Футуристический робоконь выйдет на 15 лет раньше, чем планировали разработчики

Еще недавно четвероногий транспортный робот от Kawasaki выглядел как далекий эксперимент без шансов на реализацию. Предполагалось, что он увидит мир не раньше 2050 года, но теперь ситуация меняется. Компания объявила реальные планы по разработке и коммерциализации CORLEO – необычного персонального вездехода, который сочетает робототехнику, черты мотоцикла и водородную энергетику.

Имеет ли робот Kawasaki шансы стать массовым транспортом?

Kawasaki Heavy Industries официально объявила о старте полноценной разработки CORLEO – четырехногого внедорожного персонального транспортного средства, которое ранее воспринималось как футуристический концепт без четких перспектив. Для этого в компании создали отдельную команду Safe Adventure Business Development Team, что напрямую подчиняется президенту корпорации, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Первым практическим шагом станет использование CORLEO как мобильного транспорта для посетителей выставки Expo 2030 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. После этого Kawasaki планирует вывести модель на потребительский рынок примерно в 2035 году. Таким образом, сроки сместились на 15 лет раньше первоначальной оценки, которая предусматривала реализацию где-то в 2050-х годах.

CORLEO создается как транспорт для безопасного передвижения по горной и пересеченной местности. Конструкция базируется на четвероногой робототехнике, но одновременно использует наработки Kawasaki в мотоциклетной инженерии. В частности, задние ноги оснащены маятниковым механизмом, который позволяет им двигаться независимо друг от друга и эффективно поглощать удары. Это помогает сохранять стабильную посадку и контроль над маршрутом.



Прототип робота CORLEO / Фото Kawasaki Heavy Industries

Управление осуществляется не рулем в классическом понимании, а смещением веса тела, по принципу верховой езды, рассказывают на сайте производителя Kawasaki. Встроенные системы поддержки должны сделать такой способ управления доступным даже для людей без специальной подготовки. За анализ рельефа отвечает искусственный интеллект, который оценивает возможные точки опоры, крутые склоны, каменистые участки и водные препятствия.



Так может выглядеть поездка на CORLEO / Фото Kawasaki Heavy Industries

Экологически чистый

Питание CORLEO обеспечивает водородный двигатель объемом 150 кубических сантиметров, который производит электроэнергию для приводов ног. Топливо хранится в задних баллонах с водородом, а единственным продуктом сгорания является вода.

Такой подход соответствует экологической стратегии Kawasaki и концепции минимального воздействия на природу.



Робот CORLEO питается благодаря водороду / Фото Kawasaki Heavy Industries

Безопасно ли ездить на CORLEO?

Особое внимание компания уделяет навигации и безопасности. CORLEO получит экран с GPS-навигацией, который будет прокладывать безопасные маршруты и помогать удерживать центр тяжести. В будущем навигационная система SAFE ADVENTURE сможет учитывать погоду, температуру, состояние поверхности и даже появление диких животных, передавая данные на смартфон пользователя.

Как компания видит передвижение на CORLEO: смотрите видео

Параллельно Kawasaki работает над симулятором езды на CORLEO. Его планируют завершить к 2027 году. Симулятор будет использовать реальные данные движения и трехмерные модели, собранные при разработке, и даже может найти применение в геймдеве и киберспорте.

Робот CORLEO / Фото Kawasaki Heavy Industries

Несмотря на то, что окончательная цена и объемы производства пока не раскрываются, CORLEO уже вышел за пределы эксперимента. Проект постепенно превращается из эффектной демонстрации в реальное транспортное средство, за развитием которого стоит внимательно следить.