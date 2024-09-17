Производитель машин Kia анонсировал рекордно дешевый электромобиль: сколько он будет стоить

В погоне за покупателем автомобильные по всему миру компании бросились удешевлять свои электрокары, чтобы хоть как-то конкурировать с китайскими брендами. Те наводнили рынок недорогими машинами, поскольку могут снижать цены благодаря большим субсидиям со стороны китайского правительства.

Если среднестатистическая электрическая машина продается по цене 60-80 тысяч долларов, порой переваливая даже за 100 000, то китайцы предлагают свои за 25-30 тысяч. В таких условиях конкурировать просто невозможно.

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Kia хочет выпустить электрокар за 22 000 долларов

Мы впервые заглянули в электрифицированное будущее Kia во время первого ежегодного Дня электромобилей в октябре прошлого года. Компания представила несколько новых недорогих концептов, включая EV3, EV4 и EV5, пишет Electrek.

Kia уже называет EV3 "изменением правил игры", поскольку он выходит на новые рынки. После открытия предварительных заказов на EV3 в Корее в июне по цене от 30 700 долларов , компактный электрический внедорожник Kia получил более 10 000 заказов за 23 дня. В прошлом месяце Kia открыла прием заказов на EV3 в Великобритании. С ценой от 42 300 долларов США (32 995 фунтов стерлингов), производитель назвал его "самым очаровательным электромобилем бренда". Основанный на платформе E-GMP от Hyundai с батареями четвертого поколения (81,3 кВт-ч), EV3 обеспечивает запас хода до 600 километров по стандарту WLTP. В Корее он может проехать до 501 километра.

, компактный электрический внедорожник Kia получил более 10 000 заказов за 23 дня. В прошлом месяце Kia открыла прием заказов на EV3 в Великобритании. С ценой от (32 995 фунтов стерлингов), производитель назвал его "самым очаровательным электромобилем бренда". Основанный на платформе E-GMP от Hyundai с батареями четвертого поколения (81,3 кВт-ч), EV3 обеспечивает запас хода до 600 километров по стандарту WLTP. В Корее он может проехать до 501 километра. В следующем году Kia выпустит на рынок EV4, электрический седан. Ожидается, что он будет стоить от 35 000 до 40 000 долларов .

. Хотя эти цены уже ниже или на одном уровне с аналогичными моделями, работающих на бензине, Kia планирует снизить порог за счет еще более дешевых электромобилей, которые должны присоединиться к линейке. В течение следующих трех лет выпустит модель EV2 по цене около 30 000 долларов США .

. Однако, бренд присматривается к еще более дешевой модели. Генеральный директор Хо-Сун Сонг рассказал во время тест-драйва EV3, что Kia хочет выпустить электромобиль начального уровня по цене около 22 200 долларов.



Kia EV3 / Фото Kia



Kia EV3 / Фото Kia

Kia зарегистрировала торговые марки EV1 – EV9, открывая возможность для выпуска более дешевых электромобилей после EV3. Сонг сказал, что электромобиль начального уровня является "следующей, следующей целью" бренда, поскольку он стремится снизить порог для перехода на электромобили, но он будет маловероятным в ближайшие годы. Это скорее план ближе к концу десятилетия, или даже еще немного дальше. С появлением новых технологий в сфере аккумуляторов и силовых агрегатов для электромобилей, Kia планирует продолжать снижать цены.



Электромобили от Kia / Фото Kia

Сонг также подтвердил, что Kia разрабатывает твердотельные батареи, которые выглядят "во всех аспектах гораздо лучше", чем современные технологии аккумуляторов для электромобилей. Однако генеральный директор не сказал, когда компания выпустит электромобили с твердотельными батареями на дороги.

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