероятным. Что касается объектов диаметром около 1 километра, то специалисты обнаружили около 80 процентов таких тел, поэтому неожиданное появление подобного гиганта также сомнительно.

Наибольшую тревогу у ученых вызывают так называемые "убийцы городов" – астероиды размером около 100 метров. Сейчас человечество отслеживает менее половины таких объектов, которые могут скрываться в глубинах космоса и, например, появляться неожиданно близко, в последний момент показываясь из ослепительного солнечного света, как это уже было не так давно.

Камни размером менее 100 метров обычно не представляют глобальной угрозы: они либо сгорают в атмосфере, или наносят локальные повреждения.

Какая защита у нас есть?

Защитить планету нам помогают специальные космические инструменты. Кроме обычных обсерваторий, на 2028 год запланирован запуск специализированного аппарата NEO Surveyor, который должен значительно повысить точность отслеживания космических угроз, пишет SpaceNews.

Кроме наблюдения, человечество уже испытывает активные методы защиты. В 2022 году миссия NASA DART успешно продемонстрировала возможность изменения траектории астероида путем кинетического удара. Если опасный объект будет обнаружен за несколько лет до прогнозируемого столкновения, ученые смогут изменить его путь так, чтобы он прошел мимо Земли.

Куда упадет астероид и какой вред он может нанести?

Даже если попытка отклонить астероид окажется неудачной, последствия не обязательно будут фатальными для человечества. Огромная часть земной поверхности не заселена людьми. Менее 15 процентов суши и лишь около 4,3 процента общей площади планеты изменены или освоены человеком. Вероятнее всего, космический гость упадет в океан или в необитаемую пустыню.

В случае прямой угрозы населенным пунктам будут действовать те же протоколы, что и при других природных бедствиях: эвакуация и меры по минимизации ущерба.

Удар неизбежен, но вопрос – когда

Столкновение с астероидом в далеком будущем является неизбежным фактом, но благодаря развитию технологий мы имеем реальные шансы предотвратить катастрофу. Поэтому вместо того, чтобы поддаваться тревоге, стоит сосредоточиться на совершенствовании систем реагирования.