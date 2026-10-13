Хакеры взломали французские супермаркеты и нагрели холодильники до 50 градусов

Масштабная кибератака на сеть супермаркетов во Франции привела к многомиллионным убыткам и грозит дефицитом продуктов. Хакеры перехватили управление холодильными установками и дистанционно нагрели их до 50 градусов по Цельсию, уничтожив тонны свежих продуктов.

Как хакеры превратили холодильники в печи

Как сообщает издание RPP Noticias, злоумышленники обнаружили уязвимость в специализированном программном обеспечении, которое позволяет розничным торговым сетям удаленно контролировать и регулировать работу холодильных агрегатов. Обычные коммерческие морозильные камеры выполняют лишь короткие ночные циклы автоматической разморозки. Однако хакеры отправили удаленные команды, которые подняли температуру до максимума и заставили оборудование непрерывно излучать тепло.

В магазинах сети Intermarché холодильные установки работали при температуре 50 градусов по Цельсию в течение 6 часов подряд. Датская компания Danfoss, производящая эти компоненты, пояснила, что атака затронула старые модели устройств. Оборудование устарело, и его система безопасности больше не поддерживала необходимые обновления для устранения угрозы. Компания подчеркнула, что ранее заблаговременно советовала клиентам перейти на технологии нового поколения.

Атаковать оборудование, необходимое для хранения свежих продуктов и продовольственного обеспечения французов, – это чрезвычайно серьезно и беспрецедентно. Это недопустимо,

– прокомментировал исполнительный председатель Coopérative U Доминик Шельшер.

Последствия для Франции и масштабное расследование

Руководство ритейлеров уже назвало происшествие масштабной катастрофой, которая обнажила вопиющую уязвимость критической инфраструктуры поставок продуктов.

Если Франция не будет получать поставки через свои супермаркеты, народ будет голодать, а голодный народ поднимет революцию. Это станет катастрофой,

– заявил президент группы Les Mousquetaires Тьерри Котийяр.

Прокуратура Парижа уже возбудила официальное уголовное дело по факту киберпреступления. Власти расценивают это как крупномасштабную хакерскую атаку на пищевую дистрибуцию в стране. Одновременно премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил Национальному агентству по безопасности информационных систем (ANSSI) провести тщательную экспертизу. Специалисты должны установить распределение ответственности между разработчиком программного обеспечения и сетями супермаркетов.

Волна кибератак обрушилась на соседние страны

Параллельно с событиями во Франции ритейл-конгломерат Ahold Delhaize подтвердил серьезные проблемы с кибербезопасностью в своих операционных сетях в Бельгии и Нидерландах. Чтобы предотвратить распространение угрозы, компания отключила несколько цифровых систем.

Это вынужденное решение привело к остановке платформ электронной коммерции и курьерской доставки в сети Albert Heijn, а также вызвало сбои в работе электронных ценников и заблокировало кассы самообслуживания. Несмотря на то, что обычные супермаркеты продолжили работу, Нидерландская телерадиовещательная корпорация NOS сообщила о риске появления пустых полок в магазинах из-за проблем с пополнением товарных запасов. Генеральный директор Albert Heijn Маргарет Верстеден-Ван Дайн также подтвердила наличие высоких рисков для логистики.