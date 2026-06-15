Новые технологии меняют правила кибервойны: почему старые методы защиты уже не работают
Искусственный интеллект, автоматизация и будущие квантовые вычисления уже меняют логику киберконфликтов. Главная проблема для бизнеса и государств заключается не в отдельных технологиях, а в том, как они усиливают друг друга.
В своейколонке для TechRadar Pro соучредитель и вице-президент по группе Armis (ServiceNow) Надир Израэль утверждает, что современная киберборьба все меньше похожа на отдельные атаки и все больше — на долгосрочное подрывание возможностей противника еще до начала открытого конфликта.
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Почему кибероперации становятся опаснее?
"Высшее искусство войны — покорить врага без боя". Автор напоминает, что этот принцип, который приписывают Сунь-цзы, сегодня все точнее описывает логику киберпротивостояния.
По его мнению, переломный момент наступил из-за одновременного развития ИИ, автоматизации, облачной инфраструктуры и взаимосвязанных цифровых систем. По отдельности каждая технология уже меняет отрасль, но вместе они резко увеличивают как возможности атакующих, так и масштабы потенциальных последствий.
Автор называет ИИ главным катализатором изменений. Современные системы уже способны автоматизировать разведку, поиск уязвимостей и подготовку эксплойтов. Наибольшее беспокойство вызывает то, что эти процессы все чаще выполняются автономными агентами без участия человека.
В статье приведены результаты опроса среди ИТ-руководителей:
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65% считают, что темпы развития ИИ уже опережают действующие правила и политики кибербезопасности.
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79% опасаются, что государства будут использовать ИИ для создания более сложных и точно нацеленных кибератак.
Израиль описывает это как эпоху"агентного роя" — автономных систем, которые могут сканировать сети, находить слабые места и превращать их в инструменты атаки за секунды.
Квантовые вычисления — угроза, которой еще нет, но к которой уже готовятся
Отдельный блок посвящен квантовым технологиям. Полноценные коммерческие квантовые компьютеры еще не появились, однако автор считает, что они представляют структурный риск для современного шифрования.
Согласно приведенным в колонке данным, четверть ИТ-руководителей уже называет потенциальное использование квантовых технологий крупнейшей экзистенциальной киберугрозой. В качестве примеров геополитической конкуренции упоминаются заявления об экспериментальных квантовых киберсредствах в Китае и разработке квантовых навигационных систем в России для противодействия электронной борьбе.
Автор не утверждает, что многофакторная аутентификация или политики паролей стали ненужными. Проблема в другом: этих базовых мер уже недостаточно в качестве единственной линии обороны, когда атаки могут осуществляться автономными системами на машинной скорости.
Ситуацию усугубляет рост так называемой "теневой" работы с ИИ. В статье приводится оценка, что 71% сотрудников используют непроверенные инструменты ИИ, иногда передавая в публичные модели корпоративный код и другую конфиденциальную информацию.
Что такое управление киберэкспозицией?
Ключевая рекомендация Израиля — перейти от реактивной модели безопасности к непрерывному пониманию собственной киберэкспозиции (cyber exposure management).
Речь идет не только о поиске отдельных уязвимостей. Организация должна видеть, как между собой связаны активы, программное обеспечение, учетные записи, облачные сервисы, производственные системы и цепочки поставок. Именно эти связи часто определяют реальный маршрут атаки.
На практике это означает:
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непрерывное картирование активов и зависимостей;
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анализ путей доступа между системами;
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использование автоматизации и ИИ для приоритизации наиболее опасных уязвимостей;
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переход от реагирования на тысячи отдельных уведомлений к прогнозированию возможных действий противника.
Почему действовать нужно сейчас?
Главный вывод автора — окно между появлением уязвимости и ее эксплуатацией быстро сокращается. Технологии сближаются, автоматизация устраняет человеческие задержки, а злоумышленники уже экспериментируют с новыми подходами на практике.
Поэтому готовность к будущей киберконфронтации, по мнению Израэля, будет определяться не скоростью реагирования после атаки, а тем, насколько хорошо организация понимает свой цифровой ландшафт до того, как атака начнется.