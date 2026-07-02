СБУ отразила более 16 тысяч кибератак со стороны РФ: кто стал главной мишенью хакеров

С начала полномасштабного вторжения российские хакеры совершили более 16 тысяч атак на украинскую инфраструктуру. Одной из приоритетных целей врага стали средства массовой информации, которые подвергаются массированным DDoS-атакам и фишинговым кампаниям.

Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ бригадный генерал Владимир Карастелев сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия существенно усилила интенсивность атак в цифровом пространстве. СБУ нейтрализовала более 16 тысяч критических киберинцидентов. Помимо госорганов, оборонных и финансовых учреждений, в поле зрения врага постоянно находятся средства массовой информации, сообщила Служба безопасности Украины на своем сайте.

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Как хакеры проводят атаки на украинские телеканалы?

Российские злоумышленники используют различные методы для уничтожения или захвата украинских ресурсов. Чаще всего они прибегают к DDoS-атакам и фишингу.

DDoS-атаки: в 2026 году хакеры в течение трех часов атаковали один из общенациональных телеканалов. Бот-сеть генерировала до 200 тысяч запросов в минуту из Азии, Европы и США. Злоумышленники имитировали действия реальных пользователей, чтобы "повалить" сервер. Киберспециалисты СБУ вовремя отразили атаку, и сайт продолжил работу.

в 2026 году хакеры в течение трех часов атаковали один из общенациональных телеканалов. Бот-сеть генерировала до 200 тысяч запросов в минуту из Азии, Европы и США. Злоумышленники имитировали действия реальных пользователей, чтобы "повалить" сервер. Киберспециалисты СБУ вовремя отразили атаку, и сайт продолжил работу. Фишинг: в 2025 году враг пытался взломать другую ведущую телегруппу. Хакеры разослали фишинговые письма и пытались проникнуть через смежную инфраструктуру. Целью был захват эфира или сайта для трансляции российской пропаганды. СБУ помешала этим планам.

DDoS-атака – это искусственная перегрузка сайта миллионами поддельных запросов, из-за чего он становится недоступным. Фишинг – это маскировка под надежные источники (например, письма от коллег или банков) для кражи паролей и получения доступа к системам.

Как СБУ и Нацсовет защищают региональные СМИ?

Для защиты информационного пространства СБУ совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания запустили совместный проект. Его цель – научить региональные редакции самостоятельно выявлять угрозы и защищать свои ресурсы.

Председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк подчеркнула, что СМИ должны быть готовы к атакам и уметь обеспечивать бесперебойную работу даже в условиях войны. Для этого в 2026 году специалисты провели практические тренинги на 20 региональных площадках в 21 области Украины. Обучение прошли почти 450 сотрудников СМИ: журналисты, редакторы, руководители и технические специалисты.

СБУ создала специальные региональные центры кибербезопасности во всех областях Украины. Они помогают выявлять уязвимости и защищать критическую инфраструктуру на местах. В марте 2026 года Нацсовет и СБУ официально закрепили это сотрудничество меморандумом.