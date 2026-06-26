Страшные предсказания Клода для всего мира были помещены в капсулу времени: когда её откроют

К 250-летию США создают капсулу времени, которую откроют только через аналогичный промежуток времени. Калифорния поместила туда не только передовые технологии, но и пугающе подробный прогноз от ИИ Claude о том, как изменится мир к 2276 году.

Что находится внутри 400-килограммового цилиндра?

Как пишет Gizmodo, уникальную капсулу времени запечатают 4 июля 2026 года, а откроют только в 2276 году. Калифорния подошла к этому событию с особым размахом. Штат поместил в капсулу не только передовые технологии, но и подробный прогноз от искусственного интеллекта Claude о том, как изменится мир в течение следующих двух с половиной столетий.

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Конструкцию капсулы разработали ученые Национального института стандартов и технологий (NIST) и эксперты по консервации Библиотеки Конгресса США. Это цилиндр из нержавеющей стали весом около 408 килограммов. Герметичность обеспечивает уплотнение из индия – мягкого металла, который под давлением заполняет мельчайшие микроскопические неровности. Под землей капсулу накроют защитным стальным колпаком весом почти 500 килограммов, что создаст сухую воздушную камеру вокруг сосуда.

Пока Канзас передал для капсулы лишь лист с перечнем чиновников, а Невада – покерные фишки, другие штаты подготовили уникальные исторические и культурные артефакты:

Огайо: оригинальный фрагмент ткани с самолета братьев Райт, на котором они совершили первый полет в 1903 году.

оригинальный фрагмент ткани с самолета братьев Райт, на котором они совершили первый полет в 1903 году. Мэн: кость североатлантического гладкого кита – одного из самых исчезающих видов в мире (на данный момент их осталось около 380 особей).

кость североатлантического гладкого кита – одного из самых исчезающих видов в мире (на данный момент их осталось около 380 особей). Айова: бельгийская благотворительная монета 1914 года, средства от продажи которой шли на финансирование питания детей в Европе во время Первой мировой войны в рамках гуманитарной миссии под руководством Герберта Гувера.

бельгийская благотворительная монета 1914 года, средства от продажи которой шли на финансирование питания детей в Европе во время Первой мировой войны в рамках гуманитарной миссии под руководством Герберта Гувера. Мичиган: кусок самородной меди, имеющий глубокое культурное и церемониальное значение для коренных народов анишинаабе.

кусок самородной меди, имеющий глубокое культурное и церемониальное значение для коренных народов анишинаабе. Юта: золотая медаль с молитвой "Отче наш", выпущенная к завершению строительства Трансконтинентальной железной дороги в 1869 году.

золотая медаль с молитвой "Отче наш", выпущенная к завершению строительства Трансконтинентальной железной дороги в 1869 году. Калифорния отправила потомкам снимок своей территории из космоса от NASA, сегмент термоядерного проводника от General Atomics и кубитный чип от Калифорнийского университета в Беркли. Кубитный чип – это основа квантового компьютера, способного выполнять сверхсложные вычисления в миллионы раз быстрее, чем обычные ПК. А термоядерный проводник – деталь реактора, призванная воспроизвести безопасную энергию Солнца на Земле.

Также организаторы добавили в капсулу современный смартфон Apple iPhone 17 Pro Max, золотую олимпийскую медаль и карманную Конституцию США.

Прогноз Claude: новое государство и климатические миграции

Самым интересным вложением стал прогноз будущего от чат-бота Claude компании Anthropic. Это одна из самых продвинутых крупных языковых моделей на сегодняшний день. ИИ попросили описать, какой будет Калифорния через 250 лет.

Согласно прогнозу Claude, к XXII веку Калифорния перестанет быть просто штатом. Из-за споров за воду, федерального кризиса и повышения уровня моря на метр образуется Тихоокеанская Федерация (после соглашений об отделении 2089 года). В её состав также войдут Орегон, Вашингтон и канадская Британская Колумбия. Сакраменто останется символической столицей, а реальным центром станет новый город Тайдал (Tidal), построенный на возвышенности в Центральной долине для защиты от наводнений.

ИИ даже сгенерировал цитату вымышленного политического лидера будущего:

Побережье не отступило. Отступили мы – а потом построили что-то лучшее,

– премьер-министр Изадора Чен-Накамура, 2241 год.

Вертикальный Лос-Анджелес и нео-венецианский Сан-Франциско

Климатические изменения кардинально изменят географию региона:

Лос-Анджелес превратится в вертикальный город чрезвычайной плотности. 11 миллионов человек будут жить в башнях из спрессованной земли и древесины, которые будут охлаждаться пассивными системами. Знаменитые автострады ещё в 2130-х годах превратятся в линейные парки и пневматические грузовые коридоры.

превратится в вертикальный город чрезвычайной плотности. 11 миллионов человек будут жить в башнях из спрессованной земли и древесины, которые будут охлаждаться пассивными системами. Знаменитые автострады ещё в 2130-х годах превратятся в линейные парки и пневматические грузовые коридоры. Сан-Франциско приобретёт "нео-венецианский" облик. Нижние этажи небоскребов будут герметизированы, а вместо обычных входов появятся лодочные причалы и подвесные пешеходные мосты. По версии ИИ, это будет самое дорогое место для жизни в мире.

приобретёт "нео-венецианский" облик. Нижние этажи небоскребов будут герметизированы, а вместо обычных входов появятся лодочные причалы и подвесные пешеходные мосты. По версии ИИ, это будет самое дорогое место для жизни в мире. Санта-Моника и Венис станут управляемыми водно-болотными угодьями и морскими заповедниками – инженерными рифами, которые будут производить четверть белка для всей Южной Калифорнии.

Конец Голливуда и раскол человечества